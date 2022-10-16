Над Бєлгородом пролунало щонайменше 16 вибухів. ВIДЕО
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За даними російських ЗМІ, над Бєлгородом пролунало щонайменше 16 вибухів та спрацювала ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Система протиповітряної оборони спрацювала над Бєлгородом, пролунало щонайменше 16 вибухів".
В той час місцеві Telegram-канали повідомили, що є влучання в район аеропорту Бєлгорода.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, про щонайменше двох постраждалих.
Топ коментарі
+128 Mykola Trofimenko a12d9878
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+73 Михайло Сергієнко
показати весь коментар16.10.2022 12:26
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Будь ласка, зачекайте...
По-друге, знищено тисяча Хаймерсів і мільйон Байрактарів
По-третє, Київ взятий за три дні.
Не морочте голову, самі по собі стріляєте!
...сміються хлопці і від бичка один в одного прикурють...
good job guys!
Прекратите эти провокации и хватит снимать фейковые видосы !
П.С.
Мне кажется, они уже так очкуют, что одни запускают по нам ракеты, а другие их сбивают, думая, что они летят в них...
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Навеяло...
На всём видео - ни одного нормального слова! Ни одного! Одни матюки!
Пригадалось: "Боцман шол па палубє і зацепілся ногой за канєц (конец по-морському мотузка). "Ах ти ж 3,14*******ская ман*аху*овіна!" - сказал боцман и грязно виругался.
В ...!
Ну вы поняли
Тож видно момент вильота і момент прильота.
Сейчас все постят это видео (дивіться відео за ссиллю) - очередной прилет по Белогороду в район аэропорта. Бум-бах, мат-перемат. А вы присмотритесь повнимательнее: ракеты ПВО стартуют и тут же прилетает в место, откуда их выпускают.
Судя по всему, тактика у украинцев классическая: пускают что-то неуправляемое, типа «Хаймарса», заставляя расчеты ПВО включиться, потом бьют противорадиолокационными «Хармами», которые наводятся по работающему радару.
ВСУ методично выбивают у Орды противовоздушную оборону. Когда добьют, то смогут долбить уже по аэродрому и сделают его необитаемым, авиацию придется перебазировать дальше. Все грамотно.
первый взрыв похож на взрыв "самоуничтожения"...\хотелось бы мнение специалиста...\
Если б хотели долбануть по аэропорту, давно бы *******. Антоновскому мосту сильно помогло мощное ПВО вокруг него?
P.S. Не забудьте написать на ракете "Премия Дарвина!"
А ми так вже восьмий місяць так живемо...
Звикайте потроху.