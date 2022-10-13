Украинские воины сбили российский "Калибр" с помощью ПЗРК "Игла". ВИДЕО
Украинские бойцы сбили российский "Калибр" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и ее результат опубликованы в сети.
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+51 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий13.10.2022 15:59
+37 ьля
показать весь комментарий13.10.2022 16:03
+33 Сергей Гусаченко #510887
показать весь комментарий13.10.2022 16:01
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Кроме того, некая частная израильская компания предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск.
Об этом сообщает https://www.nytimes.com/2022/10/12/world/europe/ukraine-russia-missile-defense.html "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, вступившего в контакт с изданием на условиях анонимности.
Обмен разведанными начался по просьбе украинской стороны, запросившей у Израиля информацию о деталях военной помощи, которую Иран оказывает российской армии, особенно касающуюся поставок России иранских беспилотников.
Западные СМИ утверждают, что передача Украине израильских систем перехвата военных беспилотников все-таки состоялась.
Возможно, благодаря этому все чаще появляются сообщения о сбитых украинскими военными иранских "Шахидах-136".
Плохо, что "высокопоставленный чиновник" (не Ермак ли случайно?) сливает такую информацию.
Плохо потому, что Израиль с первых дней занял позицию принципиального невмешательства, а когда решил начать как-то помогать - тут же кто-то вылез и объявил об этом. Если бы Израиль хотел - сам бы рассказал! А теперь ему кацапы начнут как-нибудь гадить, если не прекратит нам помогать. Если бы Израилю не были важны отношения с кремлядями - помогал бы давно.
Анонимного высокопоставленного чиновника нужно деанонимизировать и выгнать взашей.
це війна майбутнього