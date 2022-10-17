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Супутникове фото бази виробництва дронів-камікадзе "Shahed-136" в Ірані. ФОТО

Аналітична компанія The Intel Lab опублікувала супутниковий знімок іранського заводу, де виробляються дрони-камікадзе, які Росія активно використовує у війні проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Супутникове фото бази виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 в Ірані 01

На супутниковому знімку, зробленому 16 вересня 2022 року, показано підприємство Shahed Aviation Industries на авіабазі Бадр в іранському місті Ісфаган.

В The Intel Lab також вказали точні координати об'єкта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран знову заявив, що не передавав Росії дрони-камікадзе

Автор: 

безпілотник (4158) Іран (2031) дрони (4699)


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Топ коментарі
+50
Iзя з Хайфи, ау....
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17.10.2022 21:11
+37
Разведчики на Херсонщине засекла 20 инструкторов иранцев по запуску дронов‼️Ждём утилизации *********
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17.10.2022 21:24
+30
отам і їбашити…
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17.10.2022 21:11
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эх, вмазать бы израильтянам по этому заводику... и сказать... это не мы
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17.10.2022 22:14 Відповісти
Вже зрозуміло, що є деталі в цьому дроні, які Іран сам не в змозі виготовити. Питання виявити, як він їх завозить, і припинити ці канали. Абсолютно реальна задача, яку можна виконати без ракет і бомбардування, ще й болючіше буде, бо вийде з ладу й інша іранська техніка.
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17.10.2022 22:14 Відповісти
Человеческая жадность существует вечно!
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18.10.2022 10:07 Відповісти
90% комплектуючіх, двигуни, електроніка, композит для крила - все китайське. Китай тісно співпрацює з Іраном з питань озброєння, передає технології та розробки.
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18.10.2022 10:52 Відповісти
Пора срочно устроить алах-бабах!
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17.10.2022 22:45 Відповісти
Да , фото , понятно, как их закуярить ? Или это проблема, вот и все явные доказательства , кони в простынях куярят сборку , покупатель террорист номер один куйлО .
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17.10.2022 22:52 Відповісти
Если Иран под санкциями сумел их сделать, то что, блин, вы делали целых ВОСЕМЬ лет?!! Да все тридцать?! Ни оружия, ни патронов, ни снарядов, ноль! Тем более, после Крыма и Донбасса. Ну просто уму непостижимо...
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18.10.2022 06:01 Відповісти
Делили овец и баранов для стрижки
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18.10.2022 08:11 Відповісти
90% комплектующих этого дрона делается в Китае. Иранского там особо ничего и нет. Двигатели делаются в Китае, композитные крылья - тоже, электроника сделана на китайских заводах. Там иранская разве что краска и рабочие руки. Китай накачивает Иран вооружениями, чтобы стравить его с соседями и загребать жар чужими руками. Как и КНДР, кстати. Без Китая Северная Корея давно бы загнулась, а они им ещё и атомное оружие сделали.
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18.10.2022 10:56 Відповісти
Ну, как же... Катера строили! Правда, они при трёх баллах тонут, но, это не важно
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18.10.2022 22:22 Відповісти
Чому ще досі цей завод стоїть?
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18.10.2022 08:22 Відповісти
Тому що це не завод, це лише його дах. А завод під землею на сотню метрів униз йде. Подивіться уважно на розміри "заводу" та розміри дрону, там навіть просту лінію зі скручування в одне ціле поставити не можна. Іранська військова промисловість вся глибоко під землею, бо Моссад та ЦАХАЛ не сплять.
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18.10.2022 11:02 Відповісти
НУ ТАК БОМ-БИМ !)
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19.10.2022 06:41 Відповісти
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