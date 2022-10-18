ЄС узгодив нові санкції проти Росії та Білорусі, - Йозвяк

Європейський Союз узгодив подальші санкції проти Росії та Білорусі.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, що в ЄС дійшли спільного консенсусу щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча і не щодо енергетики) та Білорусі", - розповів він.

За словами Йозвяка, очікуюється, що роботу над санкціями буде прискорено найближчими днями.

Також читайте: Відключення нових російських банків від SWIFT має стати частиною 9-го пакету санкцій ЄС, - Кулеба