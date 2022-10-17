Спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе "Shahed-136" в Иране. ФОТО
Аналитическая компания The Intel Lab опубликовала спутниковый снимок иранского завода, где производятся дроны-камикадзе, которые Россия активно использует в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
На спутниковом снимке, сделанном 16 сентября 2022, показано предприятие Shahed Aviation Industries на авиабазе Бадр в иранском городе Исфаган.
В Intel Lab также указали точные координаты объекта.
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