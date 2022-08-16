Роль Абрамовича в переговорах України і Росії перебільшена, - Кулеба
Роль російського олігарха Романа Абрамовича в мирних переговорах між Україною і Росією, безперечно, перебільшена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"Ну, уявіть, у вас війна, нічого ще не ясно, і тут приходять і кажуть: "Є людина, яка має прямий доступ до Путіна". Ви відкинули б послуги такої людини? Не відкинули б – ну ось і президент теж не відкинув послуги. Але роль його в цьому процесі, як вона представляється в медіа, безперечно, перебільшена", - розповів Кулеба.
Топ коментарі
+29 Bodalux
показати весь коментар16.08.2022 00:34 Відповісти Посилання
+28 catsuplover
показати весь коментар16.08.2022 00:09 Відповісти Посилання
+23 Харьков Сумской
показати весь коментар16.08.2022 00:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Арестович:" Наші перемовники кажуть що Абрамовіч відіграв дуже видатну роль у переговорах .Ця новина сьогодні вийшла в "Бульваре" Гордона.
Хоч би домовилися вже що брехати, брехуни чортові .
записочку передав путіну від зеленського? а той сказав "я их уничтожу"?
Канєшно! За це не потрібно знімати з абрамовича санкції і не забирати гроші в головного гаманця путіна!
Hellis@13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1559271585533534208 1 ч
оно сидит в центре... на встрече с послом и атташе по вопросам армии и обороны США...
а вигадав 400 000 українців,яких"тіпа спасав" абрамович,
звичайно за сняття санкцій то пару тон фуфлів для єрмака з ароюХамською
Кому війна-а кому "рєшалово"
"Але роль Абрамовича в цьому процесі, як вона представляється в медіа, безперечно, перебільшена Джерело:
про дуже цінну людину ху@ ла АбГамоВІЧА😠
І люди повинні вірити в цю брехню?
І чому ж Зєля просив Байдена з Джонсоном відмінити санкції проти цього гаманця путіна ?
і пише по судах листи
И раз его роль преувеличена - тем более, чего ради снимать с него санкции?
Я хорошо пойму западных союзников, которые не понимают Украину. Мы уже сидели за столом переговоров и согласовывали свою капитуляцию (замечу - будучи далеко от поражения в войне). Потом раскрылись события в Буче и мы ужесточили свои условия, союзники не были против и даже подбросили нам некоторое вооружение, которое раньше отказывались.
Кацапские официальные лица с тех пор несколько раз заявили, что цели "спецоперации" будут достигнуты всё равно. То есть, на уступки они идти отказываются.
О чём тогда можно переговариваться? Похоже, до этого допёрла и наша власть. Но перед этим, переговоров ради, та же власть лоббировала снятие санкций с Абрамовича.
Сторонний наблюдатель не поймёт, какого чёрта нужно Украине - то переговоров, то не переговоров, то переговоров, то снова не переговоров. Когда твой партнёр настолько непредсказуем - у тебя гораздо меньше желания его поддерживать, твои граждане начинают всё больше вестись на пропаганду RT, что параша хочет переговоров, но Украина хочет воевать.
Идиоты, наведите порядок в своих пустых черепных коробках, мать вашу! Это я обращаюсь к Zеленскому, подобравшему себе команду коррупционеров, вражеских коллаборантов и просто непрофессионалов. Войну надо выигрывать, пока в США при власти те, кто сейчас, а не Трамп https://censor.net/ua/news/3357962/***************************************************************************************************
Мавпа Ара таємно з кім зустрічається?