РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7795 посетителей онлайн
Новости
8 622 34

США готовят санкции против Ирана из-за поставок оружия России, - Politico

путін,іран

По данным издания Politico, США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь России в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы совершенно точно собираемся наложить санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев", – заявил чиновник администрации президента США.

Издание сообщает, что администрация Байдена в прошлом разглашала информацию о продаже Ираном оружия России и давала понять, что это приведет к санкциям.

Чиновник не сообщил, о каких санкциях идет речь, но, скорее всего, в них войдут экономические ограничения и меры экспортного контроля. Это должно быть направлено против третьих сторон, помогающих Ирану и России.

Смотрите также: Спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе "Shahed-136" в Иране. ФОТО

Иран (1781) санкции (11266) США (26506)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
США! Лучшая санкция - удар по лабораториям обогащения урана на иСране и по **********. Иначе не понимают...
показать весь комментарий
17.10.2022 21:34
+15
Санкція яка дойде це томогавк в кубло цих підорів
показать весь комментарий
17.10.2022 21:34
+14


Атиповий журналіст

Чому в підсанкційного Ірану є ракети здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів, а в України немає?
показать весь комментарий
17.10.2022 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санкція яка дойде це томогавк в кубло цих підорів
показать весь комментарий
17.10.2022 21:34 Ответить
Проблема США І Європи в тому що вони самі зростили такого монстра як Китай і недали загнутись русні в 90тих
показать весь комментарий
17.10.2022 21:44 Ответить
Бо Китай фактично став країною-фабрикою для США, а русня виявилася значно дальновиднішою за нашого кравчука, ЯЗ не віддала і амирикоси змушені були їх підгодовувати, щоб ядерка не потрапила до фанатиків типу ірану.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:56 Ответить
Ну зараз каша завариться)
показать весь комментарий
17.10.2022 21:34 Ответить
США! Лучшая санкция - удар по лабораториям обогащения урана на иСране и по **********. Иначе не понимают...
показать весь комментарий
17.10.2022 21:34 Ответить
Амінь
показать весь комментарий
17.10.2022 21:39 Ответить


Атиповий журналіст

Чому в підсанкційного Ірану є ракети здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів, а в України немає?
показать весь комментарий
17.10.2022 21:36 Ответить
а кому этот вопрос?
показать весь комментарий
17.10.2022 21:38 Ответить
Вопрос не к США...
показать весь комментарий
17.10.2022 21:40 Ответить
Тому що дивитися треба на світ, а не тільки в нашу країну.Йде по факту 3 світова.Якщо хтось думає що війна в Україні тільки за нас то він немає мізків.Питання просте і відповідь також момент стримування.Ми воюємо з ядерною країною.Якщо хтось забув також з дебілами в яких бозна-що в голові.Тому захід і США роблять все щоб допомогти, але і не викликати ядерну війну.При цьому зробити так щоб срашка згинула назавжди.Вони це хотіли зробити ще в 1992 році, але тоді не було таких умов і ядерний арсенал був дуже суттєвий.Зараз все інакше і можливість досягти мети, щоб уряд рашки пав які режим без застосування ядерки.Ба більше довести рашку до такого стану, щоб був переговорний процес нового типу і рашка здала свою ядерку.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:44 Ответить
Тому що в України забрали не тільки ЯЗ, а фактично змусили відмовитись від розробок та виробництва ракет малої та середньої дальності. Україна вийшла з цього договору лише в березні 2019 року.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:47 Ответить
В нас нічого не забирали.ЯЗ ми здали самі в обмін на гарантії і гроші.Гарантії які були нічого не варті, а гроші Кравчук просрав.Питання було просте 1992 році або ми віддаємо ЯЗ рашці або сдаємо.Центри управління ,ключі і фактично володіння всією системою ЯЗ були в Москві.Так що ЯЗ на нашій території ми не володіли.
Багато хто це або не знає або взагалі про це не чув і думає що ядерку в нас забрали.Ні не забрали.Ми пішли тим шляхом що пішли і ядерку рашці не віддали.А ось гарантії знову ж таки Кравчуку дякую просрали .Та й взагалі 30 років вбивали свою армію.Так що про ЯЗ взагалі немає вже сенсу говорити.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:57 Ответить
Бог з тим ЯЗ, я про носії. Поміняли заряд на звичайний і мали б свій умовний "тамагавк".
показать весь комментарий
17.10.2022 22:08 Ответить
Ну це вже питання технічне і вольове.Тоді так вирішили США хотіли позбавити ЯЗ фактично всі країну совка.З нами домовилися з Єльциним ні.Він відмовив.Так згоден варіантів багато.Як би якось тримали армію і розвиток тоді зовсім друга була картина.Ми зараз платимо за свою недалекоглядність і за нерозуміння що ми отримали свободу.
показать весь комментарий
17.10.2022 22:14 Ответить
Это второстепенные технические подробности. Все это легко и просто решается при небольшом желании.
показать весь комментарий
18.10.2022 08:59 Ответить
А посмотреть на ВВП Ирана и сравнить с ВВП Украины не судьба?
показать весь комментарий
18.10.2022 08:53 Ответить
А может вопрос не в ВВП?...
показать весь комментарий
18.10.2022 09:32 Ответить
По-моему очень хороший пример подтверждающий мой тезис. Нет денег >> нет заказов >> завод банкрот.
показать весь комментарий
18.10.2022 19:34 Ответить
Нет денег на ПВО, РЛС, "Стугны" и ракеты к ним, но есть на пиарный асфальт в воюющей с паРашкой стране....если коротко и без тезисов...
показать весь комментарий
18.10.2022 19:37 Ответить
Санкції? Проти Ірану? Чергові сто перші? злякали їжака голою дупою . Вони аж тремтять
показать весь комментарий
17.10.2022 21:43 Ответить
С одного боку так з іншого ні.Вони тільки недавно пару місяців потому послабили ці санкції в обмін на важливі речі як для Ірану, так і ринку Ірану.Але Іранські терористи дебіли яких зараз виносять громадяни Ірану думали що вони обхитрують США і зіграють на дві флейти.Ні так не буде.Тому ці санкції яку будуть дуже вдарять вже не тільки іміджово, але і торгово економічно.Їм буде не до рашки.Та й Ізраїль вже на пряму сказав що потрібно їх топити.А довести до такого стану Ізраїль це треба не знаю що трапитися, щоб так відверто вже казати.Іран вони кончені але не наглухо відбити як рашка і розуміють всі наслідки.Тим паче що наразі там коїться в країні.І навідміну від рашки там реально будуть вішати.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:50 Ответить
Санкции нужны посильнее. Потому что сейчас другие наблюдают и думают стоит ли им тоже рашке оружие поставлять
показать весь комментарий
17.10.2022 21:45 Ответить
Один бидло - диктатор , підтримує іншого диктатора , у обох руки в крові

І обох потрібно стратити !!😡
показать весь комментарий
17.10.2022 21:45 Ответить
Виконавці санкцій - дві батареї "Томагавк" і три ескадрильї Б-52.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:46 Ответить
ТЁТЯ РОЗА



Подумала, вот если в каждую российскую воинскую часть добавить по три таджика, война могла бы быстро закончиться.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:47 Ответить
США планують посилити санкції проти Ірану

Бач - планують! А ще як зберуться та посилять - то хай персюки трусяться!
Чи вони не дуже труситимуться?
показать весь комментарий
17.10.2022 21:49 Ответить
Да похрен иранцам на санкции, они в обмен на дроны получили технологии обогащения и изготовления ядерного оружия.
показать весь комментарий
17.10.2022 22:00 Ответить
Какие санкции? Бомбить надо их заводы, а лидеров точечно уничтожать.
показать весь комментарий
17.10.2022 22:33 Ответить
Пипец , **** , они куярят Украину , люди гибнут, будем санкции готовить. Эти мрази не понимают санкций , пора переодевать не в простыня ,а в мешки для мусора..
показать весь комментарий
17.10.2022 23:02 Ответить
Оружие нужно больше дать Украине и ПВО, Эвенджеры на базе Хамви со стингер-ракетами зайдут просто идеально, ну включите же мозги американцы...
показать весь комментарий
17.10.2022 23:18 Ответить
 
 