19 235 34
У Шевченківському районі Києва пролунало ще 2 вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Шевченківському районі прогриміло ще 2 вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
"Іще два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+47 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.10.2022 08:31
+12 alexandr shamov
показати весь коментар17.10.2022 08:33
+10 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар17.10.2022 08:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Два таджика с пулемётом сделали больше, чем вся российская оппозиция за десять лет (с).
Але в Білгороді була версія про дурнуватого місцевого офіцера, що насміхався над Аллахом перед мусульманами.
Стаття була раніше на Цензорі.
https://twitter.com/i/status/1581738940046114816
Вся різниця це чи часткова це 25% чи 50%, що вже непогано
Переконаний, наші спеціалісти та союзники знайдуть рішення.
У 2 СВ був полк "нічні відьми" - жінки на "кукурудзниках". Все рівно, якесь повітряне патрулювання на обладнаних відповідною технікою " тихоходах" потрібне, на мою думку, якщо наземне ППО такі цілі пропускає.
@oUqXP4RXQRmPtlw
Де київське ПВО? Закатали у дороги?