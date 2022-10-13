У Росії залишилось 25–28% від кількості ракет, яка була на 24 лютого, - Данілов

Росія вже витратила 2/3 ракет, які мала на початку вторгнення в Україну.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Данілова запитали, скільки в Росії залишилося ракет і чи близький той час, коли вона не зможе ними користуватися.



"Можу сказати, що цей час уже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території Російської Федерації. Ідеться саме про високоточні ракети, які для нас мають найбільший клопіт", – відповів секретар РНБО.

Ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії "ще трохи є", але їх набагато менше, ніж було від початку вторгнення, сказав Данілов.

"Країна-терорист, країна-агресор Російська Федерація з кожним днем стає усе слабкіше, слабкіше і ще раз слабкіше. Ми відслідковуємо всі ці речі. Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25–28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого", – додав секретар РНБО.

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