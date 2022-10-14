УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15790 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 413 8
безпілотник (2121) війна (56882) знищення (4238) дрони (2592) Повітряні сили (1303)

Українські воїни за сьогодні знищили вже 8 дронів-камікадзе

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,shahed

14 жовтня українські захисники знищили 8 БПЛА "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні повітряних сил.

"14 жовтня на південному та східному напрямку протиповітряною обороною знищено вісім баражуючих боєприпасів "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни збили російський "Калібр" за допомогою ПЗРК "Ігла". ВIДЕО

Зазначається, що 5 з них – зенітними ракетними військами Повітряних Сил і 3 – протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерзотний Іран треба теж визнати посібниками терористів!
показати весь коментар
14.10.2022 09:38 Відповісти
Покрова та день захисника почався вдало
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
14.10.2022 09:39 Відповісти
Мы иранские дроны уничтожаем, а иранские женщины тамошнюю власть. Да пожет им Аллах!
показати весь коментар
14.10.2022 10:05 Відповісти
Лживая мерзкая верхушка у Ирана.
показати весь коментар
14.10.2022 10:08 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 10:13 Відповісти
Анекдот из советских времён.
Турист из россии ходит с корзиной по карпатскому лесу. Из кустов выходят старый, седой гуцул и два здоровенных молодых парня.
-Москалику, що ти тут робиш?- спрашивает дед.
-Ггггрибы сссобираю.
Старик подошёл к нему, заглянул в корзину
-А отруйні нам лишаєш? Бийте його хлопці!
показати весь коментар
14.10.2022 10:16 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 10:32 Відповісти
Когда немцы стали массово атаковать Англию крылатыми ракетами Фау-1, британская авиация пыталась активно противодействовать новому оружию. Немало ракет было сбито выстрелами истребителей, но некоторые лётчики применяли альтернативный метод. Пилот подлетал вплотную к летящей ракете, помещал крыло своего самолёта под короткое крыло Фау-1 и ловким движением переворачивал ракету, отчего та теряла стабильность полёта и падала вниз. Этот манёвр совершали над морем или безлюдной местностью, таким образом, взрыв ракеты не причинял никакого вреда.
показати весь коментар
14.10.2022 10:33 Відповісти
 
 