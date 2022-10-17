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беспилотник (2123) война (47303) Иран (1561) дроны (2201)

Иран вновь заявил, что не передавал России дроны-камикадзе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дрон,іранський

В Иране возражают, что передавали России беспилотники для атак на Украину.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам Канаани, новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяют западные источники, имеющие "политические цели".

"Мы не передавали оружие ни одной из находящихся в состоянии войны сторон", - заявил он.

Читайте также: ВСУ сбивают 85-90% иранских дронов-камикадзе, - Данилов

Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины.

Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.
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Топ комментарии
+52
иранские террористы играют в классическую кацапскую игру "нас там нет"?
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17.10.2022 15:31
+19
Вы все врете, а вы докажите. Как знакомо.
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17.10.2022 15:33
+17
І український літак вони не збивали....
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17.10.2022 15:37
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иранские террористы играют в классическую кацапскую игру "нас там нет"?
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17.10.2022 15:31 Ответить
Факт- брешите , как и ваш товарищ ***** ! Проведите международную экспертизу , докажите
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17.10.2022 15:57 Ответить
В этом мире есть многочисленная группа людей без совести, без чести. И есть ещё более многочисленная группа идиотов, которые им верят.

И всё бы ничего, но есть ещё одна группа, которая ради содержания своей жопы в тепле готова отдать других на растерзание. К примеру, Венгрия и Турция, которые ради тепла для собственной жопы готовы пожертвовать Украину в пользу рашистов.
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17.10.2022 16:05 Ответить
Не они одни, там их десяток-полтора.
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17.10.2022 16:12 Ответить
Я не вспоминаю дикарей типа Индии и Китая, потому что от них изначально ничего цивилизованного не ожидается.
А Турция - в НАТО, Венгрия - и в НАТО, и в ЕС, и такое вытворяют.
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17.10.2022 16:19 Ответить
Такое какое? Байрактары поставляет, и помогает насчет зерна договориться?! У Турции свои интересы тоже есть. Или надо, задрав штаны, бежать за Зеленским?!
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17.10.2022 20:06 Ответить
Если турки сумеют склонить Запад к переговорам с террористом, следующим шагом будут уступки террористу - отторжение части украинских территорий, запрет для Украины на вступление в НАТО. Это многократно перечеркнёт и обесценит продажу Байрактаров, потому что будет означать капитуляцию Украины.
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17.10.2022 21:37 Ответить
Нет, идиоты те, кто за ВОСЕМЬ, блин, лет не удосужился сделать такие же мопеды! Которые Иран ПОД САНКЦИЯМИ создал! И ракеты тоже. Намек понятен?!
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17.10.2022 20:12 Ответить
Одно исключает другое?

И нет, не идиоты, а преступники по фамилиям Ермак, Татаров, Баканов и им подобные.
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17.10.2022 21:39 Ответить
Так дроны мешками и с доплатой продаются даже в самом захудалом военторге. Закончатся там, то в иранских шахтах можно пару вагонов накопать.
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17.10.2022 16:55 Ответить
чалмаголові пі*дараси.....
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17.10.2022 15:31 Ответить
свиную голову тебе в жопу, ******
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17.10.2022 15:33 Ответить
передавать не передавали, а продали
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17.10.2022 15:41 Ответить
Кацапы вероломно ворвались на иранские склады беспилотников, которые по стечению обстоятельств были незаперты, забрали все беспилотники и взамен оставили деньги (или что они там дали ирану взамен - ядерное топливо, технологии и т.д.). А иранские правоохранительные органы очень старались, но не смогли воспрепятствовать.
The end.
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17.10.2022 16:07 Ответить
Вы все врете, а вы докажите. Как знакомо.
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17.10.2022 15:33 Ответить
В ірана нема дронів герань-2,в цьом і вся загвоздка кацапи перефарбували і то вже не іранські, доказати неможливо
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17.10.2022 15:38 Ответить
Иран мог на дорогах написать путин ху.ло но он написал герань
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17.10.2022 15:41 Ответить
Дронах
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17.10.2022 15:42 Ответить
Вони можуть говорити все що завгодно, але хто їм повірить.

Ізраїль, ваш вихід.
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17.10.2022 15:33 Ответить
Ізраїль ? На них не треба надіятись: Ізраїль може ніяк не відреагувати і не дати нам ніякої зброї, хоч би що не бовкав їх міністр.
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17.10.2022 16:38 Ответить
Всі ************ режими схожі між собою, яйцетолла хомейні не вийняток
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17.10.2022 15:34 Ответить
****, зачитал шпаргалку от лаврова.
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17.10.2022 15:36 Ответить
как раша включают дурочку эт не мы, и купить можно в любом военторге...
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17.10.2022 15:36 Ответить
Ну да ! Их можно купить в любом военторге.....
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17.10.2022 15:37 Ответить
А інструкцію на ютубі подивитись...
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17.10.2022 16:02 Ответить
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17.10.2022 15:37 Ответить
и мимо проезжаль, и вдоль, и поперек. Да я ваще ее на баранка крутиль.
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17.10.2022 15:42 Ответить
І український літак вони не збивали....
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17.10.2022 15:37 Ответить
Каждий вечер дрони прілєтают вдруг
Єслі в Іранє падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал

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17.10.2022 15:37 Ответить
Усі диктатори брехливі виродки
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17.10.2022 15:37 Ответить
В Ірані - Диктатура?
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17.10.2022 15:44 Ответить
Ні,***- ліберальна демократія.
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17.10.2022 15:46 Ответить
І хто там диктатор? У них прєзіка на досить реальних виборах вибирають.
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17.10.2022 15:50 Ответить
Аятолла. Диктатура это не обязательно власть одного лица. В СССР была партийная диктатура. В Иране диктатура религиозная. Власть мулл.
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17.10.2022 15:55 Ответить
Почитайте гарну статтю тут на "блогах". Називається "Персидські мотиви".

https://censor.net/ua/blogs/3374186/persidskie_motivy
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17.10.2022 16:08 Ответить
Ну їх ще Таджикистан наче клепає.на нього покажуть і все
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17.10.2022 15:38 Ответить
Еще и Сирия
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17.10.2022 15:40 Ответить
Таджикистан - единая ираноязычная страна бывш. СССР.
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17.10.2022 16:07 Ответить
Ихтамнет
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17.10.2022 15:38 Ответить
+ санкція за брехню
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17.10.2022 15:40 Ответить
Я в третьем классе лучше врал, когда опаздывал
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17.10.2022 15:40 Ответить
Для відволікання уваги від зустрічі Патрушева і Зєлєнського в Омані іранці на замовлення ********** збили український літак. Подальші події цю версію лише підтверджують.
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17.10.2022 15:42 Ответить
Москалi ВКРАЛИ ?
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17.10.2022 15:42 Ответить
Пи#дуни. Згорите в пеклі після того як вас повісять на ваших тюрбанах.
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17.10.2022 15:45 Ответить
я пам'ятаю як вони брехали в 2020 році коли збили літак ...
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17.10.2022 15:47 Ответить
Ублюдки недороблені. Їх теж чекає розплата.
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17.10.2022 15:48 Ответить
С аятоллами все ясно
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17.10.2022 15:50 Ответить
Ну и шо???Такой негатив на персов в коментах)))))Что не понятно,русские их перекрашивают и по другому матюкают)))Нам то чего,нам весь мир помогает.....цивилизованный.Кацапам Иран,у них своя тема.КНДР типо голодный,с ЯО лднееры и денеры признал ну и шо???Нам воевать и делать своё.Иран сильное государство,они так думают,и сами решают на какой стороне быть.Они мусульмане-шииты,а Армению христианскую греют и помогают.Казалось бы,Азербайджан и Турки ближе.....но нет!!А вы персов .....ругаете.Хоть почитайте за Иран,там сила...Они сами решают.Как и Саудовская Аравия как и Турция Индия.В мире не только Рашка и Америка....
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17.10.2022 15:52 Ответить
скажи мне кто твой друг и я скажу куда тебе идти
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17.10.2022 16:04 Ответить
Ця брехня буде нескінченною.Так само як і нашу пташку вони не збивали і людей наших не вбивали....
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17.10.2022 15:53 Ответить
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17.10.2022 15:54 Ответить
Иранский аутотренинг: "Мы ничего не передавали. Абсолютно ничего."
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17.10.2022 15:54 Ответить
На крышах высокоэтажек в определенном порядке надо установить дежурные пулеметные гнезда.
Дроны летят медленно (120 км\час) и при подлете к городу и в городе на не большой высоте (до 300 м).
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17.10.2022 15:55 Ответить
Ни одна диктатура не может не врать ибо от этого и живет. Тут что пуйло ,что хоменеи одним миром мазаны.
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17.10.2022 15:56 Ответить
Незабаром в украіні теж з'являться украінські дрони. Також перефарбуємо
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17.10.2022 15:57 Ответить
может Зинка? (с) китайская...
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17.10.2022 15:57 Ответить
Схема абсолютно проста, як та дірка від бублика: озброєння без порушень якихось міжнародних угод "тихо-мирнесенько" передається (звісно незадаром) якійсь третій нейтральній країні-державі, а та, знов же суб-продає товар - за прямим призначенням кінцевому й очікуваному пункту прибуття, тобто до москальского болота зо всіма витікаючим керовничим дебільним жабством.
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17.10.2022 15:57 Ответить
Їхня шиїтська релігія дозволяє брехати.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Такія
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17.10.2022 15:59 Ответить
Ну не передавав. А продав чи обміняв. Суті не змінює.
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17.10.2022 16:02 Ответить
Хезболла продала иранские дроны Путину. Собирались в Сирии.
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17.10.2022 16:09 Ответить
У них старая дружба .Поделить Среднюю Азию.
.5 июня 1920 года в Иране при поддержке Москвы была
провозглашена советская республика.
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17.10.2022 16:13 Ответить
Перси вже всіх достали скооо кінець муллам
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17.10.2022 16:16 Ответить
Тюркскі народи їм прихлеби зроблять
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17.10.2022 16:17 Ответить
Та пох. Всех иранцев до единого из Украины НАХ.! За сутки! И посольство тоже( понту от них никакого) А потом уж поглядеть: передавали или не передавали.
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17.10.2022 16:18 Ответить
НА детектор лижи осла................................................
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17.10.2022 16:19 Ответить
А может и не передавали. В этих дронах всё китайское. Был слух, что сами китайцы их и поставляют втихую.
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17.10.2022 16:22 Ответить
Теперь понятно, откуда этот альянс ТУРЦИЯ-ИРАН-РОССИЯ ..и почему АРМЯНЕ так в спешке написали "рассписку" об отказе от КАРАБАХА(скорей всего под натиском России)....

Есть только две полностью ШИИТСКИЕ СТРАНЫ в Мире - АЗЕРБАЙДЖАН и ИРАН...А еще Север Ирана -это азербайджанцы....
Иран уже давно мог поставить и дроны, и ракеты России...но боялся, что по линии ОДКБ они перекочуют к Армении.... По той же причине и турки отказываются доселе передавать русским свои Байрактары....
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17.10.2022 16:23 Ответить
Абсолютное отсутствие логики. Иран всю жизнь поддерживал Иран. И продолжает это делать. Кацапское оружие туда попадает через Иран. Не стоит везде пристегивать религию.
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17.10.2022 16:47 Ответить
Абсолютное отсутствие логики. Иран всю жизнь поддерживал Иран.
**********
Ви трохи помилилися. )))
Мабуть, хотіли написати, що Іран підтримує Вірменію. Це дійсно так.
Перси бояться, що іранські азербайджанці об'єднаються з Азербайджаном у єдину державу.
Це була б доволі потужна держава.
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17.10.2022 18:24 Ответить
Иран создали в 1828г,после того как Англи и Россия напали на Одэрбэйджан и разделили его на 2части.Южная(английская) стала Ираном , НО не ПЕРСИЕЙ а северная стала Россией(затем при советах Азербаджаном).Про кого вы говорите вообще?.Целую войну против Пэриджана спрятали 1824-1828г
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17.10.2022 19:31 Ответить
Мусульманский Миръ - 1.6 млрд мусульман.... Таким числом можна любую Россию разнести.... И вопреки тому, что существует в исламе понятие "БРАТ ПО ВЕРЕ", когда ИСЛАМ провозглашается выше за НАЦИОНАЛЬНОЕ, МУСУЛЬМАНСКИЙ МИРЬ очень разобщен...
Мусульмане деляться между собой не только на СУНИТОВ, ШИИТОВ и других мелких.... Но и между самими сунитами большие непонятки... Принц саудитов заключает сделки с Китаем, в то время как происходит геноцид Уйгуров....Принц ОАЭ посещает Москву, когда Россия бомбами разносит вдребезги Сирию....
А вот за ШИИТАМИ такого не замечал...что иранские, что иракские шииты, что азербайджанцы как бы придерживаются многих хадисов про" БРАТА ПО ВЕРЕ"....Может потому, что ШИИТОВ намного меньше на сунитском Востоке...и они понимают, что нужно держаться вместе и в мире, чтобы не исчезнуть...ведь СУНИТЫ и ЩИИТЫ это многовековая, кровавая история....
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17.10.2022 20:03 Ответить
Ирано-Иракскую войну 1980 года, вообще нельзя считать конфликтом между ШИИТАМИ....Режим левака и социалиста Садама Хусейна всячески угнетал шиитов, хотя шиитов в Ираке больше 65%...
Наоборот...в 1979 пришел режим аятолл, который считал этуэ войну, войной за освобождение иракских шиитов....
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17.10.2022 20:35 Ответить
Не все так просто із цим шиїтським Світом...А вірмени дуже розумно поступили...у цьому геополітичному закутку Світу, вони могли розраховувати тільки на Росію...але як тільки зрозуміли після України, що росія - це дута армія і обтяжена санкціями країна...то одразу відмовилися від Карабаху....
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17.10.2022 20:44 Ответить
Скорее всего штучно создаётся видимость, что ИРАН типо за Армению....Но когда вашей страной правит ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР ШИИТОВ, Великий аятолла.... то совершенно смешно звучит, что Иран - союзник христианской Армении и против шиитского Азербайджана....
Ислам ставит ИСЛАМ выше за национальное....
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17.10.2022 19:39 Ответить
нічого Іран, Україна свого часу все згадає, в самий неприємний час для Ірану, ****** террористи-піздуни
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17.10.2022 16:26 Ответить
Що стосується брехні,то ці чурки вже і кацапів переплюнули...
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17.10.2022 16:31 Ответить
Bzģit
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17.10.2022 16:36 Ответить
Ну правильно посмотрите на формулировку, ".... странам в состоянии войны".
********* не в состоянии войны оффициально, значит поставляют
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17.10.2022 16:40 Ответить
Скорее всего из Ирана они нн передавались на прямую, а их заводы в других странах спокойно это могли сделать. Где там их собирают, в Таджикистане?
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17.10.2022 16:47 Ответить
Хтось щось темнить.
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17.10.2022 16:49 Ответить
Last May, Major General Mohammad Bagheri, Chief of Staff of Iran's Armed Forces, visited Tajikistan. The opening of the production line of one of the most famous and efficient light Iranian UAVs, Ababil 2, in Tajikistan. Tajikistan, as a country that is not under sanctions and therefore has access to all types of foreign drones, has selected the Iranian Ababil 2 as its light drone of choice. While Iran's establishment of a UAV facility in Dushanbe brought with it question marks, the step taken was interpreted as 'reverse engineering'.
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17.10.2022 16:51 Ответить
Надо на ЮЖмаше собрать пару SS-18, бахнуть по душманам, и сказать -" это не мы"
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17.10.2022 17:00 Ответить
Навчились брехати у кацапів і думають, що вони хитріші за увесь світ.
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17.10.2022 17:04 Ответить
Я правильно понял цепь событий?

1. Иран на выставке показывает свои новые беспилотники
2. Россия эти беспилотники уже у себя - показывает
3. Эти беспилотники прилетают к нам, их сбивают
4. Иран говорит что это не их беспилотники, и они ничего не передавали
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17.10.2022 17:11 Ответить
"Ми не передавали зброї жодній зі сторін, що перебувають у стані війни", - заявив він.
Прикинулись дурниками і, в принципі, не збрехали, адже офіційно росія перебуває у стані СВО, а не війни.
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17.10.2022 17:13 Ответить
Вроде бы 1 дрон приземлили, наверное специалисты должны сказать свое слово. Иран мог передавать по частям под видом других товаров.
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17.10.2022 17:22 Ответить
НУ штош. Пусть тогда нам поставляет. Все равно элитка Украины до своих дронов еще не доросла мозгами.
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17.10.2022 18:17 Ответить
такие же тотальные брехуны как и кацапы.скажи мне кто твой друг и я тебе скажу кто ты!
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17.10.2022 19:12 Ответить
Ясное дело, что посредникам передали. Таджикистану, например.
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18.10.2022 05:05 Ответить
 
 