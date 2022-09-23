Російський олігарх Абрамович був посередником у перемовинах по обміну полоненими, - Bloomberg

Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в рамках перемовин, щодо обміну полоненими між Україною та РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зустріч бізнесмена та принца пройшла наприкінці серпня в Ер-Ріяді, проте деталі не були оприлюднені, оскільки захід був закритим.

Британські ЗМІ повідомляли, що Абрамович "зіграв ключову роль" у звільненні п’яти громадян Великої Британії, які потрапили в російський полон в Україні та повернули в рамках обміну.

Джон Хардінг, який був одним з полонених, стверджував, що йому про це повідомила помічниця мільярдера. Хардінг заявив, що Роман Абрамович зустрів полонених британців на борту приватного літака, який доставив їх із РФ до Саудівської Аравії після обміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роль Абрамовича в переговорах України і Росії перебільшена, - Кулеба