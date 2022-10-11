Український солдат Дмитро Шумський збив "стінгером" дві крилаті ракети армії РФ за день, - Зеленський

Український військовослужбовець учора за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger збив дві крилаті ракети росіян.

Про це у своєму вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок – 28 ракет, із них 20 збито. Понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість збито. Я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, Сухопутних військ і розвідки, які залучені до захисту від цих російських ударів! І, до речі, за поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок). 10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це!" - розповів президент.

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