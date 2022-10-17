США готовят санкции против Ирана из-за поставок оружия России, - Politico

По данным издания Politico, США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь России в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы совершенно точно собираемся наложить санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев", – заявил чиновник администрации президента США.

Издание сообщает, что администрация Байдена в прошлом разглашала информацию о продаже Ираном оружия России и давала понять, что это приведет к санкциям.

Чиновник не сообщил, о каких санкциях идет речь, но, скорее всего, в них войдут экономические ограничения и меры экспортного контроля. Это должно быть направлено против третьих сторон, помогающих Ирану и России.

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