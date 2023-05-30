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У Шевченківському районі Києва пролунало ще 2 вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шевченківський

У Шевченківському районі прогриміло ще 2 вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"Іще два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти атакували дронами Шевченківський район Києва, горить нежитлова будівля, пошкоджено кілька житлових будинків (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
Старшина Запаса



Два таджика с пулемётом сделали больше, чем вся российская оппозиция за десять лет (с).
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17.10.2022 08:31
+12
Слава героям!
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17.10.2022 08:33
+10
На каналі Київ експерт припускає, що ці дроні роблять китайці, тільки йде якесь прикриття, бо самі іранці не в силах під санкціями це зробити і чогось вже й віриться, бо китайоси з Києва втікають.
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17.10.2022 08:39
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Старшина Запаса



Два таджика с пулемётом сделали больше, чем вся российская оппозиция за десять лет (с).
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17.10.2022 08:31 Відповісти
Слава героям!
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17.10.2022 08:33 Відповісти
Вы верите в историю о "таджиках"? Мобиков, которые взбунтовались и отказались голыми идти на фронт, покрошили кацапские силовики.
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17.10.2022 08:35 Відповісти
а ты погугли что там было или ума не хватает?
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17.10.2022 08:52 Відповісти
Русня здохла. Яка різниця як?
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17.10.2022 08:52 Відповісти
В бунт чмобіків, звісно, що не віриться.

Але в Білгороді була версія про дурнуватого місцевого офіцера, що насміхався над Аллахом перед мусульманами.

Стаття була раніше на Цензорі.
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17.10.2022 09:05 Відповісти
В таджиків-мусульман, що могли покришити рсню - вірю, в бунт русскіх мобіків - ні. То худоба, яка покірно йде на мʼясокомбінат і голосу не подає. Там полкан наче Аллаха обізвав, мусульмани, законно, образились.
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17.10.2022 09:15 Відповісти
У нас було ще два вибухи в районі Києва. Зараз тихо.
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17.10.2022 08:31 Відповісти
І тому (уйло попередило своїх присосів евакуювати посольства. Чмир, здохни вже!
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17.10.2022 08:35 Відповісти
уявляю як дипломат Ірану біжить до бомбосховища під час ПТ
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17.10.2022 08:35 Відповісти
не ссцы кацап никто не будет пред вами капитулировать скорее наоборот
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17.10.2022 08:53 Відповісти
Наши gps глушат. У
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17.10.2022 08:36 Відповісти
Танк орков Т-80БВ был подбит украинским огнем, потерял гусеницу и с мёртвым экипажем нарезает круги, пока есть горючее.

https://twitter.com/i/status/1581738940046114816
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17.10.2022 08:37 Відповісти
Кличко, купи пару Супер Туканів, якщо опус піздента не може. Для дронів і крилатих ракет Сайдвіндер саме те.
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17.10.2022 08:39 Відповісти
На каналі Київ експерт припускає, що ці дроні роблять китайці, тільки йде якесь прикриття, бо самі іранці не в силах під санкціями це зробити і чогось вже й віриться, бо китайоси з Києва втікають.
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17.10.2022 08:39 Відповісти
эти дроны давно собираются в китае только официально почему то об этом наши не говорят
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17.10.2022 08:54 Відповісти
Тварюки. Здохніть.
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17.10.2022 08:47 Відповісти
Бляха, тільки вчора ввечері десь зустрічався заголовок в новинах, що "Київ частково захищено антидроновим куполом". Три рази ХА, тільки невесело.
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17.10.2022 08:51 Відповісти
Ну так частково
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17.10.2022 08:54 Відповісти
Дуже зручно вживати слово "частково", це як 50% вірогідність, може **бне, а може і ні, хз
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17.10.2022 09:00 Відповісти
100% ніколи не буде.

Вся різниця це чи часткова це 25% чи 50%, що вже непогано
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17.10.2022 09:03 Відповісти
Щось збивають, і на тому дякую. Але нащо цей пафос - "антидроновий купол", це відвищує очікування, а коли прилітає, то постає законне питання - де той антидроновий купол.
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17.10.2022 09:05 Відповісти
не гони один дрон точно сбили над Киевом остальные не знаю где
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17.10.2022 09:29 Відповісти
один збили, чотири прилетіло, 25% ефективності якось слабувато для так званого "купола"
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17.10.2022 09:31 Відповісти
Терористи обєдналися, іранські ісламські терористи ,передали свої дрони для вбиваваня і руйнування іншим терористам рашиським варварам, які цим і користуются,чому мовчить світове співтовариство ?
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17.10.2022 08:54 Відповісти
китайцы гадят из за угла вот где еще одни уроды мира
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17.10.2022 08:55 Відповісти
тому що так задумано, не вірите??? час покаже якщо виживемо
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17.10.2022 09:33 Відповісти
"Шахіди" в центрі Києва то повна Зрада! То провал в організації ППО, хтось має відповісти. Це не надзвукова ракета, По вулицях Києва мажори бистріше на машинах їздять ніж вони летять
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17.10.2022 09:00 Відповісти
Київ закидають смердючими мопедами. В когось ще залишились сумніви, що це тупо саботаж за хабадним сценарієм?
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17.10.2022 09:05 Відповісти
Так, як більшість дронів летять і атакують вночі або рано вранці, зрозуміло, що для їх візуального виявлення і подальшого знищення потрібна техніка нічного бачення та ще й на значні відстанні.
Переконаний, наші спеціалісти та союзники знайдуть рішення.
У 2 СВ був полк "нічні відьми" - жінки на "кукурудзниках". Все рівно, якесь повітряне патрулювання на обладнаних відповідною технікою " тихоходах" потрібне, на мою думку, якщо наземне ППО такі цілі пропускає.
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17.10.2022 10:01 Відповісти
Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

Де київське ПВО? Закатали у дороги?
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17.10.2022 10:14 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:12 Відповісти
 
 