Украинские воины за сегодня уничтожили уже 8 дронов-камикадзе

14 октября украинские защитники уничтожили 8 БПЛА "Shahed-136".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании воздушных сил.

"14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены восемь баражирующих боеприпасов "Shahed-136", - говорится в сообщении.

Читайте: Три иранских дрона-камикадзе залетели на Николаевщину, - Ким

Отмечается, что 5 из них – зенитно ракетными войсками Воздушных Сил и 3 – противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.