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ВСУ сбивают 85-90% иранских дронов-камикадзе, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники сбивают все больше иранских дронов-камикадзе.
Об этом в интервью НВ заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно "шахидов". К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество "шахидов", которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения достигает уже 85-90%, в зависимости от дня. Они их запускают много", – пояснил он.
Также Данилов призвал украинцев направляться к укрытию во время воздушной тревоги.
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+2 Yriii Yriii 20286f49
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+1 Василий Казимко
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+1 neverlok lok
показать весь комментарий14.10.2022 10:50
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-Они почти всё моё вино из бочек выпили!- через пару дней рассказывает местный житель бойцам,- там одни алкаши!
-Это точно!,- кивает кто-то,- мы ночью ещё одного в плен взяли, этот тоже на точку за бухлом шёл.
Самая главная неприятность от них - расход дефицитные ракет ПВО, а так - чушь.
А ви не знали?
їм солодшає в роті.
розумні люди знають що проблєма серйозна, збиваємо десь 30%, америка терміново шукає нам по всій планеті ППО для протиповітряної оборони.