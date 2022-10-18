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Новини Санкції проти Росії
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ЄС узгодив нові санкції проти Росії та Білорусі, - Йозвяк

лукашенко,путін

Європейський Союз узгодив подальші санкції проти Росії та Білорусі.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, що в ЄС дійшли спільного консенсусу щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча і не щодо енергетики) та Білорусі", - розповів він.

За словами Йозвяка, очікуюється, що роботу над санкціями буде прискорено найближчими днями.

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Автор: 

Білорусь (7926) росія (65002) санкції (11790) Євросоюз (13358) Йозвяк Рікард (157)


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Дранику тухлому треба так ввалити, щоб по самі гланди!
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18.10.2022 18:02 Відповісти
шось тіпа -більше не наливати.. ваші санкціі ім до дупи-ці падли розуміють тільки кувалдою в лоб
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18.10.2022 18:06 Відповісти
Ніякі санкції більше не діють, лише ідіот або лицемір цього не визнає.
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18.10.2022 18:12 Відповісти
все работает, просто не так быстро, как хотелось бы.... Но рашисты по поводу санкций уже не смеются ....
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18.10.2022 18:31 Відповісти
як жили в говні, так і живуть. "глубінний народ" на паРаше навіть не підозрює про якісь там санкції.
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18.10.2022 18:34 Відповісти
 
 