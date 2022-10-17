Иран вновь заявил, что не передавал России дроны-камикадзе
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В Иране возражают, что передавали России беспилотники для атак на Украину.
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам Канаани, новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяют западные источники, имеющие "политические цели".
"Мы не передавали оружие ни одной из находящихся в состоянии войны сторон", - заявил он.
Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины.
Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
И всё бы ничего, но есть ещё одна группа, которая ради содержания своей жопы в тепле готова отдать других на растерзание. К примеру, Венгрия и Турция, которые ради тепла для собственной жопы готовы пожертвовать Украину в пользу рашистов.
А Турция - в НАТО, Венгрия - и в НАТО, и в ЕС, и такое вытворяют.
И нет, не идиоты, а преступники по фамилиям Ермак, Татаров, Баканов и им подобные.
The end.
Ізраїль, ваш вихід.
Єслі в Іранє падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
https://censor.net/ua/blogs/3374186/persidskie_motivy
Дроны летят медленно (120 км\час) и при подлете к городу и в городе на не большой высоте (до 300 м).
https://uk.wikipedia.org/wiki/Такія
.5 июня 1920 года в Иране при поддержке Москвы была
провозглашена советская республика.
Есть только две полностью ШИИТСКИЕ СТРАНЫ в Мире - АЗЕРБАЙДЖАН и ИРАН...А еще Север Ирана -это азербайджанцы....
Иран уже давно мог поставить и дроны, и ракеты России...но боялся, что по линии ОДКБ они перекочуют к Армении.... По той же причине и турки отказываются доселе передавать русским свои Байрактары....
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Ви трохи помилилися. )))
Мабуть, хотіли написати, що Іран підтримує Вірменію. Це дійсно так.
Перси бояться, що іранські азербайджанці об'єднаються з Азербайджаном у єдину державу.
Це була б доволі потужна держава.
Мусульмане деляться между собой не только на СУНИТОВ, ШИИТОВ и других мелких.... Но и между самими сунитами большие непонятки... Принц саудитов заключает сделки с Китаем, в то время как происходит геноцид Уйгуров....Принц ОАЭ посещает Москву, когда Россия бомбами разносит вдребезги Сирию....
А вот за ШИИТАМИ такого не замечал...что иранские, что иракские шииты, что азербайджанцы как бы придерживаются многих хадисов про" БРАТА ПО ВЕРЕ"....Может потому, что ШИИТОВ намного меньше на сунитском Востоке...и они понимают, что нужно держаться вместе и в мире, чтобы не исчезнуть...ведь СУНИТЫ и ЩИИТЫ это многовековая, кровавая история....
Наоборот...в 1979 пришел режим аятолл, который считал этуэ войну, войной за освобождение иракских шиитов....
Ислам ставит ИСЛАМ выше за национальное....
********* не в состоянии войны оффициально, значит поставляют
1. Иран на выставке показывает свои новые беспилотники
2. Россия эти беспилотники уже у себя - показывает
3. Эти беспилотники прилетают к нам, их сбивают
4. Иран говорит что это не их беспилотники, и они ничего не передавали
Прикинулись дурниками і, в принципі, не збрехали, адже офіційно росія перебуває у стані СВО, а не війни.