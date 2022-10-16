Над Белгородом раздалось по меньшей мере 16 взрывов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным российских СМИ, над Белгородом раздалось по меньшей мере 16 взрывов и сработало ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, раздалось по меньшей мере 16 взрывов".
Между тем местные Telegram-каналы сообщили, что есть попадание в район аэропорта Белгорода.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о минимум двух пострадавших.
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+128 Mykola Trofimenko a12d9878
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+73 Михайло Сергієнко
показать весь комментарий16.10.2022 12:26
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По-друге, знищено тисяча Хаймерсів і мільйон Байрактарів
По-третє, Київ взятий за три дні.
Не морочте голову, самі по собі стріляєте!
...сміються хлопці і від бичка один в одного прикурють...
good job guys!
Прекратите эти провокации и хватит снимать фейковые видосы !
П.С.
Мне кажется, они уже так очкуют, что одни запускают по нам ракеты, а другие их сбивают, думая, что они летят в них...
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Навеяло...
На всём видео - ни одного нормального слова! Ни одного! Одни матюки!
Пригадалось: "Боцман шол па палубє і зацепілся ногой за канєц (конец по-морському мотузка). "Ах ти ж 3,14*******ская ман*аху*овіна!" - сказал боцман и грязно виругался.
В ...!
Ну вы поняли
Тож видно момент вильота і момент прильота.
Сейчас все постят это видео (дивіться відео за ссиллю) - очередной прилет по Белогороду в район аэропорта. Бум-бах, мат-перемат. А вы присмотритесь повнимательнее: ракеты ПВО стартуют и тут же прилетает в место, откуда их выпускают.
Судя по всему, тактика у украинцев классическая: пускают что-то неуправляемое, типа «Хаймарса», заставляя расчеты ПВО включиться, потом бьют противорадиолокационными «Хармами», которые наводятся по работающему радару.
ВСУ методично выбивают у Орды противовоздушную оборону. Когда добьют, то смогут долбить уже по аэродрому и сделают его необитаемым, авиацию придется перебазировать дальше. Все грамотно.
первый взрыв похож на взрыв "самоуничтожения"...\хотелось бы мнение специалиста...\
Если б хотели долбануть по аэропорту, давно бы *******. Антоновскому мосту сильно помогло мощное ПВО вокруг него?
P.S. Не забудьте написать на ракете "Премия Дарвина!"
А ми так вже восьмий місяць так живемо...
Звикайте потроху.