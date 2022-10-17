Іран знову заявив, що не передавав Росії дрони-камікадзе
В Ірані заперечують, що передавали Росії безпілотники для атак на Україну.
Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
За словами Канаані, новини про те, що Іран доправляє Росії безпілотники, поширюють західні джерела, які мають "політичні цілі".
"Ми не передавали зброї жодній зі сторін, що перебувають у стані війни", - заявив він.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.
Наразі відомо, що внаслідок удару дрона троє людей загинули, четверо поранені, 19 вдалося врятувати з-під завалів.
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И всё бы ничего, но есть ещё одна группа, которая ради содержания своей жопы в тепле готова отдать других на растерзание. К примеру, Венгрия и Турция, которые ради тепла для собственной жопы готовы пожертвовать Украину в пользу рашистов.
А Турция - в НАТО, Венгрия - и в НАТО, и в ЕС, и такое вытворяют.
И нет, не идиоты, а преступники по фамилиям Ермак, Татаров, Баканов и им подобные.
The end.
Ізраїль, ваш вихід.
Єслі в Іранє падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
Дроны летят медленно (120 км\час) и при подлете к городу и в городе на не большой высоте (до 300 м).
https://uk.wikipedia.org/wiki/Такія
.5 июня 1920 года в Иране при поддержке Москвы была
провозглашена советская республика.
Есть только две полностью ШИИТСКИЕ СТРАНЫ в Мире - АЗЕРБАЙДЖАН и ИРАН...А еще Север Ирана -это азербайджанцы....
Иран уже давно мог поставить и дроны, и ракеты России...но боялся, что по линии ОДКБ они перекочуют к Армении.... По той же причине и турки отказываются доселе передавать русским свои Байрактары....
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Ви трохи помилилися. )))
Мабуть, хотіли написати, що Іран підтримує Вірменію. Це дійсно так.
Перси бояться, що іранські азербайджанці об'єднаються з Азербайджаном у єдину державу.
Це була б доволі потужна держава.
Мусульмане деляться между собой не только на СУНИТОВ, ШИИТОВ и других мелких.... Но и между самими сунитами большие непонятки... Принц саудитов заключает сделки с Китаем, в то время как происходит геноцид Уйгуров....Принц ОАЭ посещает Москву, когда Россия бомбами разносит вдребезги Сирию....
А вот за ШИИТАМИ такого не замечал...что иранские, что иракские шииты, что азербайджанцы как бы придерживаются многих хадисов про" БРАТА ПО ВЕРЕ"....Может потому, что ШИИТОВ намного меньше на сунитском Востоке...и они понимают, что нужно держаться вместе и в мире, чтобы не исчезнуть...ведь СУНИТЫ и ЩИИТЫ это многовековая, кровавая история....
Наоборот...в 1979 пришел режим аятолл, который считал этуэ войну, войной за освобождение иракских шиитов....
Ислам ставит ИСЛАМ выше за национальное....
********* не в состоянии войны оффициально, значит поставляют
1. Иран на выставке показывает свои новые беспилотники
2. Россия эти беспилотники уже у себя - показывает
3. Эти беспилотники прилетают к нам, их сбивают
4. Иран говорит что это не их беспилотники, и они ничего не передавали
Прикинулись дурниками і, в принципі, не збрехали, адже офіційно росія перебуває у стані СВО, а не війни.