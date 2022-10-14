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ЗСУ збивають 85-90% іранських дронів-камікадзе, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,shahed

Українські захисники збивають все більше іранських дронів-камікадзе.

Про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо "шахідів". На жаль, так, інколи вони прориваються. Але кількість "шахідів", які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші підрозділи, які задіяні в цьому процесі, сягає вже 85−90%, залежно від дня. Вони їх запускають багато", - пояснив він.

Також Данілов закликав українців прямувати до укриття під час повітряної тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії залишилось 25–28% від кількості ракет, яка була на 24 лютого, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
как бы мне подстрелить иранский дрон ,Я хочу его движок на мотоблок поставить
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14.10.2022 10:44
+1
Данілов не повторюй те що бреше аристович. .
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14.10.2022 10:45
+1
40 - 50 кг вибухівки несе цей Шахід..
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14.10.2022 10:50
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как бы мне подстрелить иранский дрон ,Я хочу его движок на мотоблок поставить
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14.10.2022 10:44 Відповісти
У той мотоблок може потім з ПЗРК прилетіти...
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14.10.2022 10:53 Відповісти
как два пальца
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14.10.2022 11:20 Відповісти
поспішай - шахіди-136 з оппозитними двигунами вже закінчилися - кацапи перейшли на старішу слабшу модель шахід-131 с роторним двигуном - такий на аліекспресі коштує $40K
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14.10.2022 11:01 Відповісти
ага
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14.10.2022 11:18 Відповісти
Данілов не повторюй те що бреше аристович. .
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14.10.2022 10:45 Відповісти
а ты что по новостям не видишь что они говорят правду
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14.10.2022 10:49 Відповісти
Якраз по новостям і виходить--50---55%
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14.10.2022 10:52 Відповісти
ты че не зрячий ?
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14.10.2022 10:54 Відповісти
не он просто зрадое...б, они видят зраду всегда
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14.10.2022 11:33 Відповісти
ЗСУ за минулу добу мінуснули півтисячі рашистів
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14.10.2022 10:52 Відповісти
40 - 50 кг вибухівки несе цей Шахід..
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14.10.2022 10:50 Відповісти
ті шахіди у кацапів вже закінчилися, а шахід-131 несе тільки 20 кг вибухівки
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14.10.2022 11:04 Відповісти
а калибр несёт 500 кг разницу чувствуешь?
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14.10.2022 11:36 Відповісти
Несподіванно прокинулось НАТО та презентувало швидку поставку глушилок антидронів
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14.10.2022 10:53 Відповісти
для Шахида глушилка это обычная берданка
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14.10.2022 10:55 Відповісти
это неплохой показатель, однако в своем телеграм-канале росгенерал "лысый армагедон" (суровикин) хвастается успехами
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14.10.2022 10:57 Відповісти
було б дивно, аби він з першого місяця постив новини в стилі "пропало все!" (ой, здається, саме на цю фразу є авторські права((
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14.10.2022 11:08 Відповісти
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ! Все Буде Украина!
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14.10.2022 11:00 Відповісти
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14.10.2022 11:06 Відповісти
Наши освободили село, которое месяц было под оккупацией орков.
-Они почти всё моё вино из бочек выпили!- через пару дней рассказывает местный житель бойцам,- там одни алкаши!
-Это точно!,- кивает кто-то,- мы ночью ещё одного в плен взяли, этот тоже на точку за бухлом шёл.
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14.10.2022 11:06 Відповісти
Типичное иранско-ксировское оружие террористов. На поле боя практически бесполезное, а вот бить по гражданским (большим и неподвижным, мало прикрытым ПВО) объёктам самое то.
Самая главная неприятность от них - расход дефицитные ракет ПВО, а так - чушь.
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14.10.2022 11:39 Відповісти
Можно использовать мужиков добровольцев на местах, типа теробороны, чтобы несли вахту на критичных объектах. Вооружить стрелковым. Я бы дежурил.
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14.10.2022 11:46 Відповісти
ЛюсяАбдрістовіч збиває 103% іранських дронів.
А ви не знали?
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14.10.2022 13:20 Відповісти
не дуже розумні люди радіють коли їм кажуть слово ХАЛВА.

їм солодшає в роті.

розумні люди знають що проблєма серйозна, збиваємо десь 30%, америка терміново шукає нам по всій планеті ППО для протиповітряної оборони.
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14.10.2022 14:51 Відповісти
 
 