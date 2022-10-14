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ВСУ сбивают 85-90% иранских дронов-камикадзе, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,shahed

Украинские защитники сбивают все больше иранских дронов-камикадзе.

Об этом в интервью НВ заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно "шахидов". К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество "шахидов", которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения достигает уже 85-90%, в зависимости от дня. Они их запускают много", – пояснил он.

Также Данилов призвал украинцев направляться к укрытию во время воздушной тревоги.

Читайте: Украинские воины за сегодня уничтожили уже 8 дронов-камикадзе
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Топ комментарии
+2
как бы мне подстрелить иранский дрон ,Я хочу его движок на мотоблок поставить
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14.10.2022 10:44
+1
Данілов не повторюй те що бреше аристович. .
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14.10.2022 10:45
+1
40 - 50 кг вибухівки несе цей Шахід..
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14.10.2022 10:50
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как бы мне подстрелить иранский дрон ,Я хочу его движок на мотоблок поставить
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14.10.2022 10:44 Ответить
У той мотоблок може потім з ПЗРК прилетіти...
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14.10.2022 10:53 Ответить
как два пальца
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14.10.2022 11:20 Ответить
поспішай - шахіди-136 з оппозитними двигунами вже закінчилися - кацапи перейшли на старішу слабшу модель шахід-131 с роторним двигуном - такий на аліекспресі коштує $40K
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14.10.2022 11:01 Ответить
ага
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14.10.2022 11:18 Ответить
Данілов не повторюй те що бреше аристович. .
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14.10.2022 10:45 Ответить
а ты что по новостям не видишь что они говорят правду
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14.10.2022 10:49 Ответить
Якраз по новостям і виходить--50---55%
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14.10.2022 10:52 Ответить
ты че не зрячий ?
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14.10.2022 10:54 Ответить
не он просто зрадое...б, они видят зраду всегда
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14.10.2022 11:33 Ответить
ЗСУ за минулу добу мінуснули півтисячі рашистів
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14.10.2022 10:52 Ответить
40 - 50 кг вибухівки несе цей Шахід..
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14.10.2022 10:50 Ответить
ті шахіди у кацапів вже закінчилися, а шахід-131 несе тільки 20 кг вибухівки
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14.10.2022 11:04 Ответить
а калибр несёт 500 кг разницу чувствуешь?
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14.10.2022 11:36 Ответить
Несподіванно прокинулось НАТО та презентувало швидку поставку глушилок антидронів
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14.10.2022 10:53 Ответить
для Шахида глушилка это обычная берданка
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14.10.2022 10:55 Ответить
это неплохой показатель, однако в своем телеграм-канале росгенерал "лысый армагедон" (суровикин) хвастается успехами
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14.10.2022 10:57 Ответить
було б дивно, аби він з першого місяця постив новини в стилі "пропало все!" (ой, здається, саме на цю фразу є авторські права((
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14.10.2022 11:08 Ответить
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ! Все Буде Украина!
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14.10.2022 11:00 Ответить
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14.10.2022 11:06 Ответить
Наши освободили село, которое месяц было под оккупацией орков.
-Они почти всё моё вино из бочек выпили!- через пару дней рассказывает местный житель бойцам,- там одни алкаши!
-Это точно!,- кивает кто-то,- мы ночью ещё одного в плен взяли, этот тоже на точку за бухлом шёл.
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14.10.2022 11:06 Ответить
Типичное иранско-ксировское оружие террористов. На поле боя практически бесполезное, а вот бить по гражданским (большим и неподвижным, мало прикрытым ПВО) объёктам самое то.
Самая главная неприятность от них - расход дефицитные ракет ПВО, а так - чушь.
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14.10.2022 11:39 Ответить
Можно использовать мужиков добровольцев на местах, типа теробороны, чтобы несли вахту на критичных объектах. Вооружить стрелковым. Я бы дежурил.
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14.10.2022 11:46 Ответить
ЛюсяАбдрістовіч збиває 103% іранських дронів.
А ви не знали?
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14.10.2022 13:20 Ответить
не дуже розумні люди радіють коли їм кажуть слово ХАЛВА.

їм солодшає в роті.

розумні люди знають що проблєма серйозна, збиваємо десь 30%, америка терміново шукає нам по всій планеті ППО для протиповітряної оборони.
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14.10.2022 14:51 Ответить
 
 