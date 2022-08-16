Роль Абрамовича в переговорах України і Росії перебільшена, - Кулеба

Роль російського олігарха Романа Абрамовича в мирних переговорах між Україною і Росією, безперечно, перебільшена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Ну, уявіть, у вас війна, нічого ще не ясно, і тут приходять і кажуть: "Є людина, яка має прямий доступ до Путіна". Ви відкинули б послуги такої людини? Не відкинули б – ну ось і президент теж не відкинув послуги. Але роль його в цьому процесі, як вона представляється в медіа, безперечно, перебільшена", - розповів Кулеба.

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