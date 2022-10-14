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ЗСУ збивають 85-90% іранських дронів-камікадзе, - Данілов
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Українські захисники збивають все більше іранських дронів-камікадзе.
Про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо "шахідів". На жаль, так, інколи вони прориваються. Але кількість "шахідів", які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші підрозділи, які задіяні в цьому процесі, сягає вже 85−90%, залежно від дня. Вони їх запускають багато", - пояснив він.
Також Данілов закликав українців прямувати до укриття під час повітряної тривоги.
Топ коментарі
+2 Yriii Yriii 20286f49
показати весь коментар14.10.2022 10:44
+1 Василий Казимко
показати весь коментар14.10.2022 10:45
+1 neverlok lok
показати весь коментар14.10.2022 10:50
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-Они почти всё моё вино из бочек выпили!- через пару дней рассказывает местный житель бойцам,- там одни алкаши!
-Это точно!,- кивает кто-то,- мы ночью ещё одного в плен взяли, этот тоже на точку за бухлом шёл.
Самая главная неприятность от них - расход дефицитные ракет ПВО, а так - чушь.
А ви не знали?
їм солодшає в роті.
розумні люди знають що проблєма серйозна, збиваємо десь 30%, америка терміново шукає нам по всій планеті ППО для протиповітряної оборони.