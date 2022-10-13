Три иранских дрона-камикадзе залетели на Николаевщину, - Ким
В Николаевскую область поздно вечером в четверг залетели три дрона-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Виталий Ким.
"Залетели три "мопеда" в область. Внимание", - написал Ким.
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Треба призвати світ ще на 100 роківа санкції проти ірану продлить!
шоб ці придурки жили під санкціями вічно!
Ми маємо надати зброю іранським опозиціонерам, які зараз там в ірані мітингують!