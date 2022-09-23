Російський олігарх Абрамович був посередником у перемовинах по обміну полоненими, - Bloomberg
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Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в рамках перемовин, щодо обміну полоненими між Україною та РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Зустріч бізнесмена та принца пройшла наприкінці серпня в Ер-Ріяді, проте деталі не були оприлюднені, оскільки захід був закритим.
Британські ЗМІ повідомляли, що Абрамович "зіграв ключову роль" у звільненні п’яти громадян Великої Британії, які потрапили в російський полон в Україні та повернули в рамках обміну.
Джон Хардінг, який був одним з полонених, стверджував, що йому про це повідомила помічниця мільярдера. Хардінг заявив, що Роман Абрамович зустрів полонених британців на борту приватного літака, який доставив їх із РФ до Саудівської Аравії після обміну.
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Невже хтось може повірити що він такий крутий , що зміг обвести кругом пальця державу кацапію на чолі з ****** , зробивши собі на продажі Сібнєфті - багатомільярдний навар . Ага , ***** б йому заплатив , якби там не було його інтересів , дєржи карман ширє .!!
Чому він вів перемовини , та тільки для того щоб створити для Заходу іллюзію - хорошєго русского , і щоб Захід повірив що він щось там вирішує ,, а якщо він вирішує то мовляв - з нього ( тобто , по факту - з грошей ***** ) треба зняти санкції .
Абрамович , без вказівки підара , навіть рота не розкрив би .. Зуб даю . .
Чудова заміна Медведчуку!