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Український солдат Дмитро Шумський збив "стінгером" дві крилаті ракети армії РФ за день, - Зеленський

stinger

Український військовослужбовець учора за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger збив дві крилаті ракети росіян.

Про це у своєму вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок – 28 ракет, із них 20 збито. Понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість збито. Я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, Сухопутних військ і розвідки, які залучені до захисту від цих російських ударів! І, до речі, за поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок). 10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це!" - розповів президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці збили з ПЗРК ворожу крилату ракету. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23667) крилаті ракети (1070) герой (200) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+79
Дмитру Шумському респект та щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.10.2022 22:46
+51
Ось таки вони воїни України. Спасибі Дмитро за захист Батьківщини.
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11.10.2022 22:47
+39
"Одним ударом оба глаза погасил?" . А насправді - молодець. Дякую!
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11.10.2022 22:45
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"Одним ударом оба глаза погасил?" . А насправді - молодець. Дякую!
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11.10.2022 22:45 Відповісти
Дмитру Шумському респект та щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.10.2022 22:46 Відповісти
Я вважаю що за таке і треба давати «Героя України»!.. Ви тільки уявіть скільки людей він врятував! Шана і повага Герою!🇺🇦👏👏
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12.10.2022 07:37 Відповісти
Вот такие достойны награды, а не пикалов с лысым.
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12.10.2022 10:53 Відповісти
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11.10.2022 22:46 Відповісти
и? Сколько залпов было 10 числа? или все 80 ракет в один момент прилетели?
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11.10.2022 22:48 Відповісти
Давай ще Жданова, який ще в червні казав, що ракети майже закінчились. Як же він заіпав той пустобрех....
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11.10.2022 23:03 Відповісти
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12.10.2022 07:49 Відповісти
хто такий цей "військовий" єкспєрд жданов? іноді такую чухню несе, що на голову не налазе
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14.10.2022 12:39 Відповісти
Ось таки вони воїни України. Спасибі Дмитро за захист Батьківщини.
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11.10.2022 22:47 Відповісти
o ce bizness po-ukrainski. Piatimilijonnuju raketu - stotysiačnym stingerkom.
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12.10.2022 01:24 Відповісти
"Дякую" на хлеб не намажешь.
И в банк не положишь.
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11.10.2022 22:47 Відповісти
Борони Боже наших героIв!
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11.10.2022 22:48 Відповісти
Нехай цей чувак тренує здібну молодь, як це робити, а потім з тих, хто навчиться можна формувати охоронні пости на зручних висотах навколо критичних об'єктів. Хоча б так потроху збивати.
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11.10.2022 22:49 Відповісти
Надіюсь,премія передбачена за це, стимул має бути суттєвий для заохочення розвивати свої можливості.
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11.10.2022 22:49 Відповісти
А кто на видео "Ваня давай!" ? Он тоже сбил.
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11.10.2022 22:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CkGhZAIWq24

незаслуженно забыт Ваня! респект ему!
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11.10.2022 23:01 Відповісти
Ваня "иглою" дав ракеті просратись. це ще крутіше
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11.10.2022 23:44 Відповісти
Треба нагороду герою + хорошу грошову премію. Спас кучу людей, будинків і інфраструктури. Взагалі встановити оплату за збиття дронів. крилатих та балістичних ракет.
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11.10.2022 22:55 Відповісти
Molodec Sumski nagradit ego nado
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11.10.2022 23:00 Відповісти
Хай береже його Бог! І, сподіваюсь, Золота Зірка знайшла свого Героя!
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11.10.2022 23:08 Відповісти
На відео якийсь Іванко ще мочить ті ракети.
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11.10.2022 23:11 Відповісти
Респект і повага цьому чудовому воїну ?
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11.10.2022 23:11 Відповісти
Чому не нагородити воїна? Зрозуміло, що не такий відважний як Кошевий чи Мосейчук, але медаль хлопчина заробив. Чи ні?
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12.10.2022 01:45 Відповісти
И.з ПЗРК сбить крылатую ракету это всеравно что из рогатки попасть по соколу в полете-либо большая удача либо очень талантливый наш воин ЗСУ! Слава Герою!
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12.10.2022 02:10 Відповісти
Дмитру Шумському - подяка від президента, а Жекі Лисому та Сані Пікалову ще по одному ордену.
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12.10.2022 07:42 Відповісти
Незаслуженно забыт толстый Корявченков
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12.10.2022 14:58 Відповісти
ай да молодець! це доводить, що КР не надскладна ціль
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12.10.2022 08:04 Відповісти
Дімон, з нас поляна після війни.Ми всі тебе чекаємо.
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12.10.2022 08:16 Відповісти
Дмитро Шумський , Справедливо этому хлопцу, выделить квартиру в Киеве и новую машину , не надо медалек, и грамот, он спас много жизней и сэкономил , не один миллион зелёных. Не дай Бог если бы эти ракеты достигли целей
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12.10.2022 09:09 Відповісти
Полностью согласен. Он своей работой спас десятки жизней и много домов и квартир не разрушились от ракет кацапни.
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12.10.2022 09:28 Відповісти
красава.
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12.10.2022 09:21 Відповісти
Наградить Героя! Настоящий батыр!
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12.10.2022 10:28 Відповісти
Дмитре, вітаємо і дякуємо!!! Всього найкращого!!! Нехай щастить! Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ! Героям Слава!!!💙💛✌️👍🇺🇦👏👏👏👏👏👏👏👏🍀🍀🍀🍀😘😘😘😘😘😘😘😘😘💕💕💕💕💕💕💕
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12.10.2022 10:35 Відповісти
Оскільки ви, пліснява зелена, про@бали всі своі державні обов*язки, похерили всі державні оборонні програми, за вас тепер має працювати "Український солдат Дмитро Шумський"...
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12.10.2022 10:44 Відповісти
Шкода нема кому збити ту суку, яка заблокувала виробництво ЗРК Кільчень і ОТРК Сапсан.
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12.10.2022 11:00 Відповісти
Треба запровадити новий орден"Воїн світла і добра!"і перший,кому вручать буде Дмитро.
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12.10.2022 11:30 Відповісти
Подяка герою.Підвищити в званні.
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12.10.2022 11:58 Відповісти
и тебе спасибо за дороги,и на следующий год 90 млрд на дороги! дуже тобi дякуемо!
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12.10.2022 12:07 Відповісти
і це все,тільки усна подяка? а нагородити Героя слабо? нагороди роздає своїм друзям і підлабузникам, а справжньму Герою не хватило?
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12.10.2022 12:27 Відповісти
 
 