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Спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе "Shahed-136" в Иране. ФОТО

Аналитическая компания The Intel Lab опубликовала спутниковый снимок иранского завода, где производятся дроны-камикадзе, которые Россия активно использует в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране 01

На спутниковом снимке, сделанном 16 сентября 2022, показано предприятие Shahed Aviation Industries на авиабазе Бадр в иранском городе Исфаган.

В Intel Lab также указали точные координаты объекта.

Также смотрите: Russia+Iran new axis of evil: в Киеве пикетировали посольство Ирана из-за поставок оружия России. ФОТОрепортаж

беспилотник (3595) Иран (1796) дроны (3917)


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Топ комментарии
+50
Iзя з Хайфи, ау....
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17.10.2022 21:11
+37
Разведчики на Херсонщине засекла 20 инструкторов иранцев по запуску дронов‼️Ждём утилизации *********
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17.10.2022 21:24
+30
отам і їбашити…
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17.10.2022 21:11
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эх, вмазать бы израильтянам по этому заводику... и сказать... это не мы
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17.10.2022 22:14 Ответить
Вже зрозуміло, що є деталі в цьому дроні, які Іран сам не в змозі виготовити. Питання виявити, як він їх завозить, і припинити ці канали. Абсолютно реальна задача, яку можна виконати без ракет і бомбардування, ще й болючіше буде, бо вийде з ладу й інша іранська техніка.
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17.10.2022 22:14 Ответить
Человеческая жадность существует вечно!
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18.10.2022 10:07 Ответить
90% комплектуючіх, двигуни, електроніка, композит для крила - все китайське. Китай тісно співпрацює з Іраном з питань озброєння, передає технології та розробки.
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18.10.2022 10:52 Ответить
Пора срочно устроить алах-бабах!
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17.10.2022 22:45 Ответить
Да , фото , понятно, как их закуярить ? Или это проблема, вот и все явные доказательства , кони в простынях куярят сборку , покупатель террорист номер один куйлО .
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17.10.2022 22:52 Ответить
Если Иран под санкциями сумел их сделать, то что, блин, вы делали целых ВОСЕМЬ лет?!! Да все тридцать?! Ни оружия, ни патронов, ни снарядов, ноль! Тем более, после Крыма и Донбасса. Ну просто уму непостижимо...
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18.10.2022 06:01 Ответить
Делили овец и баранов для стрижки
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18.10.2022 08:11 Ответить
90% комплектующих этого дрона делается в Китае. Иранского там особо ничего и нет. Двигатели делаются в Китае, композитные крылья - тоже, электроника сделана на китайских заводах. Там иранская разве что краска и рабочие руки. Китай накачивает Иран вооружениями, чтобы стравить его с соседями и загребать жар чужими руками. Как и КНДР, кстати. Без Китая Северная Корея давно бы загнулась, а они им ещё и атомное оружие сделали.
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18.10.2022 10:56 Ответить
Ну, как же... Катера строили! Правда, они при трёх баллах тонут, но, это не важно
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18.10.2022 22:22 Ответить
Чому ще досі цей завод стоїть?
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18.10.2022 08:22 Ответить
Тому що це не завод, це лише його дах. А завод під землею на сотню метрів униз йде. Подивіться уважно на розміри "заводу" та розміри дрону, там навіть просту лінію зі скручування в одне ціле поставити не можна. Іранська військова промисловість вся глибоко під землею, бо Моссад та ЦАХАЛ не сплять.
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18.10.2022 11:02 Ответить
НУ ТАК БОМ-БИМ !)
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19.10.2022 06:41 Ответить
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