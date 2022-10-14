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Українські воїни за сьогодні знищили вже 8 дронів-камікадзе
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
14 жовтня українські захисники знищили 8 БПЛА "Shahed-136".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні повітряних сил.
"14 жовтня на південному та східному напрямку протиповітряною обороною знищено вісім баражуючих боєприпасів "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 5 з них – зенітними ракетними військами Повітряних Сил і 3 – протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
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Слава ЗСУ!!!
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-Москалику, що ти тут робиш?- спрашивает дед.
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Старик подошёл к нему, заглянул в корзину
-А отруйні нам лишаєш? Бийте його хлопці!