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В Шевченковском районе Киева прогремели еще 2 взрыва

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шевченківський

В Шевченковском районе прогремело еще 2 взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты атаковали дронами Шевченковский район Киева, горит нежилое здание, повреждено несколько жилых домов (обновлено) (оновлено)
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Топ комментарии
+47
Старшина Запаса



Два таджика с пулемётом сделали больше, чем вся российская оппозиция за десять лет (с).
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17.10.2022 08:31
+12
Слава героям!
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17.10.2022 08:33
+10
На каналі Київ експерт припускає, що ці дроні роблять китайці, тільки йде якесь прикриття, бо самі іранці не в силах під санкціями це зробити і чогось вже й віриться, бо китайоси з Києва втікають.
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17.10.2022 08:39
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Старшина Запаса



Два таджика с пулемётом сделали больше, чем вся российская оппозиция за десять лет (с).
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17.10.2022 08:31 Ответить
Слава героям!
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17.10.2022 08:33 Ответить
Вы верите в историю о "таджиках"? Мобиков, которые взбунтовались и отказались голыми идти на фронт, покрошили кацапские силовики.
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17.10.2022 08:35 Ответить
а ты погугли что там было или ума не хватает?
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17.10.2022 08:52 Ответить
Русня здохла. Яка різниця як?
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17.10.2022 08:52 Ответить
В бунт чмобіків, звісно, що не віриться.

Але в Білгороді була версія про дурнуватого місцевого офіцера, що насміхався над Аллахом перед мусульманами.

Стаття була раніше на Цензорі.
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17.10.2022 09:05 Ответить
В таджиків-мусульман, що могли покришити рсню - вірю, в бунт русскіх мобіків - ні. То худоба, яка покірно йде на мʼясокомбінат і голосу не подає. Там полкан наче Аллаха обізвав, мусульмани, законно, образились.
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17.10.2022 09:15 Ответить
У нас було ще два вибухи в районі Києва. Зараз тихо.
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17.10.2022 08:31 Ответить
І тому (уйло попередило своїх присосів евакуювати посольства. Чмир, здохни вже!
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17.10.2022 08:35 Ответить
уявляю як дипломат Ірану біжить до бомбосховища під час ПТ
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17.10.2022 08:35 Ответить
не ссцы кацап никто не будет пред вами капитулировать скорее наоборот
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17.10.2022 08:53 Ответить
Наши gps глушат. У
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17.10.2022 08:36 Ответить
Танк орков Т-80БВ был подбит украинским огнем, потерял гусеницу и с мёртвым экипажем нарезает круги, пока есть горючее.

https://twitter.com/i/status/1581738940046114816
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17.10.2022 08:37 Ответить
Кличко, купи пару Супер Туканів, якщо опус піздента не може. Для дронів і крилатих ракет Сайдвіндер саме те.
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17.10.2022 08:39 Ответить
На каналі Київ експерт припускає, що ці дроні роблять китайці, тільки йде якесь прикриття, бо самі іранці не в силах під санкціями це зробити і чогось вже й віриться, бо китайоси з Києва втікають.
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17.10.2022 08:39 Ответить
эти дроны давно собираются в китае только официально почему то об этом наши не говорят
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17.10.2022 08:54 Ответить
Тварюки. Здохніть.
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17.10.2022 08:47 Ответить
Бляха, тільки вчора ввечері десь зустрічався заголовок в новинах, що "Київ частково захищено антидроновим куполом". Три рази ХА, тільки невесело.
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17.10.2022 08:51 Ответить
Ну так частково
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17.10.2022 08:54 Ответить
Дуже зручно вживати слово "частково", це як 50% вірогідність, може **бне, а може і ні, хз
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17.10.2022 09:00 Ответить
100% ніколи не буде.

Вся різниця це чи часткова це 25% чи 50%, що вже непогано
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17.10.2022 09:03 Ответить
Щось збивають, і на тому дякую. Але нащо цей пафос - "антидроновий купол", це відвищує очікування, а коли прилітає, то постає законне питання - де той антидроновий купол.
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17.10.2022 09:05 Ответить
не гони один дрон точно сбили над Киевом остальные не знаю где
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17.10.2022 09:29 Ответить
один збили, чотири прилетіло, 25% ефективності якось слабувато для так званого "купола"
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17.10.2022 09:31 Ответить
Терористи обєдналися, іранські ісламські терористи ,передали свої дрони для вбиваваня і руйнування іншим терористам рашиським варварам, які цим і користуются,чому мовчить світове співтовариство ?
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17.10.2022 08:54 Ответить
китайцы гадят из за угла вот где еще одни уроды мира
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17.10.2022 08:55 Ответить
тому що так задумано, не вірите??? час покаже якщо виживемо
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17.10.2022 09:33 Ответить
"Шахіди" в центрі Києва то повна Зрада! То провал в організації ППО, хтось має відповісти. Це не надзвукова ракета, По вулицях Києва мажори бистріше на машинах їздять ніж вони летять
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17.10.2022 09:00 Ответить
Київ закидають смердючими мопедами. В когось ще залишились сумніви, що це тупо саботаж за хабадним сценарієм?
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17.10.2022 09:05 Ответить
Так, як більшість дронів летять і атакують вночі або рано вранці, зрозуміло, що для їх візуального виявлення і подальшого знищення потрібна техніка нічного бачення та ще й на значні відстанні.
Переконаний, наші спеціалісти та союзники знайдуть рішення.
У 2 СВ був полк "нічні відьми" - жінки на "кукурудзниках". Все рівно, якесь повітряне патрулювання на обладнаних відповідною технікою " тихоходах" потрібне, на мою думку, якщо наземне ППО такі цілі пропускає.
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17.10.2022 10:01 Ответить
Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

Де київське ПВО? Закатали у дороги?
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17.10.2022 10:14 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:12 Ответить
 
 