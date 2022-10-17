Супутникове фото бази виробництва дронів-камікадзе "Shahed-136" в Ірані. ФОТО

Аналітична компанія The Intel Lab опублікувала супутниковий знімок іранського заводу, де виробляються дрони-камікадзе, які Росія активно використовує у війні проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

На супутниковому знімку, зробленому 16 вересня 2022 року, показано підприємство Shahed Aviation Industries на авіабазі Бадр в іранському місті Ісфаган.

В The Intel Lab також вказали точні координати об'єкта.

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