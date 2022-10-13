РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5739 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 115 7

Три иранских дрона-камикадзе залетели на Николаевщину, - Ким

дрон

В Николаевскую область поздно вечером в четверг залетели три дрона-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Виталий Ким.

"Залетели три "мопеда" в область. Внимание", - написал Ким.

Читайте также: У России есть от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства, - ОК "Південь"

Автор: 

Иран (1774) дроны (3845) Ким Виталий (243)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть рашистским оккупантам -террористам , детоубийцам☠️🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃
показать весь комментарий
14.10.2022 00:08 Ответить
та раздайте ТрО все имеющиеся в наличии на складах MG3. Сварить треногу с основанием, и установить ее в кузов - это два часа и один перекур.
показать весь комментарий
14.10.2022 00:45 Ответить
щось слабенька відповідь України ірану за ці дрони.

Треба призвати світ ще на 100 роківа санкції проти ірану продлить!

шоб ці придурки жили під санкціями вічно!
показать весь комментарий
14.10.2022 03:05 Ответить
Іран надав росії збою?

Ми маємо надати зброю іранським опозиціонерам, які зараз там в ірані мітингують!
показать весь комментарий
14.10.2022 03:06 Ответить
И у нас могли бы мопеды долетать до Москву (имея в прошлом даже несколько мотоциклетных заводов). Но умные люди в Москве всегда ставили на ВПК, СНБО Украины своих волчар. Касается любой власти, не только банды зеленых клоунов.
показать весь комментарий
14.10.2022 06:35 Ответить
и зачем эта каждая любая власть НАТО в Конституцию вносит, восстанавливает ПВО и ракетостроением занималась
показать весь комментарий
14.10.2022 09:40 Ответить
 
 