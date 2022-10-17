Оккупанты атаковали дронами Шевченковский район Киева, горит нежилое здание, повреждено несколько жилых домов (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Утром 17 октября в Киеве прогремел взрыв, впоследствии был еще один.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграмы.
Позже информацию о взрывах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии.
Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Кличко.
Впоследствии мэр сообщил о еще одном взрыве в Шевченковском районе.
Кличко позже сообщил , что атака была совершена дронами: "В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева - пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем".
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нормальна ідея
Київ може охороняти успішно пара вертольотів
но для цього потрібно щоб всі служби працювали
як один механізм
сьогодні прикордоники проспали
не понятно як вони охороняють кордон на півночі
Услышав прилет шахида или получив инфу о его нахожении в определенном квадрате, запускается антидрон.
Он или сам или по команде с земли наводится на дрон-шахид и далее подлетев к врагу, стреляет по шахиду либо идет на таран.
И не надо с земли строчить из автоматом и пулеметов.
И к тому же зачем его догонять? Достаточно лететь встречным курсом или с боку.
@zloy_odessit
Дорогие друзья! А в каких отношениях на дипломатическом уровне на сегодня Украина и Иран? Доброе утро! Ведь ничего не случилось. Разрыв всех отношений с Исламской Республикой и признание её Украиной страной спонсором терроризма. Хватит жевать дипломатические сопли!