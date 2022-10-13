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Украинские воины сбили российский "Калибр" с помощью ПЗРК "Игла". ВИДЕО

Украинские бойцы сбили российский "Калибр" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и ее результат опубликованы в сети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий, - Зеленский

крылатые ракеты (881) уничтожение (6916) ПЗРК (36)


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Топ комментарии
+51
Слава ЗСУ!!!
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13.10.2022 15:59
+37
у вмілих руках і х.й - викрутка.
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13.10.2022 16:03
+33
Вот и откалибровали наши хлопцы хваленый "Калибр".
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13.10.2022 16:01
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Слава ЗСУ!!!
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13.10.2022 15:59 Ответить
Добре, що до війни на складах залишилось декілька сотен "ігл", бо іноземної допомоги би не вистачило.
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13.10.2022 16:00 Ответить
Стінгери є а скільки, хз.
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13.10.2022 16:26 Ответить
Вже небагато залишилось.
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13.10.2022 16:33 Ответить
а куда же они делись там же 5-6 тысяч поставили если не больше
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13.10.2022 18:16 Ответить
Вот и откалибровали наши хлопцы хваленый "Калибр".
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13.10.2022 16:01 Ответить
у вмілих руках і х.й - викрутка.
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13.10.2022 16:03 Ответить
а ****** молоток
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13.10.2022 17:53 Ответить
Практик?
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13.10.2022 19:29 Ответить
А наступну по мааацкве.
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13.10.2022 16:03 Ответить
👍👏👏👏
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13.10.2022 16:04 Ответить
Израиль передает Украине базовые сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией в военных действиях против ВСУ и мирных украинских городов.
Кроме того, некая частная израильская компания предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск.
Об этом сообщает https://www.nytimes.com/2022/10/12/world/europe/ukraine-russia-missile-defense.html "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, вступившего в контакт с изданием на условиях анонимности.

Обмен разведанными начался по просьбе украинской стороны, запросившей у Израиля информацию о деталях военной помощи, которую Иран оказывает российской армии, особенно касающуюся поставок России иранских беспилотников.

Западные СМИ утверждают, что передача Украине израильских систем перехвата военных беспилотников все-таки состоялась.
Возможно, благодаря этому все чаще появляются сообщения о сбитых украинскими военными иранских "Шахидах-136".
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13.10.2022 16:18 Ответить
Если это правда, то это хорошо.
Плохо, что "высокопоставленный чиновник" (не Ермак ли случайно?) сливает такую информацию.

Плохо потому, что Израиль с первых дней занял позицию принципиального невмешательства, а когда решил начать как-то помогать - тут же кто-то вылез и объявил об этом. Если бы Израиль хотел - сам бы рассказал! А теперь ему кацапы начнут как-нибудь гадить, если не прекратит нам помогать. Если бы Израилю не были важны отношения с кремлядями - помогал бы давно.

Анонимного высокопоставленного чиновника нужно деанонимизировать и выгнать взашей.
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13.10.2022 16:48 Ответить
Добре б цього високопоставленого перевести у низькознятого.
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13.10.2022 19:30 Ответить
ювелірна робота!!!
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13.10.2022 16:35 Ответить
круто 👍
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13.10.2022 16:42 Ответить
Круто, але вже було це відео трохи раніше.Добре хлопці, добре...
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13.10.2022 16:44 Ответить
Ракета ціною прибл. $100 тис. ефективно лупить іншу, яка коштує $6,5 млн.
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13.10.2022 17:05 Ответить
Хлопцы , вы просто супер!
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13.10.2022 17:12 Ответить
Круть, против всех законов физики (с)
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13.10.2022 17:41 Ответить
Війна дронів. Український дрон пішов з російським на таран прямо в польоті... https://www.youtube.com/watch?v=FYS3vtFwxvc https://www.youtube.com/watch?v=FYS3vtFwxvc

це війна майбутнього
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13.10.2022 18:18 Ответить
Ого. Навіть таке можливо.
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13.10.2022 18:25 Ответить
Можно, пля, без вот этого "музыкального ряда"? Хочется послушать живые разговоры парней.
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13.10.2022 19:49 Ответить
 
 