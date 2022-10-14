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Три іранські дрони-камікадзе залетіли на Миколаївщину, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон

У Миколаївську область пізно ввечері в четвер залетіли три дрони-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Віталій Кім.

"Залетіли три "мопеди" в область. Увага", - написав Кім.

Читайте також: Росія має від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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Смерть рашистским оккупантам -террористам , детоубийцам☠️🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃
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14.10.2022 00:08 Відповісти
та раздайте ТрО все имеющиеся в наличии на складах MG3. Сварить треногу с основанием, и установить ее в кузов - это два часа и один перекур.
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14.10.2022 00:45 Відповісти
щось слабенька відповідь України ірану за ці дрони.

Треба призвати світ ще на 100 роківа санкції проти ірану продлить!

шоб ці придурки жили під санкціями вічно!
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14.10.2022 03:05 Відповісти
Іран надав росії збою?

Ми маємо надати зброю іранським опозиціонерам, які зараз там в ірані мітингують!
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14.10.2022 03:06 Відповісти
И у нас могли бы мопеды долетать до Москву (имея в прошлом даже несколько мотоциклетных заводов). Но умные люди в Москве всегда ставили на ВПК, СНБО Украины своих волчар. Касается любой власти, не только банды зеленых клоунов.
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14.10.2022 06:35 Відповісти
и зачем эта каждая любая власть НАТО в Конституцию вносит, восстанавливает ПВО и ракетостроением занималась
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14.10.2022 09:40 Відповісти
 
 