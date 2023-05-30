У Шевченківському районі Києва пролунало ще 2 вибухи

У Шевченківському районі прогриміло ще 2 вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"Іще два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

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