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Украинские воины за сегодня уничтожили уже 8 дронов-камикадзе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
14 октября украинские защитники уничтожили 8 БПЛА "Shahed-136".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании воздушных сил.
"14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены восемь баражирующих боеприпасов "Shahed-136", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 из них – зенитно ракетными войсками Воздушных Сил и 3 – противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
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Слава ЗСУ!!!
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