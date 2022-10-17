Иран вновь заявил, что не передавал России дроны-камикадзе

В Иране возражают, что передавали России беспилотники для атак на Украину.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам Канаани, новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяют западные источники, имеющие "политические цели".

"Мы не передавали оружие ни одной из находящихся в состоянии войны сторон", - заявил он.

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Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины.

Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.