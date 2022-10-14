ВСУ сбивают 85-90% иранских дронов-камикадзе, - Данилов

Украинские защитники сбивают все больше иранских дронов-камикадзе.

Об этом в интервью НВ заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно "шахидов". К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество "шахидов", которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения достигает уже 85-90%, в зависимости от дня. Они их запускают много", – пояснил он.

Также Данилов призвал украинцев направляться к укрытию во время воздушной тревоги.

Читайте: Украинские воины за сегодня уничтожили уже 8 дронов-камикадзе