Іран знову заявив, що не передавав Росії дрони-камікадзе

В Ірані заперечують, що передавали Росії безпілотники для атак на Україну.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За словами Канаані, новини про те, що Іран доправляє Росії безпілотники, поширюють західні джерела, які мають "політичні цілі".

"Ми не передавали зброї жодній зі сторін, що перебувають у стані війни", - заявив він.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.

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Наразі відомо, що внаслідок удару дрона троє людей загинули, четверо поранені, 19 вдалося врятувати з-під завалів.