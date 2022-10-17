Супутникове фото бази виробництва дронів-камікадзе "Shahed-136" в Ірані. ФОТО
Аналітична компанія The Intel Lab опублікувала супутниковий знімок іранського заводу, де виробляються дрони-камікадзе, які Росія активно використовує у війні проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
На супутниковому знімку, зробленому 16 вересня 2022 року, показано підприємство Shahed Aviation Industries на авіабазі Бадр в іранському місті Ісфаган.
В The Intel Lab також вказали точні координати об'єкта.
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