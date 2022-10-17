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В Шевченковском районе Киева прогремели еще 2 взрыва
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Шевченковском районе прогремело еще 2 взрыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+47 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.10.2022 08:31
+12 alexandr shamov
показать весь комментарий17.10.2022 08:33
+10 Ольга Мартынюк 8c212b17
показать весь комментарий17.10.2022 08:39
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Два таджика с пулемётом сделали больше, чем вся российская оппозиция за десять лет (с).
Але в Білгороді була версія про дурнуватого місцевого офіцера, що насміхався над Аллахом перед мусульманами.
Стаття була раніше на Цензорі.
https://twitter.com/i/status/1581738940046114816
Вся різниця це чи часткова це 25% чи 50%, що вже непогано
Переконаний, наші спеціалісти та союзники знайдуть рішення.
У 2 СВ був полк "нічні відьми" - жінки на "кукурудзниках". Все рівно, якесь повітряне патрулювання на обладнаних відповідною технікою " тихоходах" потрібне, на мою думку, якщо наземне ППО такі цілі пропускає.
@oUqXP4RXQRmPtlw
Де київське ПВО? Закатали у дороги?