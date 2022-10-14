Три іранські дрони-камікадзе залетіли на Миколаївщину, - Кім

У Миколаївську область пізно ввечері в четвер залетіли три дрони-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Віталій Кім.

"Залетіли три "мопеди" в область. Увага", - написав Кім.

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