Над Бєлгородом пролунало щонайменше 16 вибухів. ВIДЕО

За даними російських ЗМІ, над Бєлгородом пролунало щонайменше 16 вибухів та спрацювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Система протиповітряної оборони спрацювала над Бєлгородом, пролунало щонайменше 16 вибухів".

В той час місцеві Telegram-канали повідомили, що є влучання в район аеропорту Бєлгорода.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, про щонайменше двох постраждалих.

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