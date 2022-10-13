У Росії залишилось 25–28% від кількості ракет, яка була на 24 лютого, - Данілов
Росія вже витратила 2/3 ракет, які мала на початку вторгнення в Україну.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Данілова запитали, скільки в Росії залишилося ракет і чи близький той час, коли вона не зможе ними користуватися.
"Можу сказати, що цей час уже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території Російської Федерації. Ідеться саме про високоточні ракети, які для нас мають найбільший клопіт", – відповів секретар РНБО.
Ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії "ще трохи є", але їх набагато менше, ніж було від початку вторгнення, сказав Данілов.
"Країна-терорист, країна-агресор Російська Федерація з кожним днем стає усе слабкіше, слабкіше і ще раз слабкіше. Ми відслідковуємо всі ці речі. Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25–28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого", – додав секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Калибров
Тунгусский метеорит непредсказуем.
Тем более еще всякое переделанное г@вно типа с-300
Но опасное
На начало 19-го года мы имели всего 14 штук 15Д365, два из которых улетели в апреле того же года на глазах изумлённых американцев в две мишени на Яворовском полигоне. Таким образом на осень 19-го года у нас осталось 12 двигателей. Подозреваю, что три из них в этом году улетели в Новофёдоровку. Осталось девять. Сколько двигателей ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» и КБ «Південне» могло собрать с 19 года из асфальта - это вопрос риторический. Сейчас, если эти предприятия и их смежники будут ******* в три смены, то это всё равно штучное производство, которое исчисляется максимум десятком двигателей/ракет в год. Так что или Игнат *******, или нас считает таковыми.
Сказал бы, так опять забанят!
розбомбить заводи!
Авангард (москва) - С300, С350, С400
Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ, удмуртія) - іскандер
Новатор (єкатеринбург)- калібри
Шось останнім часом дохєра в Украіні "успакаітєлів" украінців розвелося: подоляк, тімошенко, агент "козирь"--головні "спасатєлі" Держави на щоденному телемарафоні. А останнім часом туди вже підтягуються ***********--головні союзники зелених у Раді.
Высокоточные ракеты несут угрозу важным объектам. Остальные ракеты несут угрозу здоровью и жизни мирных жителей, потому что могут попадать, куда попало, не только по сараям и полям, но и по жилым домам.
Вдобавок, иранские террористы передали кацапам сотни "шахидов".
Нужно любыми средствами производить свои ракеты, например, Вільха-М, а ещё лучше - забить на лицензионные обязательства перед Саудовской Аравией и произвести Гром-2, баллистические ракеты с дальностью 280 км эффективно заменят ATACMS и можно будет нанести кацапам урон в ответ на всё, что они творят.
Це що, погано ?
Якщо він ветеринаром ніколи не працював ?
Вашу обізнаність ми вже побачили перед війною, ветеренар хренів..
Працюють санкції - комплектуючих західного виробництво різко зменшилось.