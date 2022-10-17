США готовят санкции против Ирана из-за поставок оружия России, - Politico
По данным издания Politico, США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь России в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы совершенно точно собираемся наложить санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев", – заявил чиновник администрации президента США.
Издание сообщает, что администрация Байдена в прошлом разглашала информацию о продаже Ираном оружия России и давала понять, что это приведет к санкциям.
Чиновник не сообщил, о каких санкциях идет речь, но, скорее всего, в них войдут экономические ограничения и меры экспортного контроля. Это должно быть направлено против третьих сторон, помогающих Ирану и России.
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+16 Линкин Парк
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+15 andriy niki1
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+14 Прощай немытая раССея
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Атиповий журналіст
Чому в підсанкційного Ірану є ракети здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів, а в України немає?
Багато хто це або не знає або взагалі про це не чув і думає що ядерку в нас забрали.Ні не забрали.Ми пішли тим шляхом що пішли і ядерку рашці не віддали.А ось гарантії знову ж таки Кравчуку дякую просрали .Та й взагалі 30 років вбивали свою армію.Так що про ЯЗ взагалі немає вже сенсу говорити.
І обох потрібно стратити !!😡
Подумала, вот если в каждую российскую воинскую часть добавить по три таджика, война могла бы быстро закончиться.
Бач - планують! А ще як зберуться та посилять - то хай персюки трусяться!
Чи вони не дуже труситимуться?