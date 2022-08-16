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Новини Війна
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Роль Абрамовича в переговорах України і Росії перебільшена, - Кулеба

абрамович

Роль російського олігарха Романа Абрамовича в мирних переговорах між Україною і Росією, безперечно, перебільшена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Ну, уявіть, у вас війна, нічого ще не ясно, і тут приходять і кажуть: "Є людина, яка має прямий доступ до Путіна". Ви відкинули б послуги такої людини? Не відкинули б – ну ось і президент теж не відкинув послуги. Але роль його в цьому процесі, як вона представляється в медіа, безперечно, перебільшена", - розповів Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російського олігарха та друга Путіна Абрамовича було запрошено на підписання угоди про вивезення зерна з України, - Ansa. ФОТОрепортаж

Автор: 

Абрамович Роман (186) перемовини (3014) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+29
Залужний як сиротисько якийсь в кінці столу сидить, а в центрі завгосп -чмо ОПшне.
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16.08.2022 00:34 Відповісти
+28
А арахнофобія чомусь іншої думки))
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16.08.2022 00:09 Відповісти
+23
А чому тоді Абрамовичу Арахамія подяку виписував?
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16.08.2022 00:12 Відповісти
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Цю «людину яка близька до пуйла» потрібно казнити в прямому ефірі
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16.08.2022 00:09 Відповісти
я бы даже сказал отрезать генеталии, как они нашему солдату.
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16.08.2022 00:27 Відповісти
Ви про Кулебу ?
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16.08.2022 07:25 Відповісти
А арахнофобія чомусь іншої думки))
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16.08.2022 00:09 Відповісти
Абрамович йрму дав 50 млн за листа, що він є борцем за мир.
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16.08.2022 06:19 Відповісти
І не тільки Арахамія це каже .

Арестович:" Наші перемовники кажуть що Абрамовіч відіграв дуже видатну роль у переговорах .Ця новина сьогодні вийшла в "Бульваре" Гордона.

Хоч би домовилися вже що брехати, брехуни чортові .
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16.08.2022 08:19 Відповісти
там і ердоагн міг організувати переговори, нащо був той абарамович?
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16.08.2022 00:10 Відповісти
Як нащо, а гроші ...
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16.08.2022 08:21 Відповісти
толку з тих переговорів, якщо вони ні до чого не привели?
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16.08.2022 00:11 Відповісти
Тільки тупе ватне промоскальське бандобізнесчмо могло очікувати якогось результату. Хоча мільйони абрамовича вони отримали і допомогли путлєру частково зберегти своє бабло
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16.08.2022 08:24 Відповісти
А може Смердяк знову на Кулебу тисне, аби той відмазував прокацапське кодло?
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16.08.2022 00:12 Відповісти
А чому тоді Абрамовичу Арахамія подяку виписував?
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16.08.2022 00:12 Відповісти
потому, что 20 долларов, это всегда 20 долларов......
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16.08.2022 00:23 Відповісти
А 50 млн доларів завжди 50 млн. доларів.
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16.08.2022 07:27 Відповісти
ну і чим поміг абрамович?

записочку передав путіну від зеленського? а той сказав "я их уничтожу"?

Канєшно! За це не потрібно знімати з абрамовича санкції і не забирати гроші в головного гаманця путіна!
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16.08.2022 00:13 Відповісти
Все буде хабад!
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16.08.2022 00:13 Відповісти
Йой, а хтось неголений вже певно чернетки нової довідки щодо "сім падтвєрждаю чьто абрамович лічна спас ЗАЕС 400 000 раз" готував
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16.08.2022 00:19 Відповісти
Ви думали тільки Арахамія відмазав Абрамовіча від санкцій? Ні, цим займається вся ЗЕбанда. Україна запровадила найменше санкцій проти русні, не конфіскувала жодних значимих активів
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16.08.2022 00:23 Відповісти
ну это примерно тоже, что ты взял топор и отрубил руку тебе дающую......
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16.08.2022 00:27 Відповісти
Ну раз абрамовича в эти переговоры воткнули, значит кому то это было нужно? А перебильшена его роль или нет это дело второе… А что разве Зеля зря хлопотал перед американцами об абрамовиче???
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16.08.2022 00:27 Відповісти
скачи, враже, як оператор аватара скаже

Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1559271585533534208 1 ч

оно сидит в центре... на встрече с послом и атташе по вопросам армии и обороны США...

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16.08.2022 00:28 Відповісти
Залужний як сиротисько якийсь в кінці столу сидить, а в центрі завгосп -чмо ОПшне.
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16.08.2022 00:34 Відповісти
Однак він таки повернувся до Єлдака і з посмішкою слухає, що управитель варнякає.
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16.08.2022 03:27 Відповісти
Єлдак, Арахімія, Абрамович -гірськи жиди. Це саме неохайне коліно ізраїльове.
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16.08.2022 07:39 Відповісти
Интересно, кто это приходит к нашему Прэжыдэнту ( ермак?..) и вот так на полном серьёзе рассказывает эту чушь об Абрамовиче, а тот наивный берёт и верит? Или занесли куда надо предварительно, а теперь когда уже все поняли эту никчемную роль в "переговорах" и гиперактивные попытки выскользнуть из-под санкций любой ценой ( правда арахамия?...), приходится в своё оправдание городить подобную ерунду?
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16.08.2022 00:29 Відповісти
.....Не відкинули б - ну ось і президент теж не відкинув ,
а вигадав 400 000 українців,яких"тіпа спасав" абрамович,
звичайно за сняття санкцій то пару тон фуфлів для єрмака з ароюХамською
Кому війна-а кому "рєшалово"
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16.08.2022 00:31 Відповісти
Цю ***№ Арахамію треба взяти за вимя. Це він там листи до судів пише.
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16.08.2022 00:32 Відповісти
чомуця роль взагалі є?
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16.08.2022 00:32 Відповісти
Кто то еще сомневается что Зеленский работает на ФСБ? Забудьте все его слова и посмотрите на действия!
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16.08.2022 00:40 Відповісти
То шмигаль про повернення опозиційних каналів, тепер Кулеба про абрамовича. Посипались зелень.
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16.08.2022 00:44 Відповісти
Кулеба ще той уйопок-казкар зробився. Приходить невідомо хто, пропонує послуги, президент відразу погоджується, а далі що? Забув , що Хламідія за лист в англійський суд отримав мінімум 50 млн доларів. Бінго, бабки поділили, азовців здали в полон, Боневтік тепер герой, Скумбрія вже певне затіяла ремонт в новому шубосховищі.
"Але роль Абрамовича в цьому процесі, як вона представляється в медіа, безперечно, перебільшена Джерело:
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16.08.2022 00:49 Відповісти
Не невідомо хто, а "свой человек".
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16.08.2022 04:57 Відповісти
Отак взяв і підісрав намагання Арахамії протягнути русню від санкцій.
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16.08.2022 00:52 Відповісти
Це ще не факт !
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16.08.2022 07:40 Відповісти
Що він меле......? і тут приходять і кажуть: "Є людина, яка має прямий доступ до Путіна" У 2014 році так само сказали Порошенкові щодо кума путіна. То чому ви зараз переслідуєте обох? Чи можливо просто бабки взяли за лобіювання зняття санкцій з Абрамовича?
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16.08.2022 00:59 Відповісти
Агрохімія зрубав бабла , а Кулєба сьогодні розповідає нам казочки
про дуже цінну людину ху@ ла АбГамоВІЧА😠
І люди повинні вірити в цю брехню?
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16.08.2022 01:20 Відповісти
Кулеба вероятно хотел сказать,что роль Арахамии в переговорах между Абрамовичем и Зеленским по поводу спасения бабла Абрамовича преувеличина!
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16.08.2022 01:31 Відповісти
Кулеба пытается оправдать решения зеленского и ко. Очередной жополиз. Противно становится от всей этой мерзости. Скорее бы это все закончилось. А зеленский свернул все свои офшоры?
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16.08.2022 02:04 Відповісти
Кулеба ти кончений підар. Крапка.
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16.08.2022 02:48 Відповісти
О чём с террористом вы собрались говорить?
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16.08.2022 03:16 Відповісти
я думав,що на таких абрамовичів в Україні відкриті кримінальні справи
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16.08.2022 06:24 Відповісти
Ні. Зеля намагається з них санкціі в США і ЄС зняти.
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16.08.2022 07:23 Відповісти
На писемцо Агрохімії англіцкій суд почав вимагати підтвердження МІДа про "вклад" Ромчика в переговори. Але після скандалу зелені відкотили "взад", і Кулеба підтвердив про перебільшення ролі Ромчика в переговорах. Щось там заклинило. І канали повертають, і САП призначили, і вищу раду правосуддя сподобились розширити. А Єлдак проводить кастинг на вибори до ВР. Правда Арестович ще лупцює як мазохіст себе в груди і краде граномети для захисту Гнусавого....
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16.08.2022 03:34 Відповісти
Українці,може досить вже покидьків до влади вибирати? Ви ж самі собі своє життя просираєте?Не знаєте за кого голосувати,або сумніваєтесь-просто проігнорьте вибори.І коли це зробить більшість-мафія побачить,що "вішати лапшу" і "стригти овець" більше не вийде.
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16.08.2022 06:19 Відповісти
Може ми Абрамовича і Коломойського посадимо на переговорах, а Арахімія буде їм каву носити.
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16.08.2022 06:21 Відповісти
с большой надеждой на победу Украинского народа в войне против расии...а после этого провести такую. чистку, чтобы от нынешней пархатой власти камня на камне не осталось....
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16.08.2022 06:27 Відповісти
Кулєба,-одиниця вимірювання нікчемності.
І чому ж Зєля просив Байдена з Джонсоном відмінити санкції проти цього гаманця путіна ?
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16.08.2022 06:28 Відповісти
Бо в зелі, арахамії і абрамовича є однакові паспорти.
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16.08.2022 06:34 Відповісти
А шо такое, праведник миру мало денёг дал?
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16.08.2022 06:59 Відповісти
А хто перебільшував ? Пан Кулеба? Чи тільки гірськи жиди ?
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16.08.2022 07:19 Відповісти
При всій повазі до міністра але все значно простіше.Хтось дуже хотів мати в "друзяках" такого мільярдера.Вони ВЖЕ працюють на майбутнє.Що таке Абрамовіч - зв'зки,гроші та НАФТА.Вони допомогають йому, сьогодні,уникнути санкцій а він їм допоможе "завтра" увійти в коло міжнародного бізнесу.Тому і внесок НЕ ЗНАЧНИЙ.Бо не для цього все це влаштовувалось.
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16.08.2022 07:30 Відповісти
Його роль - гаманець, з якого йде підкуп наших "переговорників".
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16.08.2022 07:30 Відповісти
П чого ж тоді рахахамія іншої думки?
і пише по судах листи
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16.08.2022 07:33 Відповісти
Велика біда і сором перед цивілізованим суспільством
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16.08.2022 08:26 Відповісти
Якою була роль кулеби в перемовинах з кацапами?
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16.08.2022 08:36 Відповісти
Ойго туди не взяли, бо не кошерне
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16.08.2022 09:04 Відповісти
"Ну, уявіть, у вас війна, нічого ще не ясно, і тут приходять і кажуть: "Є людина, яка має прямий доступ до Гітлера". Ви відкинули б послуги такої людини?

И раз его роль преувеличена - тем более, чего ради снимать с него санкции?

Я хорошо пойму западных союзников, которые не понимают Украину. Мы уже сидели за столом переговоров и согласовывали свою капитуляцию (замечу - будучи далеко от поражения в войне). Потом раскрылись события в Буче и мы ужесточили свои условия, союзники не были против и даже подбросили нам некоторое вооружение, которое раньше отказывались.
Кацапские официальные лица с тех пор несколько раз заявили, что цели "спецоперации" будут достигнуты всё равно. То есть, на уступки они идти отказываются.

О чём тогда можно переговариваться? Похоже, до этого допёрла и наша власть. Но перед этим, переговоров ради, та же власть лоббировала снятие санкций с Абрамовича.
Сторонний наблюдатель не поймёт, какого чёрта нужно Украине - то переговоров, то не переговоров, то переговоров, то снова не переговоров. Когда твой партнёр настолько непредсказуем - у тебя гораздо меньше желания его поддерживать, твои граждане начинают всё больше вестись на пропаганду RT, что параша хочет переговоров, но Украина хочет воевать.

Идиоты, наведите порядок в своих пустых черепных коробках, мать вашу! Это я обращаюсь к Zеленскому, подобравшему себе команду коррупционеров, вражеских коллаборантов и просто непрофессионалов. Войну надо выигрывать, пока в США при власти те, кто сейчас, а не Трамп https://censor.net/ua/news/3357962/***************************************************************************************************
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16.08.2022 08:56 Відповісти
ЗеКи брешуть постійно, нащо це?
Мавпа Ара таємно з кім зустрічається?
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16.08.2022 09:20 Відповісти
Є людина, яка має прямий доступ до Гiтлера". Ви відкинули б послуги такої людини?
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16.08.2022 09:32 Відповісти
Його роль "оцінена" в бабосах...Ара-хламідія в курсі ... "здесь можна хорошо прибарахлиться, внукам хватит..."
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16.08.2022 09:52 Відповісти
Арахмия свои бабки отработал!
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16.08.2022 20:02 Відповісти
У зеленых недорослей все по старому. Обдристович с Агрохимей брешуть, шо без Абрамовича "переговоры невозможны", Кулеба брешет, шо "перебiльшина". Дороворться между собою не могут про шо брехать.
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17.08.2022 00:59 Відповісти
 
 