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ЕС согласовал новые санкции против России и Беларуси, - Йозвяк
Европейский Союз согласовал дальнейшие санкции против России и Беларуси.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Похоже, что в ЕС пришли к общему консенсусу в отношении дальнейших санкций в отношении России (хотя и не в отношении энергетики) и Беларуси", - рассказал он.
По словам Йозвяка, ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.
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Katherina Kalmuk
показать весь комментарий18.10.2022 18:02 Ответить Мне нравится 1
Alex Sav #513490
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xander #505939
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