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вибух (3766) ППО (1857) Бєлгород (356)

Над Бєлгородом пролунало щонайменше 16 вибухів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За даними російських ЗМІ, над Бєлгородом пролунало щонайменше 16 вибухів та спрацювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Система протиповітряної оборони спрацювала над Бєлгородом, пролунало щонайменше 16 вибухів".

В той час місцеві Telegram-канали повідомили, що є влучання в район аеропорту Бєлгорода. 

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, про щонайменше двох постраждалих. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+128
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16.10.2022 12:00
+73
Тонеми, настамнєт.
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16.10.2022 11:58
+73
По-перше, наша авіація знищена за годину
По-друге, знищено тисяча Хаймерсів і мільйон Байрактарів
По-третє, Київ взятий за три дні.

Не морочте голову, самі по собі стріляєте!
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16.10.2022 12:26
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Тонеми, настамнєт.
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16.10.2022 11:58 Відповісти
По-перше, наша авіація знищена за годину
По-друге, знищено тисяча Хаймерсів і мільйон Байрактарів
По-третє, Київ взятий за три дні.

Не морочте голову, самі по собі стріляєте!
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16.10.2022 12:26 Відповісти
а по четверте,не читайте рашистські ЗМІ.
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16.10.2022 13:08 Відповісти
Я правильно розумію, що 16 наших ракет збили? Сподіваюсь, що, по перше, це були не дороговартісні Химери, а по-друге, що долетіло набагато більше.
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16.10.2022 11:59 Відповісти
vonu sami sebe lypljat.
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16.10.2022 12:00 Відповісти
Самі себе , але в дуже збоченій формі - кацапи запускають ракети з центральних областей рф в напрямку України, але коли ракети пролітають на бєлгородською областю, їх збиває російська ПпО, що розміщена в білгородській області
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16.10.2022 13:10 Відповісти
😅орки самi з coбою воюють.
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16.10.2022 23:48 Відповісти
О так, дякую @5 копійкам - нас же там немає. Трохи переформулюю своє питання: 16 не-наших ракет збили? (Далі за текстом)
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16.10.2022 12:01 Відповісти
v nux nemae koordunacii odni lypljat raketamy po Ukraine a ppo ix zbuvae.
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16.10.2022 12:04 Відповісти
ты что слепой то тебе сказал что их сбили? и что их было 16
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17.10.2022 09:10 Відповісти
А попадання аеропорт. Було тут, що,якщо орки будуть руйнувати критичну інфраструктуру, то відповідно буде це місто і ще пару на кордоні.
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16.10.2022 12:06 Відповісти
Неправильно 16 ППО випустили кацапи. Ракета ППО при промаху повинна самоліквідуватися, так що скільки там вони збили достеменно невідомо. А от те, що наша ракета влучила в район аеропорту Бєлгорода - факт. Так що кацапська ППО своє завдання не виконала.
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16.10.2022 12:20 Відповісти
16 ракет ППО випустили кацапи.
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16.10.2022 12:57 Відповісти
Ні, не правильно.
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16.10.2022 12:24 Відповісти
Туда можно копеечные дроны запускать.Пусть по ним лупят ракетами.
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16.10.2022 14:06 Відповісти
Как ты рсзо химарса сбивать собрался?
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16.10.2022 14:06 Відповісти
Я не собирался, я спросил. Все, что летит, можно сбить, но я не военный эксперт и не знаю, что чем сбивается.
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16.10.2022 15:05 Відповісти
та к не задавай тупые кацапские вопросы тут уже сто раз все обьяснялось
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17.10.2022 09:12 Відповісти
О, продовження вчорашього - таджики підтягли узбеків, буряти спостерігають...
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16.10.2022 12:00 Відповісти
Воронєж дав ответку .
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16.10.2022 12:00 Відповісти
Белгород, район аэропорта, обстановка ЗАДЫМЛЕНИЕ
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16.10.2022 12:00 Відповісти
Тьома, попалі. А що ж ти, тварино, хотіла?
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16.10.2022 12:10 Відповісти
Якщо вмикати безперервно, то непоганий рингтон)
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16.10.2022 12:19 Відповісти
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16.10.2022 12:00 Відповісти
ани же гаварят на разних ..язиках
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16.10.2022 12:05 Відповісти
Теперь уже 16 выпущенных ракет обратно вернулись? Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус?
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16.10.2022 12:00 Відповісти
Теперь я понял, как появилась поговорка: внешность бывает обманчива - сказал еж, слезая с кактуса.
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16.10.2022 15:27 Відповісти
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16.10.2022 12:05 Відповісти
просто ветер в сторону белгорода ..... потому и русишвундервафлю сдувает обратно в сторону пуска......
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16.10.2022 12:07 Відповісти
Щось і долетіло. Гучно.
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16.10.2022 12:07 Відповісти
і нашо ці пляді рукожопі самі себе бамбасять?
...сміються хлопці і від бичка один в одного прикурють...
good job guys!
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16.10.2022 12:07 Відповісти
Кацапы! Ну сколько можно себя обстреливать ?
Прекратите эти провокации и хватит снимать фейковые видосы !
П.С.
Мне кажется, они уже так очкуют, что одни запускают по нам ракеты, а другие их сбивают, думая, что они летят в них...
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16.10.2022 12:09 Відповісти
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16.10.2022 13:32 Відповісти
... хватит снимать фейковые видосы...
----------------------
Навеяло...

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16.10.2022 19:49 Відповісти
Кацапы решили захватить Белгород.
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16.10.2022 12:13 Відповісти
БНР никто на колени не поставит.
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16.10.2022 14:08 Відповісти
Тёма папали Тёма папали
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16.10.2022 12:20 Відповісти
По погребам, шакалюги! ПО ПОГРЕБАМ! на всю зиму
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16.10.2022 12:20 Відповісти
Військові в кацапстані більш сцикліві, ніж в Україні цивільні. Ну, нехай звикають.
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16.10.2022 12:22 Відповісти
не обижайте наших цивільних
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16.10.2022 15:24 Відповісти
Схоже Таджикістан вступив у війну на боці України! Спершу невеличка ДРГ, а тепер все по справжньому...
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16.10.2022 12:22 Відповісти
Свято наближається!
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16.10.2022 12:22 Відповісти
Что суки страшно? А то что вы выродки с нашими городами сделали
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16.10.2022 12:25 Відповісти
з всього вєлікава і магучєва русскава язика,кацапи можуть пригадати тільки одне слово: ******....
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16.10.2022 12:27 Відповісти
😂
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16.10.2022 13:44 Відповісти
То мені здається чи, орієнтуючись на положення сонця, ракети дійсно летіли зі сходу?
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16.10.2022 12:27 Відповісти
Пытался тоже определить где солнце, но то что не с юга летело, почти уверен. В смысле от нас. Картинка конечно и обстановка там чуть странная. Или кацы провокацию сильную затевают под ядерный удар, либо бардак пошел там Завальный.
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16.10.2022 12:39 Відповісти
А чего они паникуют? Украина, в отличие от кацапских террористов, бьёт только по военным объектам. В убежище можно не бежать, просто надо находиться вдали от военных объектов. А лучше сбегать в кремль, вынести оттуда плешивую моль с его командой подпевал и выбросить в мусорные баки.
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16.10.2022 12:28 Відповісти
А краще втопити в Масвє-рєке. Недалеко доведеться тягти.
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16.10.2022 16:50 Відповісти
президент Таджикистану Рахмон не даремно на днях вичитував Окурка: нє надо нас уніжать,ми Азія ,а не СССР... Схоже,Таджикистан почав бойові дії проти Рашки,скоро підтягнуться Киргизія.Узбекистан,а там і Казахстан...
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16.10.2022 12:29 Відповісти
Инфа по Белгороду. Возможно (!), наши уничтожили руснявое ПВО(первое видео), нет смысла бить по терминалу в аэропорту, или домам, как это делают орки.
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16.10.2022 12:30 Відповісти
Заметили словарный запас снимавшего? "Е..ать!", "да ну на..уй!", "ни ..уя себе ..лядь!".
На всём видео - ни одного нормального слова! Ни одного! Одни матюки!
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16.10.2022 12:32 Відповісти
Так звучить «ісконно рускій язик»), а не та лабуда за авторства Пушкіна, Толстого)
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16.10.2022 12:44 Відповісти
То в них весь їхній "язик" такий.
Пригадалось: "Боцман шол па палубє і зацепілся ногой за канєц (конец по-морському мотузка). "Ах ти ж 3,14*******ская ман*аху*овіна!" - сказал боцман и грязно виругался.
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16.10.2022 12:53 Відповісти
😂
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16.10.2022 19:13 Відповісти
Це в них перші слова,вшиті в їх мозок з молоком матері...Матюки - основа всього їх спілкування...та існування.
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16.10.2022 14:34 Відповісти
...вялік і могуч
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16.10.2022 15:16 Відповісти
Не только здесь. У них это нормально не только между подростками или подвыпившими мужиками, а между мужем и женой, между отцом и сыном и пр. Ужасно. Где язык Тютчева, Пушкина, Фета?
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16.10.2022 15:51 Відповісти
Где - где..
В ...!
Ну вы поняли
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16.10.2022 21:17 Відповісти
Чи не в кацапську ППО влучили? Яка й була в аеропорту.
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16.10.2022 12:33 Відповісти
больше похоже что взорвалась сама - а не прилёт...\прилёт дальше...!\
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16.10.2022 13:34 Відповісти
А на последнем видео как пере..срали все! Они думали это игрушки...
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16.10.2022 12:35 Відповісти
Ну, да, это же не в телевизоре войну наблюдать. Жестко кацапы попутали реальности.
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16.10.2022 13:36 Відповісти
"Настамнет"
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16.10.2022 12:36 Відповісти
Таджики...есть, а нас неее. ниц нема
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16.10.2022 12:45 Відповісти
Отримали шедеврально-скрєпоносний мем: "Тьома, попалі", плюсанув у скарбничку до "по-домашньому"
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16.10.2022 12:37 Відповісти
Я не поняв, вони шо самі по собі ракети запускають?
Тож видно момент вильота і момент прильота.
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16.10.2022 12:39 Відповісти
А нічого дивного після "рязанського цукру". Такі їхні національні особливості.
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16.10.2022 15:29 Відповісти
см. коммент ан мур ниже
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16.10.2022 15:29 Відповісти
А как напрягся Воронєж!!
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16.10.2022 12:49 Відповісти
Ніяк не дочекається. Видно що ще неначасі.
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16.10.2022 15:30 Відповісти
Амизонд Таджиддин денацифицировал 11 рашистких кафиров в Белгородской Народной Республике и стал Шахидом. Да благословит Аллах Газават амира Амизонда и всех моджахедов, ставших Шахидами (иншаАллах).
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16.10.2022 12:55 Відповісти
там на фотках больше валяется - посчитать можно...!
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16.10.2022 13:35 Відповісти
Орки удумали что то очень не хорошее. Не зря они подорвали Крымский мост, обстреливают Донецк, по Белгороду херачат. Следует ожидать прилета ......все понимают.
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16.10.2022 12:58 Відповісти
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16.10.2022 13:03 Відповісти
Сергей Ауслендер, военный журналист, Израиль
Сейчас все постят это видео (дивіться відео за ссиллю) - очередной прилет по Белогороду в район аэропорта. Бум-бах, мат-перемат. А вы присмотритесь повнимательнее: ракеты ПВО стартуют и тут же прилетает в место, откуда их выпускают.
Судя по всему, тактика у украинцев классическая: пускают что-то неуправляемое, типа «Хаймарса», заставляя расчеты ПВО включиться, потом бьют противорадиолокационными «Хармами», которые наводятся по работающему радару.
ВСУ методично выбивают у Орды противовоздушную оборону. Когда добьют, то смогут долбить уже по аэродрому и сделают его необитаемым, авиацию придется перебазировать дальше. Все грамотно.
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16.10.2022 13:04 Відповісти
это уже конспирология...
первый взрыв похож на взрыв "самоуничтожения"...\хотелось бы мнение специалиста...\
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16.10.2022 13:38 Відповісти
Влупили действительно по комплексу ПВО, который стоял севернее аэропорта. Который, кстати, и лупил периодически в небо непонятно во что. Вот те бавовны в небе над городом, то его работа. По марсианам что ли... А тут действительно что-то прилетело и сразу накрыло. Интересно, что...
Если б хотели долбануть по аэропорту, давно бы *******. Антоновскому мосту сильно помогло мощное ПВО вокруг него?
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16.10.2022 23:46 Відповісти
А ЧТО Ж ОНИ ДУМАЛИ !!!
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16.10.2022 13:06 Відповісти
ябать в арапорт в'ябалі шта делать та
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16.10.2022 13:16 Відповісти
Последнее видео ЗАЧЁТНОЕ! Что за мужик в военной форме, что за КПП, которое "может выпустит"?! Похоже надо срочно туда влупить, похоже ЧМОБИКИ!

P.S. Не забудьте написать на ракете "Премия Дарвина!"
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16.10.2022 13:27 Відповісти
Что, ссымся? Это, не беда, ты ещё и сраться начнешь.
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16.10.2022 13:30 Відповісти
А при чем тут Украина? Это ж территория Росии. У них там гражданская война - таджики с чмобиками воюют.
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16.10.2022 13:31 Відповісти
суки обосцаные перепугались , - че делать , куда бежать.........)))))) из машин повыскакивали , бегут куда-то , чмошники сцыкливые, ..........мы под эти звуки шашлыки жарим и вино пьем , потому что мы верим нашим пво и зсу , а вы просто скот для ваших командиров ,..........
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16.10.2022 13:31 Відповісти
не *** себе и ***** впереди.страшно ******* кацапы?мы так живем с зимы.получите обсосы по делам своим.
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16.10.2022 13:31 Відповісти
Вміють кацапи себе обстрілювати, молодці.
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16.10.2022 13:40 Відповісти
Нас там ніт!
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16.10.2022 13:46 Відповісти
Маловато будет!
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16.10.2022 14:14 Відповісти
новая фраза :"Тёма, попали!"
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16.10.2022 14:19 Відповісти
Примечательно, как руссосвины коментируют происходящее: одни маты и мат на мате. Православные люди, как никак…
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16.10.2022 14:30 Відповісти
Ну як, кацапи? Правда прикольно?
А ми так вже восьмий місяць так живемо...
Звикайте потроху.
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16.10.2022 14:40 Відповісти
А голоса радостные! Им нравится! Класс! Рада за рАzzЕян! Дождались АсвАбАждения БНР!!
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16.10.2022 14:49 Відповісти
Кацапи,саме цікаве все ще попереду. Бєлгород- це Україна! Скоро ми прийдемо вас звільняти від режиму *****. Готуйтесь,тварі.
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16.10.2022 15:01 Відповісти
хорошо,но мало.Треба,щоб вони на себе поскидали ядерні бомбочки і про бункери не забули,от тоді на параші настане лепота.
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16.10.2022 15:14 Відповісти
Невже ФСБ рязанський цукор підриває?
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16.10.2022 17:16 Відповісти
Це з Душанбе прилетіло ! Це мстя мокшам прилетіла за нєвінно убієнних джумшутів на палігоні ! По сонцю видно як вони летять с вастока !
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16.10.2022 18:40 Відповісти
Истеричными воплями кацапских ублюдков удовлетворён.
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16.10.2022 18:59 Відповісти
А в чём, собственно, дело?
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16.10.2022 21:11 Відповісти
 
 