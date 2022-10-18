5 225 6
ЄС узгодив нові санкції проти Росії та Білорусі, - Йозвяк
Європейський Союз узгодив подальші санкції проти Росії та Білорусі.
Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Схоже, що в ЄС дійшли спільного консенсусу щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча і не щодо енергетики) та Білорусі", - розповів він.
За словами Йозвяка, очікуюється, що роботу над санкціями буде прискорено найближчими днями.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Katherina Kalmuk
показати весь коментар18.10.2022 18:02 Відповісти Мені подобається 1
Alex Sav #513490
показати весь коментар18.10.2022 18:06 Відповісти Мені подобається 5
xander #505939
показати весь коментар18.10.2022 18:12 Відповісти Мені подобається 7
Andru Volum
показати весь коментар18.10.2022 18:31 Відповісти Мені подобається 1
cimbitep
показати весь коментар18.10.2022 18:34 Відповісти Мені подобається 8
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль