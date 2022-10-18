ЕС согласовал новые санкции против России и Беларуси, - Йозвяк

Европейский Союз согласовал дальнейшие санкции против России и Беларуси.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, что в ЕС пришли к общему консенсусу в отношении дальнейших санкций в отношении России (хотя и не в отношении энергетики) и Беларуси", - рассказал он.

По словам Йозвяка, ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

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