Украинские воины сбили российский "Калибр" с помощью ПЗРК "Игла". ВИДЕО

Украинские бойцы сбили российский "Калибр" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и ее результат опубликованы в сети.

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