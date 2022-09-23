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Російський олігарх Абрамович був посередником у перемовинах по обміну полоненими, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

абрамович

Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в рамках перемовин, щодо обміну полоненими між Україною та РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зустріч бізнесмена та принца пройшла наприкінці серпня в Ер-Ріяді, проте деталі не були оприлюднені, оскільки захід був закритим.

Британські ЗМІ повідомляли, що Абрамович "зіграв ключову роль" у звільненні п’яти громадян Великої Британії, які потрапили в російський полон в Україні та повернули в рамках обміну.

Джон Хардінг, який був одним з полонених, стверджував, що йому про це повідомила помічниця мільярдера. Хардінг заявив, що Роман Абрамович зустрів полонених британців на борту приватного літака, який доставив їх із РФ до Саудівської Аравії після обміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роль Абрамовича в переговорах України і Росії перебільшена, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Шукає, як від Гааги відмазатися, мабуть.
Йому Арахамія і там допоможе, нє баісь.
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23.09.2022 21:25
+28
Як це "заканчівать"?! Чуваку світить "Герой України", а ти "заканчівать"...
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23.09.2022 21:28
+25
Хтось дуже не хоче жити в Сиктивкарі або Москві.
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23.09.2022 21:25
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Головне питання: Хто його призначив..?Коли закінчиться це "рєшалово"
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23.09.2022 22:47 Відповісти
А що під час тих перемовин під столом робив арахамія?
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23.09.2022 22:53 Відповісти
Треба пам'ятати що Абрамович це просто - гаманець ***** . Він ніхто , він ні політик , ні дипломат , він навіть не мільярдер . Всі його гроші , це гроші ***** ,, які він лише зберігає , під своїм іменем . ЗІЦ прєдседатєль .!
Невже хтось може повірити що він такий крутий , що зміг обвести кругом пальця державу кацапію на чолі з ****** , зробивши собі на продажі Сібнєфті - багатомільярдний навар . Ага , ***** б йому заплатив , якби там не було його інтересів , дєржи карман ширє .!!

Чому він вів перемовини , та тільки для того щоб створити для Заходу іллюзію - хорошєго русского , і щоб Захід повірив що він щось там вирішує ,, а якщо він вирішує то мовляв - з нього ( тобто , по факту - з грошей ***** ) треба зняти санкції .
Абрамович , без вказівки підара , навіть рота не розкрив би .. Зуб даю . .
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23.09.2022 23:03 Відповісти
Вся "важлива" роль абрамовича, в тому що він представляв тут сторону. Без рішення путіна, ніякого обміну не було. А ось для чого це путіну, теж зрозуміло - щоб із НИМ вели перемовини. Все просто. Всі казки, що обмін прикривався мобілізація і ядерними погрозами теж маячня в ЗМІ та "експердів")) Це простий і класичний прийом путіна - батога та пряника. Так в чому "важлива" роль абрамовича - у виконанні завдань путіна? Bloomberg не вперше лайно цукром називає, гроші не пахнуть.
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23.09.2022 23:23 Відповісти
Чекаю із нетерпінням, як Bloomberg напише про "демократа" чубайса. Прокоментую так, що мало не буде...
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23.09.2022 23:29 Відповісти
Святе місце порожнім не буває...
Чудова заміна Медведчуку!
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23.09.2022 23:32 Відповісти
Я тут когда-то писал что через пару месяцев Медведчук окажется на свободе. Так и произошло.
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23.09.2022 23:40 Відповісти
Добр хоч так а не як завжди...
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24.09.2022 09:20 Відповісти
Саме так Медведчука теж просували. Гебістські методички ж ті самі
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24.09.2022 00:34 Відповісти
Все это одна большая операция под названием "Освобождение Медведчука". Боюсь Украина продешевила. Путин готов на все ради своего кодла.
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23.09.2022 23:35 Відповісти
Освобождение Медведчука от чего? От головы ? Или яиц ?
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24.09.2022 00:09 Відповісти
ось коли абрам ще й війну допоможе виграти тоді і поговоримо...
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24.09.2022 04:49 Відповісти
То тоді можно вважати, що і Путін був посередником.
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24.09.2022 05:58 Відповісти
при Абрамовічі Chelsea грали краще
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24.09.2022 05:59 Відповісти
Зе звонил Байдену чтобы отмазать Рому от санкций США и ЕС ещё пару месяцев назад...Байден согласился...
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24.09.2022 08:31 Відповісти
Все идёт по плану - Абрамович показывает активную деятельность, убеждая всех в помощи Украине , для снятия санкций с денег Путлера. Таки получит Арахамия свой призовой миллиард ( ну понятно, что не совсем свой) долларов за подписанную бумагу и помощь. Война войной а лишний миллиард долларов в кармане не помешает.
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24.09.2022 09:10 Відповісти
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