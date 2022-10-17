РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5072 посетителя онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
44 538 132
взрыв (6119) война (47303) Киев (24547)

Оккупанты атаковали дронами Шевченковский район Киева, горит нежилое здание, повреждено несколько жилых домов (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

вибух

Утром 17 октября в Киеве прогремел взрыв, впоследствии был еще один.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграмы.

Позже информацию о взрывах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии.

Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Кличко.

Впоследствии мэр сообщил о еще одном взрыве в Шевченковском районе.

Кличко позже сообщил , что атака была совершена дронами: "В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева - пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем".

Смотрите также: Над Белгородом раздалось по меньшей мере 16 взрывов. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
От що буває коли замість того коли весь світ каже що кацапи скоро нападуть витрачати кошти не на армія, а на асфальт біля кацапії та окупованих територій
показать весь комментарий
17.10.2022 07:33
+30
Армія не на часі, Зеля забрав з фінансування армії на 23 рік 2.5 лярда $ та перенаправив їх на велике будівництво
показать весь комментарий
17.10.2022 07:27
+28
Скорее всего ***** пообещал передать иранским отморозкам ядерное оружие, раз мы эти шахиды наблюдаем. Привет Израилю, который долго не хотел помогать Украине
показать весь комментарий
17.10.2022 07:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дуже сподіваюсь, що ЗСУ ефективно забезпечать реалізацію останнього пункта про м'ясо )))
показать весь комментарий
17.10.2022 08:49 Ответить
боротьба з шахідами за допомогою вертольотів
нормальна ідея
Київ може охороняти успішно пара вертольотів
но для цього потрібно щоб всі служби працювали
як один механізм
сьогодні прикордоники проспали
не понятно як вони охороняють кордон на півночі
показать весь комментарий
17.10.2022 08:07 Ответить
Вертолёт много жрёт, а вот легкие самолёты пригодятся.
показать весь комментарий
17.10.2022 08:18 Ответить
..Вам би двом дурноголовим ще щось би розуміти..то зовсім би було добре! )))
показать весь комментарий
17.10.2022 09:57 Ответить
Чому знову дотягнули до центра Києва, проспали наші.
показать весь комментарий
17.10.2022 08:15 Ответить
Оборона Києва на двойку, генерал довбойо.. він мабуть Цензор не чіта, і його помічники теж, дего... А так в армії багато на жаль
показать весь комментарий
17.10.2022 08:24 Ответить
То треба тебе генералом оборони Києва поставити, ти ж Цензор читаєш і ідей у тебе багато. Дивно, що досі не в армії.
показать весь комментарий
17.10.2022 10:01 Ответить
А ти такий зашифрований, мабуть с армії пишешь)))) скільки тут твоїх імен, мабуть ермачидло плате
показать весь комментарий
17.10.2022 16:51 Ответить
такое впечатление что этим не сильно активно занимаются или кто-то саботажит
показать весь комментарий
17.10.2022 08:25 Ответить
такий "рій" не міг не завдати досить шуму, щоб хочаби хтось не побачив чи не почув.
показать весь комментарий
17.10.2022 11:51 Ответить
Тим більше, що чути його за кілька кілометрів і летіти від білорусі близко години.
показать весь комментарий
17.10.2022 08:35 Ответить
ни хера его не слышно смотря куда ветер дует если сидеть в помещении - даже взрывы не всегда можна почуять
показать весь комментарий
17.10.2022 09:24 Ответить
Это тот самый антидроновый купол?
показать весь комментарий
17.10.2022 08:23 Ответить
еще не наладили очевидно такой защитный периметр за день не делается и даже за месяц - это только на диване клавой стучать легко
показать весь комментарий
17.10.2022 08:26 Ответить
Ага, мабуть що так. Ще вчора написали, що всьо чікі-пікі, антидроновий купол, де воно?
показать весь комментарий
17.10.2022 08:58 Ответить
В моєму районі Києва вже не менше чотирьох вибухів за ранок
показать весь комментарий
17.10.2022 08:26 Ответить
Мабуть то вже ППО прокинулось.
показать весь комментарий
17.10.2022 08:30 Ответить
То асфальт від спеки лопається
показать весь комментарий
17.10.2022 09:27 Ответить
Треба на висотках в Києві поставити катапульти і асфальтом збивати дрони, ракети, і все, що летить, навіть фанеру над Парижем. Асфальт - це універсальна ППО ПРО і на всі випадки добро.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:02 Ответить
І від кілі мітлбола каклєти закупити по мільярдним тендерам гуманітарку, котру на митницях на заході України зберігають.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:29 Ответить
Для борьбы с этими дронами надо изобрести антидроны.
Услышав прилет шахида или получив инфу о его нахожении в определенном квадрате, запускается антидрон.
Он или сам или по команде с земли наводится на дрон-шахид и далее подлетев к врагу, стреляет по шахиду либо идет на таран.
И не надо с земли строчить из автоматом и пулеметов.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:03 Ответить
нужно что бы анти-дрон был быстрее в два раза и маневреннее
показать весь комментарий
17.10.2022 09:25 Ответить
Не проблема. Иранский дрон медленный. Скорость всего 120 км\час.
И к тому же зачем его догонять? Достаточно лететь встречным курсом или с боку.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:38 Ответить
ЛИЧНО слышал. Стрекочет таки мопед, по нему шмаляли из пулемёта, потом бабах, громко. Направление стадион - б. Леси Украинки.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:15 Ответить
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

Дорогие друзья! А в каких отношениях на дипломатическом уровне на сегодня Украина и Иран? Доброе утро! Ведь ничего не случилось. Разрыв всех отношений с Исламской Республикой и признание её Украиной страной спонсором терроризма. Хватит жевать дипломатические сопли!
показать весь комментарий
17.10.2022 09:23 Ответить
а-га и с китаем и беларусю ..
показать весь комментарий
17.10.2022 09:26 Ответить
"Нада проста пєрєстать стрілять" ©
показать весь комментарий
17.10.2022 09:31 Ответить
и венгрией
показать весь комментарий
17.10.2022 23:32 Ответить
Эти дроны я так понимаю летят от усатого ******. Где ответка.
показать весь комментарий
17.10.2022 10:13 Ответить
Нужно организовать мобильные зенитные установки, например ДШК на пикапе с прицельными приспособлениями по стрельбе по низколетящим целям и по периметру городов наблюдение или автоматические звуковые станции. И все это обеспечить хорошей связью.
показать весь комментарий
17.10.2022 10:27 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
17.10.2022 10:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 