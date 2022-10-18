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Новости Санкции против России
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ЕС согласовал новые санкции против России и Беларуси, - Йозвяк

лукашенко,путін

Европейский Союз согласовал дальнейшие санкции против России и Беларуси.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, что в ЕС пришли к общему консенсусу в отношении дальнейших санкций в отношении России (хотя и не в отношении энергетики) и Беларуси", - рассказал он.

По словам Йозвяка, ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

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Автор: 

Беларусь (7888) россия (95413) санкции (11266) Евросоюз (17088) Йозвяк Рикард (134)


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Дранику тухлому треба так ввалити, щоб по самі гланди!
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18.10.2022 18:02 Ответить
шось тіпа -більше не наливати.. ваші санкціі ім до дупи-ці падли розуміють тільки кувалдою в лоб
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18.10.2022 18:06 Ответить
Ніякі санкції більше не діють, лише ідіот або лицемір цього не визнає.
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18.10.2022 18:12 Ответить
все работает, просто не так быстро, как хотелось бы.... Но рашисты по поводу санкций уже не смеются ....
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18.10.2022 18:31 Ответить
як жили в говні, так і живуть. "глубінний народ" на паРаше навіть не підозрює про якісь там санкції.
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18.10.2022 18:34 Ответить
 
 