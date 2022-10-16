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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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взрыв (6119) ПВО (1505) Белгород (304)

Над Белгородом раздалось по меньшей мере 16 взрывов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бєлгород

По данным российских СМИ, над Белгородом раздалось по меньшей мере 16 взрывов и сработало ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, раздалось по меньшей мере 16 взрывов".

Между тем местные Telegram-каналы сообщили, что есть попадание в район аэропорта Белгорода.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о минимум двух пострадавших.

Также смотрите: Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+128
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16.10.2022 12:00
+73
Тонеми, настамнєт.
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16.10.2022 11:58
+73
По-перше, наша авіація знищена за годину
По-друге, знищено тисяча Хаймерсів і мільйон Байрактарів
По-третє, Київ взятий за три дні.

Не морочте голову, самі по собі стріляєте!
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16.10.2022 12:26
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Тонеми, настамнєт.
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16.10.2022 11:58 Ответить
По-перше, наша авіація знищена за годину
По-друге, знищено тисяча Хаймерсів і мільйон Байрактарів
По-третє, Київ взятий за три дні.

Не морочте голову, самі по собі стріляєте!
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16.10.2022 12:26 Ответить
а по четверте,не читайте рашистські ЗМІ.
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16.10.2022 13:08 Ответить
Я правильно розумію, що 16 наших ракет збили? Сподіваюсь, що, по перше, це були не дороговартісні Химери, а по-друге, що долетіло набагато більше.
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16.10.2022 11:59 Ответить
vonu sami sebe lypljat.
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16.10.2022 12:00 Ответить
Самі себе , але в дуже збоченій формі - кацапи запускають ракети з центральних областей рф в напрямку України, але коли ракети пролітають на бєлгородською областю, їх збиває російська ПпО, що розміщена в білгородській області
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16.10.2022 13:10 Ответить
😅орки самi з coбою воюють.
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16.10.2022 23:48 Ответить
О так, дякую @5 копійкам - нас же там немає. Трохи переформулюю своє питання: 16 не-наших ракет збили? (Далі за текстом)
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16.10.2022 12:01 Ответить
v nux nemae koordunacii odni lypljat raketamy po Ukraine a ppo ix zbuvae.
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16.10.2022 12:04 Ответить
ты что слепой то тебе сказал что их сбили? и что их было 16
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17.10.2022 09:10 Ответить
А попадання аеропорт. Було тут, що,якщо орки будуть руйнувати критичну інфраструктуру, то відповідно буде це місто і ще пару на кордоні.
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16.10.2022 12:06 Ответить
Неправильно 16 ППО випустили кацапи. Ракета ППО при промаху повинна самоліквідуватися, так що скільки там вони збили достеменно невідомо. А от те, що наша ракета влучила в район аеропорту Бєлгорода - факт. Так що кацапська ППО своє завдання не виконала.
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16.10.2022 12:20 Ответить
16 ракет ППО випустили кацапи.
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16.10.2022 12:57 Ответить
Ні, не правильно.
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16.10.2022 12:24 Ответить
Туда можно копеечные дроны запускать.Пусть по ним лупят ракетами.
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16.10.2022 14:06 Ответить
Как ты рсзо химарса сбивать собрался?
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16.10.2022 14:06 Ответить
Я не собирался, я спросил. Все, что летит, можно сбить, но я не военный эксперт и не знаю, что чем сбивается.
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16.10.2022 15:05 Ответить
та к не задавай тупые кацапские вопросы тут уже сто раз все обьяснялось
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17.10.2022 09:12 Ответить
О, продовження вчорашього - таджики підтягли узбеків, буряти спостерігають...
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16.10.2022 12:00 Ответить
Воронєж дав ответку .
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16.10.2022 12:00 Ответить
Белгород, район аэропорта, обстановка ЗАДЫМЛЕНИЕ
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16.10.2022 12:00 Ответить
Тьома, попалі. А що ж ти, тварино, хотіла?
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16.10.2022 12:10 Ответить
Якщо вмикати безперервно, то непоганий рингтон)
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16.10.2022 12:19 Ответить
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16.10.2022 12:00 Ответить
ани же гаварят на разних ..язиках
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16.10.2022 12:05 Ответить
Теперь уже 16 выпущенных ракет обратно вернулись? Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус?
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16.10.2022 12:00 Ответить
Теперь я понял, как появилась поговорка: внешность бывает обманчива - сказал еж, слезая с кактуса.
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16.10.2022 15:27 Ответить
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16.10.2022 12:05 Ответить
просто ветер в сторону белгорода ..... потому и русишвундервафлю сдувает обратно в сторону пуска......
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16.10.2022 12:07 Ответить
Щось і долетіло. Гучно.
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16.10.2022 12:07 Ответить
і нашо ці пляді рукожопі самі себе бамбасять?
...сміються хлопці і від бичка один в одного прикурють...
good job guys!
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16.10.2022 12:07 Ответить
Кацапы! Ну сколько можно себя обстреливать ?
Прекратите эти провокации и хватит снимать фейковые видосы !
П.С.
Мне кажется, они уже так очкуют, что одни запускают по нам ракеты, а другие их сбивают, думая, что они летят в них...
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16.10.2022 12:09 Ответить
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16.10.2022 13:32 Ответить
... хватит снимать фейковые видосы...
----------------------
Навеяло...

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16.10.2022 19:49 Ответить
Кацапы решили захватить Белгород.
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16.10.2022 12:13 Ответить
БНР никто на колени не поставит.
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16.10.2022 14:08 Ответить
Тёма папали Тёма папали
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16.10.2022 12:20 Ответить
По погребам, шакалюги! ПО ПОГРЕБАМ! на всю зиму
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16.10.2022 12:20 Ответить
Військові в кацапстані більш сцикліві, ніж в Україні цивільні. Ну, нехай звикають.
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16.10.2022 12:22 Ответить
не обижайте наших цивільних
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16.10.2022 15:24 Ответить
Схоже Таджикістан вступив у війну на боці України! Спершу невеличка ДРГ, а тепер все по справжньому...
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16.10.2022 12:22 Ответить
Свято наближається!
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16.10.2022 12:22 Ответить
Что суки страшно? А то что вы выродки с нашими городами сделали
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16.10.2022 12:25 Ответить
з всього вєлікава і магучєва русскава язика,кацапи можуть пригадати тільки одне слово: ******....
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16.10.2022 12:27 Ответить
😂
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16.10.2022 13:44 Ответить
То мені здається чи, орієнтуючись на положення сонця, ракети дійсно летіли зі сходу?
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16.10.2022 12:27 Ответить
Пытался тоже определить где солнце, но то что не с юга летело, почти уверен. В смысле от нас. Картинка конечно и обстановка там чуть странная. Или кацы провокацию сильную затевают под ядерный удар, либо бардак пошел там Завальный.
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16.10.2022 12:39 Ответить
А чего они паникуют? Украина, в отличие от кацапских террористов, бьёт только по военным объектам. В убежище можно не бежать, просто надо находиться вдали от военных объектов. А лучше сбегать в кремль, вынести оттуда плешивую моль с его командой подпевал и выбросить в мусорные баки.
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16.10.2022 12:28 Ответить
А краще втопити в Масвє-рєке. Недалеко доведеться тягти.
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16.10.2022 16:50 Ответить
президент Таджикистану Рахмон не даремно на днях вичитував Окурка: нє надо нас уніжать,ми Азія ,а не СССР... Схоже,Таджикистан почав бойові дії проти Рашки,скоро підтягнуться Киргизія.Узбекистан,а там і Казахстан...
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16.10.2022 12:29 Ответить
Инфа по Белгороду. Возможно (!), наши уничтожили руснявое ПВО(первое видео), нет смысла бить по терминалу в аэропорту, или домам, как это делают орки.
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16.10.2022 12:30 Ответить
Заметили словарный запас снимавшего? "Е..ать!", "да ну на..уй!", "ни ..уя себе ..лядь!".
На всём видео - ни одного нормального слова! Ни одного! Одни матюки!
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16.10.2022 12:32 Ответить
Так звучить «ісконно рускій язик»), а не та лабуда за авторства Пушкіна, Толстого)
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16.10.2022 12:44 Ответить
То в них весь їхній "язик" такий.
Пригадалось: "Боцман шол па палубє і зацепілся ногой за канєц (конец по-морському мотузка). "Ах ти ж 3,14*******ская ман*аху*овіна!" - сказал боцман и грязно виругался.
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16.10.2022 12:53 Ответить
😂
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16.10.2022 19:13 Ответить
Це в них перші слова,вшиті в їх мозок з молоком матері...Матюки - основа всього їх спілкування...та існування.
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16.10.2022 14:34 Ответить
...вялік і могуч
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16.10.2022 15:16 Ответить
Не только здесь. У них это нормально не только между подростками или подвыпившими мужиками, а между мужем и женой, между отцом и сыном и пр. Ужасно. Где язык Тютчева, Пушкина, Фета?
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16.10.2022 15:51 Ответить
Где - где..
В ...!
Ну вы поняли
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16.10.2022 21:17 Ответить
Чи не в кацапську ППО влучили? Яка й була в аеропорту.
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16.10.2022 12:33 Ответить
больше похоже что взорвалась сама - а не прилёт...\прилёт дальше...!\
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16.10.2022 13:34 Ответить
А на последнем видео как пере..срали все! Они думали это игрушки...
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16.10.2022 12:35 Ответить
Ну, да, это же не в телевизоре войну наблюдать. Жестко кацапы попутали реальности.
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16.10.2022 13:36 Ответить
"Настамнет"
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16.10.2022 12:36 Ответить
Таджики...есть, а нас неее. ниц нема
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16.10.2022 12:45 Ответить
Отримали шедеврально-скрєпоносний мем: "Тьома, попалі", плюсанув у скарбничку до "по-домашньому"
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16.10.2022 12:37 Ответить
Я не поняв, вони шо самі по собі ракети запускають?
Тож видно момент вильота і момент прильота.
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16.10.2022 12:39 Ответить
А нічого дивного після "рязанського цукру". Такі їхні національні особливості.
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16.10.2022 15:29 Ответить
см. коммент ан мур ниже
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16.10.2022 15:29 Ответить
А как напрягся Воронєж!!
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16.10.2022 12:49 Ответить
Ніяк не дочекається. Видно що ще неначасі.
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16.10.2022 15:30 Ответить
Амизонд Таджиддин денацифицировал 11 рашистких кафиров в Белгородской Народной Республике и стал Шахидом. Да благословит Аллах Газават амира Амизонда и всех моджахедов, ставших Шахидами (иншаАллах).
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16.10.2022 12:55 Ответить
там на фотках больше валяется - посчитать можно...!
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16.10.2022 13:35 Ответить
Орки удумали что то очень не хорошее. Не зря они подорвали Крымский мост, обстреливают Донецк, по Белгороду херачат. Следует ожидать прилета ......все понимают.
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16.10.2022 12:58 Ответить
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16.10.2022 13:03 Ответить
Сергей Ауслендер, военный журналист, Израиль
Сейчас все постят это видео (дивіться відео за ссиллю) - очередной прилет по Белогороду в район аэропорта. Бум-бах, мат-перемат. А вы присмотритесь повнимательнее: ракеты ПВО стартуют и тут же прилетает в место, откуда их выпускают.
Судя по всему, тактика у украинцев классическая: пускают что-то неуправляемое, типа «Хаймарса», заставляя расчеты ПВО включиться, потом бьют противорадиолокационными «Хармами», которые наводятся по работающему радару.
ВСУ методично выбивают у Орды противовоздушную оборону. Когда добьют, то смогут долбить уже по аэродрому и сделают его необитаемым, авиацию придется перебазировать дальше. Все грамотно.
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16.10.2022 13:04 Ответить
это уже конспирология...
первый взрыв похож на взрыв "самоуничтожения"...\хотелось бы мнение специалиста...\
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16.10.2022 13:38 Ответить
Влупили действительно по комплексу ПВО, который стоял севернее аэропорта. Который, кстати, и лупил периодически в небо непонятно во что. Вот те бавовны в небе над городом, то его работа. По марсианам что ли... А тут действительно что-то прилетело и сразу накрыло. Интересно, что...
Если б хотели долбануть по аэропорту, давно бы *******. Антоновскому мосту сильно помогло мощное ПВО вокруг него?
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16.10.2022 23:46 Ответить
А ЧТО Ж ОНИ ДУМАЛИ !!!
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16.10.2022 13:06 Ответить
ябать в арапорт в'ябалі шта делать та
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16.10.2022 13:16 Ответить
Последнее видео ЗАЧЁТНОЕ! Что за мужик в военной форме, что за КПП, которое "может выпустит"?! Похоже надо срочно туда влупить, похоже ЧМОБИКИ!

P.S. Не забудьте написать на ракете "Премия Дарвина!"
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16.10.2022 13:27 Ответить
Что, ссымся? Это, не беда, ты ещё и сраться начнешь.
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16.10.2022 13:30 Ответить
А при чем тут Украина? Это ж территория Росии. У них там гражданская война - таджики с чмобиками воюют.
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16.10.2022 13:31 Ответить
суки обосцаные перепугались , - че делать , куда бежать.........)))))) из машин повыскакивали , бегут куда-то , чмошники сцыкливые, ..........мы под эти звуки шашлыки жарим и вино пьем , потому что мы верим нашим пво и зсу , а вы просто скот для ваших командиров ,..........
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16.10.2022 13:31 Ответить
не *** себе и ***** впереди.страшно ******* кацапы?мы так живем с зимы.получите обсосы по делам своим.
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16.10.2022 13:31 Ответить
Вміють кацапи себе обстрілювати, молодці.
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16.10.2022 13:40 Ответить
Нас там ніт!
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16.10.2022 13:46 Ответить
Маловато будет!
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16.10.2022 14:14 Ответить
новая фраза :"Тёма, попали!"
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16.10.2022 14:19 Ответить
Примечательно, как руссосвины коментируют происходящее: одни маты и мат на мате. Православные люди, как никак…
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16.10.2022 14:30 Ответить
Ну як, кацапи? Правда прикольно?
А ми так вже восьмий місяць так живемо...
Звикайте потроху.
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16.10.2022 14:40 Ответить
А голоса радостные! Им нравится! Класс! Рада за рАzzЕян! Дождались АсвАбАждения БНР!!
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16.10.2022 14:49 Ответить
Кацапи,саме цікаве все ще попереду. Бєлгород- це Україна! Скоро ми прийдемо вас звільняти від режиму *****. Готуйтесь,тварі.
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16.10.2022 15:01 Ответить
хорошо,но мало.Треба,щоб вони на себе поскидали ядерні бомбочки і про бункери не забули,от тоді на параші настане лепота.
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16.10.2022 15:14 Ответить
Невже ФСБ рязанський цукор підриває?
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16.10.2022 17:16 Ответить
Це з Душанбе прилетіло ! Це мстя мокшам прилетіла за нєвінно убієнних джумшутів на палігоні ! По сонцю видно як вони летять с вастока !
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16.10.2022 18:40 Ответить
Истеричными воплями кацапских ублюдков удовлетворён.
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16.10.2022 18:59 Ответить
А в чём, собственно, дело?
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16.10.2022 21:11 Ответить
 
 