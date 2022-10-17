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Окупанти атакували дронами Шевченківський район Києва, горить нежитлова будівля, пошкоджено кілька житлових будинків (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

вибух

Уранці 17 жовтня в Києві пролунав вибух, згодом був ще один.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Пізніше інформацію про вибухи підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом.

Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!" - написав Кличко.

Дивіться також: Над Бєлгородом пролунало щонайменше 16 вибухів. ВIДЕО

Згодом мер повідомив про ще один вибух у Шевченківському районі.

Кличко пізніше повідомив, що атаку було здійснено дронами: "В результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
От що буває коли замість того коли весь світ каже що кацапи скоро нападуть витрачати кошти не на армія, а на асфальт біля кацапії та окупованих територій
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17.10.2022 07:33
+30
Армія не на часі, Зеля забрав з фінансування армії на 23 рік 2.5 лярда $ та перенаправив їх на велике будівництво
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17.10.2022 07:27
+28
Скорее всего ***** пообещал передать иранским отморозкам ядерное оружие, раз мы эти шахиды наблюдаем. Привет Израилю, который долго не хотел помогать Украине
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17.10.2022 07:09
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Дуже сподіваюсь, що ЗСУ ефективно забезпечать реалізацію останнього пункта про м'ясо )))
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17.10.2022 08:49 Відповісти
боротьба з шахідами за допомогою вертольотів
нормальна ідея
Київ може охороняти успішно пара вертольотів
но для цього потрібно щоб всі служби працювали
як один механізм
сьогодні прикордоники проспали
не понятно як вони охороняють кордон на півночі
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17.10.2022 08:07 Відповісти
Вертолёт много жрёт, а вот легкие самолёты пригодятся.
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17.10.2022 08:18 Відповісти
..Вам би двом дурноголовим ще щось би розуміти..то зовсім би було добре! )))
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17.10.2022 09:57 Відповісти
Чому знову дотягнули до центра Києва, проспали наші.
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17.10.2022 08:15 Відповісти
Оборона Києва на двойку, генерал довбойо.. він мабуть Цензор не чіта, і його помічники теж, дего... А так в армії багато на жаль
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17.10.2022 08:24 Відповісти
То треба тебе генералом оборони Києва поставити, ти ж Цензор читаєш і ідей у тебе багато. Дивно, що досі не в армії.
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17.10.2022 10:01 Відповісти
А ти такий зашифрований, мабуть с армії пишешь)))) скільки тут твоїх імен, мабуть ермачидло плате
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17.10.2022 16:51 Відповісти
такое впечатление что этим не сильно активно занимаются или кто-то саботажит
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17.10.2022 08:25 Відповісти
такий "рій" не міг не завдати досить шуму, щоб хочаби хтось не побачив чи не почув.
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17.10.2022 11:51 Відповісти
Тим більше, що чути його за кілька кілометрів і летіти від білорусі близко години.
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17.10.2022 08:35 Відповісти
ни хера его не слышно смотря куда ветер дует если сидеть в помещении - даже взрывы не всегда можна почуять
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17.10.2022 09:24 Відповісти
Это тот самый антидроновый купол?
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17.10.2022 08:23 Відповісти
еще не наладили очевидно такой защитный периметр за день не делается и даже за месяц - это только на диване клавой стучать легко
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17.10.2022 08:26 Відповісти
Ага, мабуть що так. Ще вчора написали, що всьо чікі-пікі, антидроновий купол, де воно?
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17.10.2022 08:58 Відповісти
В моєму районі Києва вже не менше чотирьох вибухів за ранок
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17.10.2022 08:26 Відповісти
Мабуть то вже ППО прокинулось.
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17.10.2022 08:30 Відповісти
То асфальт від спеки лопається
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17.10.2022 09:27 Відповісти
Треба на висотках в Києві поставити катапульти і асфальтом збивати дрони, ракети, і все, що летить, навіть фанеру над Парижем. Асфальт - це універсальна ППО ПРО і на всі випадки добро.
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17.10.2022 09:02 Відповісти
І від кілі мітлбола каклєти закупити по мільярдним тендерам гуманітарку, котру на митницях на заході України зберігають.
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17.10.2022 09:29 Відповісти
Для борьбы с этими дронами надо изобрести антидроны.
Услышав прилет шахида или получив инфу о его нахожении в определенном квадрате, запускается антидрон.
Он или сам или по команде с земли наводится на дрон-шахид и далее подлетев к врагу, стреляет по шахиду либо идет на таран.
И не надо с земли строчить из автоматом и пулеметов.
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17.10.2022 09:03 Відповісти
нужно что бы анти-дрон был быстрее в два раза и маневреннее
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17.10.2022 09:25 Відповісти
Не проблема. Иранский дрон медленный. Скорость всего 120 км\час.
И к тому же зачем его догонять? Достаточно лететь встречным курсом или с боку.
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17.10.2022 09:38 Відповісти
ЛИЧНО слышал. Стрекочет таки мопед, по нему шмаляли из пулемёта, потом бабах, громко. Направление стадион - б. Леси Украинки.
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17.10.2022 09:15 Відповісти
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

Дорогие друзья! А в каких отношениях на дипломатическом уровне на сегодня Украина и Иран? Доброе утро! Ведь ничего не случилось. Разрыв всех отношений с Исламской Республикой и признание её Украиной страной спонсором терроризма. Хватит жевать дипломатические сопли!
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17.10.2022 09:23 Відповісти
а-га и с китаем и беларусю ..
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17.10.2022 09:26 Відповісти
"Нада проста пєрєстать стрілять" ©
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17.10.2022 09:31 Відповісти
и венгрией
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17.10.2022 23:32 Відповісти
Эти дроны я так понимаю летят от усатого ******. Где ответка.
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17.10.2022 10:13 Відповісти
Нужно организовать мобильные зенитные установки, например ДШК на пикапе с прицельными приспособлениями по стрельбе по низколетящим целям и по периметру городов наблюдение или автоматические звуковые станции. И все это обеспечить хорошей связью.
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17.10.2022 10:27 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 10:58 Відповісти
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