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Украинские воины за сегодня уничтожили уже 8 дронов-камикадзе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,shahed

14 октября украинские защитники уничтожили 8 БПЛА "Shahed-136".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании воздушных сил.

"14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены восемь баражирующих боеприпасов "Shahed-136", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 5 из них – зенитно ракетными войсками Воздушных Сил и 3 – противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
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Мерзотний Іран треба теж визнати посібниками терористів!
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14.10.2022 09:38 Ответить
Покрова та день захисника почався вдало
Слава ЗСУ!!!
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14.10.2022 09:39 Ответить
Мы иранские дроны уничтожаем, а иранские женщины тамошнюю власть. Да пожет им Аллах!
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14.10.2022 10:05 Ответить
Лживая мерзкая верхушка у Ирана.
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14.10.2022 10:08 Ответить
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14.10.2022 10:13 Ответить
Анекдот из советских времён.
Турист из россии ходит с корзиной по карпатскому лесу. Из кустов выходят старый, седой гуцул и два здоровенных молодых парня.
-Москалику, що ти тут робиш?- спрашивает дед.
-Ггггрибы сссобираю.
Старик подошёл к нему, заглянул в корзину
-А отруйні нам лишаєш? Бийте його хлопці!
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14.10.2022 10:16 Ответить
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14.10.2022 10:32 Ответить
Когда немцы стали массово атаковать Англию крылатыми ракетами Фау-1, британская авиация пыталась активно противодействовать новому оружию. Немало ракет было сбито выстрелами истребителей, но некоторые лётчики применяли альтернативный метод. Пилот подлетал вплотную к летящей ракете, помещал крыло своего самолёта под короткое крыло Фау-1 и ловким движением переворачивал ракету, отчего та теряла стабильность полёта и падала вниз. Этот манёвр совершали над морем или безлюдной местностью, таким образом, взрыв ракеты не причинял никакого вреда.
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14.10.2022 10:33 Ответить
 
 