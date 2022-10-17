В Шевченковском районе Киева прогремели еще 2 взрыва

В Шевченковском районе прогремело еще 2 взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

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