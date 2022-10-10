Українські бійці збили з ПЗРК ворожу крилату ракету. ВIДЕО
Українські воїни знищили одну крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+79 Никоай Соловей
показати весь коментар10.10.2022 14:41
+70 Only
показати весь коментар10.10.2022 14:42
+66 анна che
показати весь коментар10.10.2022 14:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Майстерність наших хлопців просто зашкалює!
Аплодую стоячи!
Нашому Вані респект!
90 млрд грн і згодилися б для іі функціонування, але ж за 3,5 роки хтось тільки навідосив!!,
* Звук ракети людина вловлює з трьох-чотирьох кілометрів
* Швидкість ракети - до 800 км/год
* Бачить людина ракету очима з 2-3 км ( про бінокль мову не веду: по-перше, він обмежує поле зору, по-друге - надто напружує очі (дивться довго не можна), по-третє - де ти одномоментно набереш таку купу біноклів?)
Тепер питання:
Скільки спостерігачів треба розмістить вздовж кордону України з Росією, щоб вони спостерігали за повітряним простором, перекриваючи полем зору один одного? І звідки ти їх набереш?
Далі ще цікавіше:
* Дальність стрільби ПЗРК - не більше 4 км
Тепер питання:
Скільки треба ПЗРК та операторів, щоб вони змогли перекрить весь кордон? Де ти набереш стільки ПЗРК та підготуєш стільки операторів?
ВПЕРЕД!!! *****, "стратиг"!!!
----------------------------------------------------------------------------------------
хлопці ВИ зберегли не одне життя мирних громадян
------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИКА ВАМ ШАНА І ПОДЯКА
----------------------------------------------------------------------
СЛАВА УКРАЇНІ!
Ти ж напевно це з автоматом з-під ТЕЦ пишеш ? Авторитетно можеш показати як із калаша можна ракету збити ?
"но увы Зеленка просто саботирует призыв,а по сему этот массовый обстрел не последний."
Саботує призив не влада, а самі призовники. Чого далеко ходити-ось тут на Цензорі неодноразово йшли хвилі обурювань на кшталт "Чого я маю йти до військомату, нехай там професійна армія воює" чи "Чого мене за кордон не випускають" чи "З якого хєра зелені обмежили вільне пересування між областями без походу у війскомат. А туди я не піду, адже мені там незаконно можуть повістку всучити". А інші "спеціалісти-юристи" "авторитетно" розказуть, як чемно треба взяти ту повістку і порвати на шматки за кутом першого будинку. То ж усі уміють воювати зі свого бойового дивану та критикувати владу та нашу армію, що повільно просувається та не дійшла до москви, розказучи, що саме мають робити військові та як. А самому піти на фронт-це ні, воювати з орками на Цензорі та поливати лайном зелену владу-краще з власного дивану.
та шо це я? - асфальтні арахніди-дермаки-зеленські вже все зробили напевно.. або написали, принаймні, суворий текст Найвеличнівшивому для залишків 73%, постійних глядачів "спокойной ночі, лохаши"