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Українські воїни збили російський "Калібр" за допомогою ПЗРК "Ігла". ВIДЕО

Українські бійці збили російський "Калібр" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та її результат опублікований в мережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український солдат Дмитро Шумський збив "стінгером" дві крилаті ракети армії РФ за день, - Зеленський

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крилаті ракети (1073) знищення (7227) ПЗРК (30)


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Топ коментарі
+51
Слава ЗСУ!!!
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13.10.2022 15:59
+37
у вмілих руках і х.й - викрутка.
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13.10.2022 16:03
+33
Вот и откалибровали наши хлопцы хваленый "Калибр".
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13.10.2022 16:01
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Слава ЗСУ!!!
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13.10.2022 15:59 Відповісти
Добре, що до війни на складах залишилось декілька сотен "ігл", бо іноземної допомоги би не вистачило.
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13.10.2022 16:00 Відповісти
Стінгери є а скільки, хз.
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13.10.2022 16:26 Відповісти
Вже небагато залишилось.
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13.10.2022 16:33 Відповісти
а куда же они делись там же 5-6 тысяч поставили если не больше
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13.10.2022 18:16 Відповісти
Вот и откалибровали наши хлопцы хваленый "Калибр".
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13.10.2022 16:01 Відповісти
у вмілих руках і х.й - викрутка.
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13.10.2022 16:03 Відповісти
а ****** молоток
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13.10.2022 17:53 Відповісти
Практик?
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13.10.2022 19:29 Відповісти
А наступну по мааацкве.
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13.10.2022 16:03 Відповісти
👍👏👏👏
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13.10.2022 16:04 Відповісти
Израиль передает Украине базовые сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией в военных действиях против ВСУ и мирных украинских городов.
Кроме того, некая частная израильская компания предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск.
Об этом сообщает https://www.nytimes.com/2022/10/12/world/europe/ukraine-russia-missile-defense.html "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, вступившего в контакт с изданием на условиях анонимности.

Обмен разведанными начался по просьбе украинской стороны, запросившей у Израиля информацию о деталях военной помощи, которую Иран оказывает российской армии, особенно касающуюся поставок России иранских беспилотников.

Западные СМИ утверждают, что передача Украине израильских систем перехвата военных беспилотников все-таки состоялась.
Возможно, благодаря этому все чаще появляются сообщения о сбитых украинскими военными иранских "Шахидах-136".
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13.10.2022 16:18 Відповісти
Если это правда, то это хорошо.
Плохо, что "высокопоставленный чиновник" (не Ермак ли случайно?) сливает такую информацию.

Плохо потому, что Израиль с первых дней занял позицию принципиального невмешательства, а когда решил начать как-то помогать - тут же кто-то вылез и объявил об этом. Если бы Израиль хотел - сам бы рассказал! А теперь ему кацапы начнут как-нибудь гадить, если не прекратит нам помогать. Если бы Израилю не были важны отношения с кремлядями - помогал бы давно.

Анонимного высокопоставленного чиновника нужно деанонимизировать и выгнать взашей.
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13.10.2022 16:48 Відповісти
Добре б цього високопоставленого перевести у низькознятого.
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13.10.2022 19:30 Відповісти
ювелірна робота!!!
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13.10.2022 16:35 Відповісти
круто 👍
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13.10.2022 16:42 Відповісти
Круто, але вже було це відео трохи раніше.Добре хлопці, добре...
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13.10.2022 16:44 Відповісти
Ракета ціною прибл. $100 тис. ефективно лупить іншу, яка коштує $6,5 млн.
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13.10.2022 17:05 Відповісти
Хлопцы , вы просто супер!
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13.10.2022 17:12 Відповісти
Круть, против всех законов физики (с)
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13.10.2022 17:41 Відповісти
Війна дронів. Український дрон пішов з російським на таран прямо в польоті... https://www.youtube.com/watch?v=FYS3vtFwxvc https://www.youtube.com/watch?v=FYS3vtFwxvc

це війна майбутнього
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13.10.2022 18:18 Відповісти
Ого. Навіть таке можливо.
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13.10.2022 18:25 Відповісти
Можно, пля, без вот этого "музыкального ряда"? Хочется послушать живые разговоры парней.
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13.10.2022 19:49 Відповісти
 
 