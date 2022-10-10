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Украинские бойцы сбили из ПЗРК вражескую крылатую ракету. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили одну крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите: Бойцы 101-й ОБрО ГШ из ПЗРК "Игла" сбили российскую крылатую ракету Х-22. ФОТО

крылатые ракеты (881) ПЗРК (36)


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Топ комментарии
+79
СЛАВА ЗСУ.
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10.10.2022 14:41
+70
Нічосі!

Майстерність наших хлопців просто зашкалює!

Аплодую стоячи!
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10.10.2022 14:42
+66
Респект, молодці хлопці!!! Героям слава!!!
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10.10.2022 14:41
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СЛАВА ЗСУ.
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10.10.2022 14:41 Ответить
Точно такую же ,,иглу,, нада запустить ху.лу в очько !!! )))
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10.10.2022 14:59 Ответить
Судячи по голосу наших пацанів, там люті стільки шо кацапам краще робити самостріли, в полон ті хлопаки брати не будуть
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10.10.2022 17:37 Ответить
Респект, молодці хлопці!!! Героям слава!!!
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10.10.2022 14:41 Ответить
Нічосі!

Майстерність наших хлопців просто зашкалює!

Аплодую стоячи!
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10.10.2022 14:42 Ответить
красавели
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10.10.2022 14:42 Ответить
особливо іван !
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10.10.2022 14:43 Ответить
Ваня - красень!!!!
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10.10.2022 14:43 Ответить
Вот это энергетика. Вот это парни. Супер, молодчины .
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10.10.2022 14:43 Ответить
Цікавий досвід! І корисний.
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10.10.2022 14:44 Ответить
Просто треба знати де стати на "грибному місці" 😂
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10.10.2022 14:45 Ответить
Молодцы. Сбить ракету сложнее чем самолет
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10.10.2022 14:45 Ответить
Not really. It's harder to detect with the radar, yes. But if visually spotted, it's just a (relatively) low speed target incapable of any evasive maneuvers. Still, very impressive effort by Ukrainian Heroes. Keep them falling down as the rocks!
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10.10.2022 14:58 Ответить
навпаки -легше...але дуже важна позиція і підготовка
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10.10.2022 14:59 Ответить
Так, реакція має бути миттєвою!

Нашому Вані респект!
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10.10.2022 15:58 Ответить
залежить яку ракету.. ракети бувають різні.. балістичні.. крилаті..
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10.10.2022 23:16 Ответить
Ну написано ж конкретно - "крилата ракета" А це значить - "дозвукова низьколетюча ціль" Саме на подібні цілі і розраховані ПЗРК (хоча це більше стосується вертольотів та літаків, які летять на дозвуковій швидкості та на висоті до 4 км Однак і крилата ракета, яка своїм режимом польоту теж "вписується" в можливості ПЗРК - "достойна ціль" Адже боєзаряд того ж "Калібру" - до 450 кг вибухівки І ракету не зіб"єш з курсу (як літак чи вертоліт) веденням загороджувального вогню з зеніток (щоб відлякать екіпаж) - вона буде перти прямо на ціль!)
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11.10.2022 07:55 Ответить
Орден козаку і головне не переплутати з якимось мордатим співаком.
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10.10.2022 14:46 Ответить
Це неймовірно !!! Ця нація непереможна ! Слава Україні !
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10.10.2022 14:47 Ответить
За шість місяців під патронатом Стефанчука-Зеленського ПОВИННА БУЛА РОЗГОНУТИСЯ ціла з координована система Із СПОСТЕРЕЖНИХ постів + ПЗРК на території України !!
90 млрд грн і згодилися б для іі функціонування, але ж за 3,5 роки хтось тільки навідосив!!,
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10.10.2022 14:48 Ответить
Маємо те що маємо... знімайте рожеві окуляри стосовно мрій. Єрмак має чіткий план... а ми?
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10.10.2022 14:53 Ответить
Пане, Валовий,а ти включи відео і побачиш ще як така система,яку не розгортали,вже діє...Здохший жириновський,коли був пташинний грип,пропонував по всьому кордону кацапії розставити мисливців,і відстрілювати всіх птахів,що залітають...Не в нього вкрав ідею? Може з могили вимагати захист авторських прав...
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10.10.2022 14:57 Ответить
цікаво вона діє,якщо стільки прильотів...
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10.10.2022 14:59 Ответить
цього дебіли не зрозуміють..у зельцмана -рєзніка розум -як із бюджета украсти..а в залужного-і того нема..
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10.10.2022 15:01 Ответить
А ти у яких стосунках з арифметикою? Ану візьми в руки папір та ручку! От тобі параметри :
* Звук ракети людина вловлює з трьох-чотирьох кілометрів
* Швидкість ракети - до 800 км/год
* Бачить людина ракету очима з 2-3 км ( про бінокль мову не веду: по-перше, він обмежує поле зору, по-друге - надто напружує очі (дивться довго не можна), по-третє - де ти одномоментно набереш таку купу біноклів?)
Тепер питання:
Скільки спостерігачів треба розмістить вздовж кордону України з Росією, щоб вони спостерігали за повітряним простором, перекриваючи полем зору один одного? І звідки ти їх набереш?
Далі ще цікавіше:
* Дальність стрільби ПЗРК - не більше 4 км
Тепер питання:
Скільки треба ПЗРК та операторів, щоб вони змогли перекрить весь кордон? Де ти набереш стільки ПЗРК та підготуєш стільки операторів?
ВПЕРЕД!!! *****, "стратиг"!!!
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11.10.2022 08:59 Ответить
та єпт! цивільні люди встигають почути, дістати мобільний, включити камеру, перемкнути камеру на відео-режим, натиснути "зняти", навести фокус і еще секунд 5-7 супроводжують ракету
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14.10.2022 12:31 Ответить
Я не про "випадкову присутність цивільної людини, з мобільним, в потрібний момент, і в потрібному місці" пишу, а про АРИХМЕТИКУ!!! Ти хоч раз охороняв пост на периметрі? ТОбі відомо що периметр посту розраховується так щоб вартовий міг його обійти конкретну кількість разів за зміну? І кількість змін теж розраховується Тут я мову веду про те саме - тільки в обсягах прифронтової зони!
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14.10.2022 12:50 Ответить
Молодці!
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10.10.2022 14:53 Ответить
СЛАВА СЛАВА СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ !!!
----------------------------------------------------------------------------------------
хлопці ВИ зберегли не одне життя мирних громадян
------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИКА ВАМ ШАНА І ПОДЯКА
----------------------------------------------------------------------
СЛАВА УКРАЇНІ!
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10.10.2022 14:54 Ответить
нужно чтобы дежурили с ПЗРК на крышах домов. в центральных городах.
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10.10.2022 14:57 Ответить
Ваня, давай
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10.10.2022 15:02 Ответить
Сьогодні багато ракет пролетіло над півнніччю Чернігівщини в сторону Києва. Десь з Брянщини, чи Воронежської області.
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10.10.2022 15:05 Ответить
Брянщина та Гомельщина! Бо ішли з півночі на південь в районі залізниці Гомель-Чернігів ("мопеди" бачили вчора вранці у районі станції Грибова Рудня - це за 20 км від кордону з БРСР)
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11.10.2022 09:04 Ответить
Схо вдогін у дупу п..бали. Молодці!!
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10.10.2022 15:05 Ответить
Треба передати автору відео, щоб ху@лу наказав "давай, с@ка, падай!". Може спрацює як із кораблем.
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10.10.2022 15:14 Ответить
Ракеты как мы видим сбивать можно и даже нужно,просто домобилизировать еще призывников пьющих пивко от безделия,дать каждому по автомату и поставить в оцепление ГЭС,ТЭЦ или городов,я вам гарантирую что прилетов не будет,но увы Зеленка просто саботирует призыв,а по сему этот массовый обстрел не последний.
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10.10.2022 15:16 Ответить
Ракету сбили не с автомата а с ПЗРК. А ПЗРК каждому пьющему пивко в трясущиеся руки смысла давать нет.
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10.10.2022 15:40 Ответить
Ты уверен что с ПЗРК,там отчетливо слышно что ракета начала падать после автоматных очередей..
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10.10.2022 16:28 Ответить
То характерный свист работы реактивного двигателя при нормальном полете ракеты. У меня такие ракеты над головой летали. Когда услышал свист то считай ракета уже за 200метров при подлете до тебя и у тебя есть около 10 секунд уничтожить ее когда она в зоне видимости.
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10.10.2022 16:42 Ответить
еще нужно время на охлаждение ГСН. Там вроде 2-3 мин. Поэтому важно заранее целеуказание
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10.10.2022 16:55 Ответить
5-10 секунд на самом деле надо. за минуту дозвуковая цель со скоростью под 300 м/с будет в 18 км, далеко за пределами действия ПЗРК
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10.10.2022 17:26 Ответить
"дать каждому по автомату и поставить в оцепление ГЭС,ТЭЦ или городов,я вам гарантирую что прилетов не будет"
Ти ж напевно це з автоматом з-під ТЕЦ пишеш ? Авторитетно можеш показати як із калаша можна ракету збити ?
"но увы Зеленка просто саботирует призыв,а по сему этот массовый обстрел не последний."
Саботує призив не влада, а самі призовники. Чого далеко ходити-ось тут на Цензорі неодноразово йшли хвилі обурювань на кшталт "Чого я маю йти до військомату, нехай там професійна армія воює" чи "Чого мене за кордон не випускають" чи "З якого хєра зелені обмежили вільне пересування між областями без походу у війскомат. А туди я не піду, адже мені там незаконно можуть повістку всучити". А інші "спеціалісти-юристи" "авторитетно" розказуть, як чемно треба взяти ту повістку і порвати на шматки за кутом першого будинку. То ж усі уміють воювати зі свого бойового дивану та критикувати владу та нашу армію, що повільно просувається та не дійшла до москви, розказучи, що саме мають робити військові та як. А самому піти на фронт-це ні, воювати з орками на Цензорі та поливати лайном зелену владу-краще з власного дивану.
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10.10.2022 17:14 Ответить
Это правда. Все активные патриоты, но когда доходит до выезда за рубеж-патриоты в массе тут же перефарбовуються у критиків вонкоматів і взагалі усіх, хто проти виїзду програмістів, та інших "істів" під час війни.
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10.10.2022 18:14 Ответить
Ваня - супер-снайпер!!!
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10.10.2022 15:31 Ответить
Врятували комусь життя. Красавчики.
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10.10.2022 15:36 Ответить
Оце майстерність
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10.10.2022 15:37 Ответить
..у кожному районі, у бійців ТРО має бути ПЗРК, кулемети на підхваті та надійний зв'язок з ким треба... а бажано у всіх козаків-Українців ЗАКОННА стрілецька зброя..
та шо це я? - асфальтні арахніди-дермаки-зеленські вже все зробили напевно.. або написали, принаймні, суворий текст Найвеличнівшивому для залишків 73%, постійних глядачів "спокойной ночі, лохаши"
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10.10.2022 15:53 Ответить
навчились приземляти новітні кацапські винищувачі що ставлять теплові перешкоди. А ракета - то навченому бійцю головне щоб вчасно помітити і здійснити пуск. Біда що на кожному кілометрі пост не поставиш
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10.10.2022 16:17 Ответить
Стингеру термоловушки до одного места, там многоканальная Гсн, которая их чётко фильтрует. Потому кацапские летуны и ссутся подлетать к линии фронта, не говоря о том, что бы за неё залетать
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10.10.2022 17:31 Ответить
та чо, сбивают 25-е штурмовики регулярно
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10.10.2022 18:04 Ответить
Намагалися зі стрілецької збити навіть 👍✊
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10.10.2022 22:31 Ответить
Вітаємо! Дякуємо Івану та всім захисникам!!! Слава ЗСУ! Героям Слава!!! Нехай щастить!!!
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10.10.2022 22:37 Ответить
надо признать, у вани -холодная голова, холодная матрица в пзрк, горячее сердце и твёрдые руки ))
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10.10.2022 23:26 Ответить
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11.10.2022 04:35 Ответить
Душевно!
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11.10.2022 10:08 Ответить
 
 