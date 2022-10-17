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Новини Війна
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Іран знову заявив, що не передавав Росії дрони-камікадзе

дрон,іранський

В Ірані заперечують, що передавали Росії безпілотники для атак на Україну.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За словами Канаані, новини про те, що Іран доправляє Росії безпілотники, поширюють західні джерела, які мають "політичні цілі".

"Ми не передавали зброї жодній зі сторін, що перебувають у стані війни", - заявив він.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.

Також читайте: Кулеба із бомбосховища попросив міністрів ЄС про ППО

Наразі відомо, що внаслідок удару дрона троє людей загинули, четверо поранені, 19 вдалося врятувати з-під завалів.

Автор: 

безпілотник (4121) Іран (2017) дрони (4648)


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Топ коментарі
+52
иранские террористы играют в классическую кацапскую игру "нас там нет"?
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17.10.2022 15:31
+19
Вы все врете, а вы докажите. Как знакомо.
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17.10.2022 15:33
+17
І український літак вони не збивали....
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17.10.2022 15:37
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иранские террористы играют в классическую кацапскую игру "нас там нет"?
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17.10.2022 15:31 Відповісти
Факт- брешите , как и ваш товарищ ***** ! Проведите международную экспертизу , докажите
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17.10.2022 15:57 Відповісти
В этом мире есть многочисленная группа людей без совести, без чести. И есть ещё более многочисленная группа идиотов, которые им верят.

И всё бы ничего, но есть ещё одна группа, которая ради содержания своей жопы в тепле готова отдать других на растерзание. К примеру, Венгрия и Турция, которые ради тепла для собственной жопы готовы пожертвовать Украину в пользу рашистов.
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17.10.2022 16:05 Відповісти
Не они одни, там их десяток-полтора.
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17.10.2022 16:12 Відповісти
Я не вспоминаю дикарей типа Индии и Китая, потому что от них изначально ничего цивилизованного не ожидается.
А Турция - в НАТО, Венгрия - и в НАТО, и в ЕС, и такое вытворяют.
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17.10.2022 16:19 Відповісти
Такое какое? Байрактары поставляет, и помогает насчет зерна договориться?! У Турции свои интересы тоже есть. Или надо, задрав штаны, бежать за Зеленским?!
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17.10.2022 20:06 Відповісти
Если турки сумеют склонить Запад к переговорам с террористом, следующим шагом будут уступки террористу - отторжение части украинских территорий, запрет для Украины на вступление в НАТО. Это многократно перечеркнёт и обесценит продажу Байрактаров, потому что будет означать капитуляцию Украины.
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17.10.2022 21:37 Відповісти
Нет, идиоты те, кто за ВОСЕМЬ, блин, лет не удосужился сделать такие же мопеды! Которые Иран ПОД САНКЦИЯМИ создал! И ракеты тоже. Намек понятен?!
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17.10.2022 20:12 Відповісти
Одно исключает другое?

И нет, не идиоты, а преступники по фамилиям Ермак, Татаров, Баканов и им подобные.
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17.10.2022 21:39 Відповісти
Так дроны мешками и с доплатой продаются даже в самом захудалом военторге. Закончатся там, то в иранских шахтах можно пару вагонов накопать.
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17.10.2022 16:55 Відповісти
чалмаголові пі*дараси.....
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17.10.2022 15:31 Відповісти
свиную голову тебе в жопу, ******
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17.10.2022 15:33 Відповісти
передавать не передавали, а продали
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17.10.2022 15:41 Відповісти
Кацапы вероломно ворвались на иранские склады беспилотников, которые по стечению обстоятельств были незаперты, забрали все беспилотники и взамен оставили деньги (или что они там дали ирану взамен - ядерное топливо, технологии и т.д.). А иранские правоохранительные органы очень старались, но не смогли воспрепятствовать.
The end.
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17.10.2022 16:07 Відповісти
Вы все врете, а вы докажите. Как знакомо.
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17.10.2022 15:33 Відповісти
В ірана нема дронів герань-2,в цьом і вся загвоздка кацапи перефарбували і то вже не іранські, доказати неможливо
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17.10.2022 15:38 Відповісти
Иран мог на дорогах написать путин ху.ло но он написал герань
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17.10.2022 15:41 Відповісти
Дронах
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17.10.2022 15:42 Відповісти
Вони можуть говорити все що завгодно, але хто їм повірить.

Ізраїль, ваш вихід.
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17.10.2022 15:33 Відповісти
Ізраїль ? На них не треба надіятись: Ізраїль може ніяк не відреагувати і не дати нам ніякої зброї, хоч би що не бовкав їх міністр.
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17.10.2022 16:38 Відповісти
Всі ************ режими схожі між собою, яйцетолла хомейні не вийняток
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17.10.2022 15:34 Відповісти
****, зачитал шпаргалку от лаврова.
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17.10.2022 15:36 Відповісти
как раша включают дурочку эт не мы, и купить можно в любом военторге...
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17.10.2022 15:36 Відповісти
Ну да ! Их можно купить в любом военторге.....
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17.10.2022 15:37 Відповісти
А інструкцію на ютубі подивитись...
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17.10.2022 16:02 Відповісти
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17.10.2022 15:37 Відповісти
и мимо проезжаль, и вдоль, и поперек. Да я ваще ее на баранка крутиль.
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17.10.2022 15:42 Відповісти
І український літак вони не збивали....
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17.10.2022 15:37 Відповісти
Каждий вечер дрони прілєтают вдруг
Єслі в Іранє падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал

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17.10.2022 15:37 Відповісти
Усі диктатори брехливі виродки
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17.10.2022 15:37 Відповісти
В Ірані - Диктатура?
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17.10.2022 15:44 Відповісти
Ні,***- ліберальна демократія.
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17.10.2022 15:46 Відповісти
І хто там диктатор? У них прєзіка на досить реальних виборах вибирають.
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17.10.2022 15:50 Відповісти
Аятолла. Диктатура это не обязательно власть одного лица. В СССР была партийная диктатура. В Иране диктатура религиозная. Власть мулл.
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17.10.2022 15:55 Відповісти
Почитайте гарну статтю тут на "блогах". Називається "Персидські мотиви".

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17.10.2022 16:08 Відповісти
Ну їх ще Таджикистан наче клепає.на нього покажуть і все
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17.10.2022 15:38 Відповісти
Еще и Сирия
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17.10.2022 15:40 Відповісти
Таджикистан - единая ираноязычная страна бывш. СССР.
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17.10.2022 16:07 Відповісти
Ихтамнет
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17.10.2022 15:38 Відповісти
+ санкція за брехню
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17.10.2022 15:40 Відповісти
Я в третьем классе лучше врал, когда опаздывал
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17.10.2022 15:40 Відповісти
Для відволікання уваги від зустрічі Патрушева і Зєлєнського в Омані іранці на замовлення ********** збили український літак. Подальші події цю версію лише підтверджують.
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17.10.2022 15:42 Відповісти
Москалi ВКРАЛИ ?
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17.10.2022 15:42 Відповісти
Пи#дуни. Згорите в пеклі після того як вас повісять на ваших тюрбанах.
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17.10.2022 15:45 Відповісти
я пам'ятаю як вони брехали в 2020 році коли збили літак ...
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17.10.2022 15:47 Відповісти
Ублюдки недороблені. Їх теж чекає розплата.
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17.10.2022 15:48 Відповісти
С аятоллами все ясно
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17.10.2022 15:50 Відповісти
Ну и шо???Такой негатив на персов в коментах)))))Что не понятно,русские их перекрашивают и по другому матюкают)))Нам то чего,нам весь мир помогает.....цивилизованный.Кацапам Иран,у них своя тема.КНДР типо голодный,с ЯО лднееры и денеры признал ну и шо???Нам воевать и делать своё.Иран сильное государство,они так думают,и сами решают на какой стороне быть.Они мусульмане-шииты,а Армению христианскую греют и помогают.Казалось бы,Азербайджан и Турки ближе.....но нет!!А вы персов .....ругаете.Хоть почитайте за Иран,там сила...Они сами решают.Как и Саудовская Аравия как и Турция Индия.В мире не только Рашка и Америка....
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17.10.2022 15:52 Відповісти
скажи мне кто твой друг и я скажу куда тебе идти
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17.10.2022 16:04 Відповісти
Ця брехня буде нескінченною.Так само як і нашу пташку вони не збивали і людей наших не вбивали....
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17.10.2022 15:53 Відповісти
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17.10.2022 15:54 Відповісти
Иранский аутотренинг: "Мы ничего не передавали. Абсолютно ничего."
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17.10.2022 15:54 Відповісти
На крышах высокоэтажек в определенном порядке надо установить дежурные пулеметные гнезда.
Дроны летят медленно (120 км\час) и при подлете к городу и в городе на не большой высоте (до 300 м).
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17.10.2022 15:55 Відповісти
Ни одна диктатура не может не врать ибо от этого и живет. Тут что пуйло ,что хоменеи одним миром мазаны.
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17.10.2022 15:56 Відповісти
Незабаром в украіні теж з'являться украінські дрони. Також перефарбуємо
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17.10.2022 15:57 Відповісти
может Зинка? (с) китайская...
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17.10.2022 15:57 Відповісти
Схема абсолютно проста, як та дірка від бублика: озброєння без порушень якихось міжнародних угод "тихо-мирнесенько" передається (звісно незадаром) якійсь третій нейтральній країні-державі, а та, знов же суб-продає товар - за прямим призначенням кінцевому й очікуваному пункту прибуття, тобто до москальского болота зо всіма витікаючим керовничим дебільним жабством.
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17.10.2022 15:57 Відповісти
Їхня шиїтська релігія дозволяє брехати.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Такія
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17.10.2022 15:59 Відповісти
Ну не передавав. А продав чи обміняв. Суті не змінює.
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17.10.2022 16:02 Відповісти
Хезболла продала иранские дроны Путину. Собирались в Сирии.
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17.10.2022 16:09 Відповісти
У них старая дружба .Поделить Среднюю Азию.
.5 июня 1920 года в Иране при поддержке Москвы была
провозглашена советская республика.
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17.10.2022 16:13 Відповісти
Перси вже всіх достали скооо кінець муллам
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17.10.2022 16:16 Відповісти
Тюркскі народи їм прихлеби зроблять
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17.10.2022 16:17 Відповісти
Та пох. Всех иранцев до единого из Украины НАХ.! За сутки! И посольство тоже( понту от них никакого) А потом уж поглядеть: передавали или не передавали.
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17.10.2022 16:18 Відповісти
НА детектор лижи осла................................................
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17.10.2022 16:19 Відповісти
А может и не передавали. В этих дронах всё китайское. Был слух, что сами китайцы их и поставляют втихую.
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17.10.2022 16:22 Відповісти
Теперь понятно, откуда этот альянс ТУРЦИЯ-ИРАН-РОССИЯ ..и почему АРМЯНЕ так в спешке написали "рассписку" об отказе от КАРАБАХА(скорей всего под натиском России)....

Есть только две полностью ШИИТСКИЕ СТРАНЫ в Мире - АЗЕРБАЙДЖАН и ИРАН...А еще Север Ирана -это азербайджанцы....
Иран уже давно мог поставить и дроны, и ракеты России...но боялся, что по линии ОДКБ они перекочуют к Армении.... По той же причине и турки отказываются доселе передавать русским свои Байрактары....
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17.10.2022 16:23 Відповісти
Абсолютное отсутствие логики. Иран всю жизнь поддерживал Иран. И продолжает это делать. Кацапское оружие туда попадает через Иран. Не стоит везде пристегивать религию.
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17.10.2022 16:47 Відповісти
Абсолютное отсутствие логики. Иран всю жизнь поддерживал Иран.
**********
Ви трохи помилилися. )))
Мабуть, хотіли написати, що Іран підтримує Вірменію. Це дійсно так.
Перси бояться, що іранські азербайджанці об'єднаються з Азербайджаном у єдину державу.
Це була б доволі потужна держава.
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17.10.2022 18:24 Відповісти
Иран создали в 1828г,после того как Англи и Россия напали на Одэрбэйджан и разделили его на 2части.Южная(английская) стала Ираном , НО не ПЕРСИЕЙ а северная стала Россией(затем при советах Азербаджаном).Про кого вы говорите вообще?.Целую войну против Пэриджана спрятали 1824-1828г
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17.10.2022 19:31 Відповісти
Мусульманский Миръ - 1.6 млрд мусульман.... Таким числом можна любую Россию разнести.... И вопреки тому, что существует в исламе понятие "БРАТ ПО ВЕРЕ", когда ИСЛАМ провозглашается выше за НАЦИОНАЛЬНОЕ, МУСУЛЬМАНСКИЙ МИРЬ очень разобщен...
Мусульмане деляться между собой не только на СУНИТОВ, ШИИТОВ и других мелких.... Но и между самими сунитами большие непонятки... Принц саудитов заключает сделки с Китаем, в то время как происходит геноцид Уйгуров....Принц ОАЭ посещает Москву, когда Россия бомбами разносит вдребезги Сирию....
А вот за ШИИТАМИ такого не замечал...что иранские, что иракские шииты, что азербайджанцы как бы придерживаются многих хадисов про" БРАТА ПО ВЕРЕ"....Может потому, что ШИИТОВ намного меньше на сунитском Востоке...и они понимают, что нужно держаться вместе и в мире, чтобы не исчезнуть...ведь СУНИТЫ и ЩИИТЫ это многовековая, кровавая история....
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17.10.2022 20:03 Відповісти
Ирано-Иракскую войну 1980 года, вообще нельзя считать конфликтом между ШИИТАМИ....Режим левака и социалиста Садама Хусейна всячески угнетал шиитов, хотя шиитов в Ираке больше 65%...
Наоборот...в 1979 пришел режим аятолл, который считал этуэ войну, войной за освобождение иракских шиитов....
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17.10.2022 20:35 Відповісти
Не все так просто із цим шиїтським Світом...А вірмени дуже розумно поступили...у цьому геополітичному закутку Світу, вони могли розраховувати тільки на Росію...але як тільки зрозуміли після України, що росія - це дута армія і обтяжена санкціями країна...то одразу відмовилися від Карабаху....
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17.10.2022 20:44 Відповісти
Скорее всего штучно создаётся видимость, что ИРАН типо за Армению....Но когда вашей страной правит ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР ШИИТОВ, Великий аятолла.... то совершенно смешно звучит, что Иран - союзник христианской Армении и против шиитского Азербайджана....
Ислам ставит ИСЛАМ выше за национальное....
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17.10.2022 19:39 Відповісти
нічого Іран, Україна свого часу все згадає, в самий неприємний час для Ірану, ****** террористи-піздуни
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17.10.2022 16:26 Відповісти
Що стосується брехні,то ці чурки вже і кацапів переплюнули...
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17.10.2022 16:31 Відповісти
Bzģit
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17.10.2022 16:36 Відповісти
Ну правильно посмотрите на формулировку, ".... странам в состоянии войны".
********* не в состоянии войны оффициально, значит поставляют
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17.10.2022 16:40 Відповісти
Скорее всего из Ирана они нн передавались на прямую, а их заводы в других странах спокойно это могли сделать. Где там их собирают, в Таджикистане?
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17.10.2022 16:47 Відповісти
Хтось щось темнить.
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17.10.2022 16:49 Відповісти
Last May, Major General Mohammad Bagheri, Chief of Staff of Iran's Armed Forces, visited https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/02/28/2712908/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tajikistan . The opening of the production line of one of the most famous and efficient light Iranian UAVshttps://www.globalsecurity.org/military/world/iran/ababil.htm , Ababil 2 , in Tajikistan. Tajikistan, as a country that is not under sanctions and therefore has access to all types of foreign drones, has selected the Iranian Ababil 2 as its light drone of choice. While Iran's establishment of a UAV facility in Dushanbe brought with it question marks, the step taken was interpreted as 'reverse engineering'.
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17.10.2022 16:51 Відповісти
Надо на ЮЖмаше собрать пару SS-18, бахнуть по душманам, и сказать -" это не мы"
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17.10.2022 17:00 Відповісти
Навчились брехати у кацапів і думають, що вони хитріші за увесь світ.
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17.10.2022 17:04 Відповісти
Я правильно понял цепь событий?

1. Иран на выставке показывает свои новые беспилотники
2. Россия эти беспилотники уже у себя - показывает
3. Эти беспилотники прилетают к нам, их сбивают
4. Иран говорит что это не их беспилотники, и они ничего не передавали
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17.10.2022 17:11 Відповісти
"Ми не передавали зброї жодній зі сторін, що перебувають у стані війни", - заявив він.
Прикинулись дурниками і, в принципі, не збрехали, адже офіційно росія перебуває у стані СВО, а не війни.
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17.10.2022 17:13 Відповісти
Вроде бы 1 дрон приземлили, наверное специалисты должны сказать свое слово. Иран мог передавать по частям под видом других товаров.
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17.10.2022 17:22 Відповісти
НУ штош. Пусть тогда нам поставляет. Все равно элитка Украины до своих дронов еще не доросла мозгами.
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17.10.2022 18:17 Відповісти
такие же тотальные брехуны как и кацапы.скажи мне кто твой друг и я тебе скажу кто ты!
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17.10.2022 19:12 Відповісти
Ясное дело, что посредникам передали. Таджикистану, например.
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18.10.2022 05:05 Відповісти
 
 