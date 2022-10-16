Над Белгородом раздалось по меньшей мере 16 взрывов. ВИДЕО

По данным российских СМИ, над Белгородом раздалось по меньшей мере 16 взрывов и сработало ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, раздалось по меньшей мере 16 взрывов".

Между тем местные Telegram-каналы сообщили, что есть попадание в район аэропорта Белгорода.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о минимум двух пострадавших.

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