Три иранских дрона-камикадзе залетели на Николаевщину, - Ким

В Николаевскую область поздно вечером в четверг залетели три дрона-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Виталий Ким.

"Залетели три "мопеда" в область. Внимание", - написал Ким.

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