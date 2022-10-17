Окупанти атакували дронами Шевченківський район Києва, горить нежитлова будівля, пошкоджено кілька житлових будинків (оновлено)
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Уранці 17 жовтня в Києві пролунав вибух, згодом був ще один.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Пізніше інформацію про вибухи підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом.
Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!" - написав Кличко.
Згодом мер повідомив про ще один вибух у Шевченківському районі.
Кличко пізніше повідомив, що атаку було здійснено дронами: "В результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо".
Топ коментарі
+31 Right Right 2d264255
показати весь коментар17.10.2022 07:33
+30 Right Right 2d264255
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+28 Pavel Bortsevych
показати весь коментар17.10.2022 07:09
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нормальна ідея
Київ може охороняти успішно пара вертольотів
но для цього потрібно щоб всі служби працювали
як один механізм
сьогодні прикордоники проспали
не понятно як вони охороняють кордон на півночі
Услышав прилет шахида или получив инфу о его нахожении в определенном квадрате, запускается антидрон.
Он или сам или по команде с земли наводится на дрон-шахид и далее подлетев к врагу, стреляет по шахиду либо идет на таран.
И не надо с земли строчить из автоматом и пулеметов.
И к тому же зачем его догонять? Достаточно лететь встречным курсом или с боку.
@zloy_odessit
Дорогие друзья! А в каких отношениях на дипломатическом уровне на сегодня Украина и Иран? Доброе утро! Ведь ничего не случилось. Разрыв всех отношений с Исламской Республикой и признание её Украиной страной спонсором терроризма. Хватит жевать дипломатические сопли!