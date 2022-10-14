ЗСУ збивають 85-90% іранських дронів-камікадзе, - Данілов

Українські захисники збивають все більше іранських дронів-камікадзе.

Про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо "шахідів". На жаль, так, інколи вони прориваються. Але кількість "шахідів", які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші підрозділи, які задіяні в цьому процесі, сягає вже 85−90%, залежно від дня. Вони їх запускають багато", - пояснив він.

Також Данілов закликав українців прямувати до укриття під час повітряної тривоги.

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