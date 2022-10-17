Спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе "Shahed-136" в Иране. ФОТО

Аналитическая компания The Intel Lab опубликовала спутниковый снимок иранского завода, где производятся дроны-камикадзе, которые Россия активно использует в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

На спутниковом снимке, сделанном 16 сентября 2022, показано предприятие Shahed Aviation Industries на авиабазе Бадр в иранском городе Исфаган.

В Intel Lab также указали точные координаты объекта.

Также смотрите: Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России. ФОТОрепортаж