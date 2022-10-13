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У Росії залишилось 25–28% від кількості ракет, яка була на 24 лютого, - Данілов

данілов

Росія вже витратила 2/3 ракет, які мала на початку вторгнення в Україну.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Данілова запитали, скільки в Росії залишилося ракет і чи близький той час, коли вона не зможе ними користуватися.

"Можу сказати, що цей час уже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території Російської Федерації. Ідеться саме про високоточні ракети, які для нас мають найбільший клопіт", – відповів секретар РНБО.

Ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії "ще трохи є", але їх набагато менше, ніж було від початку вторгнення, сказав Данілов.

"Країна-терорист, країна-агресор Російська Федерація з кожним днем стає усе слабкіше, слабкіше і ще раз слабкіше. Ми відслідковуємо всі ці речі. Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25–28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого", – додав секретар РНБО.

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Автор: 

армія рф (17216) Данілов Олексій (1259) крилаті ракети (1070) ракети (4008)


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Топ коментарі
+43
Досить їх рахувати.Ви вже задовбали народ.Навіть одна ракета може принести біди.
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13.10.2022 23:33
+34
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13.10.2022 23:46
+32
До речі С-300 не трохи ,а тисячі.І це лайно працює і по Харкову і по Запоріжжю і Дніпру і прифронтовій і фронтовій зоні.Не треба людям давати інфу як заспокійлеве.Це самонавіювання гірше за брехню.
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13.10.2022 23:39
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Досить їх рахувати.Ви вже задовбали народ.Навіть одна ракета може принести біди.
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13.10.2022 23:33 Відповісти
А скільки ракет витратили ми по кацапах?
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13.10.2022 23:33 Відповісти
Закуплених при Зеленскьому - 0
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13.10.2022 23:45 Відповісти
Отриманих при Зеленському-чимало. Хаймарси багато чого змінили. Орки від однієї назви вже обсцикаються.
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14.10.2022 10:01 Відповісти
а є цифра скільки каци з 24.02. змогли виготовити нових ракет, в тому числі і калібрів?
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13.10.2022 23:36 Відповісти
В 2019 примерно 15 в месяц делали

Калибров
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13.10.2022 23:46 Відповісти
Вот по этой делалке "Калибров" и надо нанести удар.
Тунгусский метеорит непредсказуем.
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14.10.2022 01:27 Відповісти
В чому секретність інфи стосовно кількості кацапських ракет? Це їх секрет, а не наш
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13.10.2022 23:38 Відповісти
Ветеренар все одно цього не зна.
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14.10.2022 08:19 Відповісти
за те довбойо-в в них там 99 відсотків!
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13.10.2022 23:38 Відповісти
Это немало

Тем более еще всякое переделанное г@вно типа с-300
Но опасное
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13.10.2022 23:38 Відповісти
До речі С-300 не трохи ,а тисячі.І це лайно працює і по Харкову і по Запоріжжю і Дніпру і прифронтовій і фронтовій зоні.Не треба людям давати інфу як заспокійлеве.Це самонавіювання гірше за брехню.
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13.10.2022 23:39 Відповісти
Две-три недели
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13.10.2022 23:58 Відповісти
Так так...І смішно і сумно водночас.
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14.10.2022 00:08 Відповісти
Скажем так, ракет к С 300 сделали десятки тысяч. В семой рф, оставалось 15000 ( так проходило в открытой печати), поэтому зачем Данилов записался а Арестовичи непонятно. Количество теток, слушальниц этого мудака впечатлила?
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14.10.2022 00:49 Відповісти
так у них ракет много а стрелялок меньше и они постоянно уничтожаются нашими ************
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14.10.2022 02:57 Відповісти
Тому, що обидва мудаки, в університетах не навчались, розумом слабенькі.
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14.10.2022 13:16 Відповісти
Тут тільки настраюєшся, що 10%, другий каже на три роки в росіянців ракет хватить. Просто не *******, зкажіть прямо, ми ж не збираємось здаватись. І розуміємо, що русні, що русні вже кінець і все буде УКРАЇНА!
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13.10.2022 23:41 Відповісти
Самих С-300 приблизно 3 тис штук.Це якщо почитати багатох людей близкій до цієї теми в середньому вони кажуть від 2 до 4.тис.
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13.10.2022 23:43 Відповісти
высоко точных калибров очень мало а других хрен-знает сколько
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14.10.2022 02:58 Відповісти
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13.10.2022 23:43 Відповісти
оптимист, блд....
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13.10.2022 23:44 Відповісти
Він оптіміст поки отримує 1 млн гривень кожен місяць.
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14.10.2022 08:22 Відповісти
Ну то на безбідну пенсію собі вже заробив.
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14.10.2022 14:18 Відповісти
Ми маємо розраховувати на ЗСУ, а не на те, що в рашки закінчаться колись ракети, мобіки чи здохне Ху*ло.
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13.10.2022 23:45 Відповісти
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13.10.2022 23:46 Відповісти
звичайно грім-2 - хороша штука, дайте 100. але цей Ігнат, все-ж таки пересмикує. тому-що на додачу до грому, потрібні також і власні крилаті ракети, які б можна було запускати з літаків. оце все добро разом із пунктами зберігання ракет потрібно прикривати з повітря ******** ппо. а ******* ппо - це не тільки іріси і насамси, які ми от-от виклянчили в малій кількості, а також і ******* авіація разом із ********и дронами-винищувачами, що можуть чергувати 24/7, літаки дрло, супутники раннього виявлення пусків ракет, а головне, єдина інформаційна система управління.
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13.10.2022 23:58 Відповісти
Можливо...але за час з 24.02 по с.д. що? нічого свого з таких штук, з яких причин нам не відомо, але ж і вісім місяців
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14.10.2022 00:34 Відповісти
Завод, на котором будут пытаться выпускать такую продукцию, станет первоочередной целью для кацапских ракет.
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14.10.2022 08:47 Відповісти
Игнат, конечно, класный пацан, но ****** еще тот - видно лавры арестовича не дают покоя.
На начало 19-го года мы имели всего 14 штук 15Д365, два из которых улетели в апреле того же года на глазах изумлённых американцев в две мишени на Яворовском полигоне. Таким образом на осень 19-го года у нас осталось 12 двигателей. Подозреваю, что три из них в этом году улетели в Новофёдоровку. Осталось девять. Сколько двигателей ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» и КБ «Південне» могло собрать с 19 года из асфальта - это вопрос риторический. Сейчас, если эти предприятия и их смежники будут ******* в три смены, то это всё равно штучное производство, которое исчисляется максимум десятком двигателей/ракет в год. Так что или Игнат *******, или нас считает таковыми.
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14.10.2022 00:34 Відповісти
Кмітливий Ігнат, твою ж дівізію ... А то ти не знаєш, в що вбахувалися кошти ******** тваєго презідєнта. А про Грім-2, схоже, він взагалі не в темі. Ну, то таке. Там у них сьогодні дохрініща ідіотів, тому і Ігнату можна простити, ну не знає чувак ...
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14.10.2022 11:01 Відповісти
Это понятно, что при такой интенсивности и безумной траты дорогостоящих боеприпасов куда попало, скоро будет коллапс, останутся в конечном итоге плохо вооруженные мобики или путлеюгенд в конце концов, у тоталитарной фашистской секты один конец. Просто надо не давать ей развиться до миллионов жертв. Будем надеяться, что люди XXI века все же умнее и не допустят этого.
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13.10.2022 23:54 Відповісти
яка радість..абалдєть
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14.10.2022 00:15 Відповісти
Данилов, ты опять...? за старое? Шо там Шмыгаль? Та плюс 16 зимой. Шо там по ракетам, Данилов? Та кончаются...
Сказал бы, так опять забанят!
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14.10.2022 00:27 Відповісти
Це вже *** пи Z десь. Цензор висмикнув з бла- бла - бла Данiлова з посиланням на Гордона... Це шо *** за *****...? "Де хлопцi *** , де конi...?"
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14.10.2022 00:27 Відповісти
счетоводы *****.......
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14.10.2022 00:28 Відповісти
Родич Абдристовича?

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14.10.2022 00:31 Відповісти
А сколько украинцев осталось с 24 Февраля? Или бабы еще нарожают? К тому же это не значит что у них не появиться столько же новых дронов или ракет в ближайшее время. Какая то сомнительная новость.
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14.10.2022 00:43 Відповісти
"Не маю права казати цифри" - звучить як обмовка за Фройдом людини, яка давала в балалайні підписку про нерозголошення.
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14.10.2022 00:53 Відповісти
Закидайте їх асфальтом
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14.10.2022 01:07 Відповісти
После интервью Авакова на свободе про заседания снбо, все понятно кто такой данилов. Это как смотреть и слушать арестовича и других зеленых
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14.10.2022 01:48 Відповісти
Касапы и лаптями, и какашками кидаться будут, пока по рогами не получат..
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14.10.2022 02:27 Відповісти
росія кожен день по 10 штук виробляє і запускає по нам!

розбомбить заводи!
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14.10.2022 03:07 Відповісти
Всі ракетні заводи далеко в Сибіру, 2000+ км. Не впевний, що навіть у НАТО є ракети подібної дальності. Не рахуючи, звичайно, ядерних стратегічних
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14.10.2022 08:28 Відповісти
потрібно не москальські ракети рахувати, А СВОЇ ПОЧАТИ ВИБРОБЛЯТИ і бомбити вже нарешті ту всрату маца-кву!!!
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14.10.2022 05:28 Відповісти
Завдячуючи абоистовичу, данілову і всій команді зещасопокійливих еспердів- отримали Бучу,Ірпінь, Гостомель, Ізюм , Та тисячі навіки заспокохвшихся громадян України. Що повірили популістам та великим будівельникам доріг. Ключова помилка 2019 року. Нажаль . Вєдь там кьто- то пастреліваєт і нада данавірьтся пасередінє. Треба інститут репутації, як в цивілізованих країнах . А так знову чекаємо партнову і ерьмак з ригами татаровими керують країною.
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14.10.2022 05:33 Відповісти
Точно, як в березні. Тоді було 30 %, і зараз 28 %. У Арестовичей і Данілових нічого не змінюється. Стабільність.
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14.10.2022 06:20 Відповісти
У них заводы работают круглосуточно. Как и наши, если бы они у нас были.
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14.10.2022 06:30 Відповісти
Коли б они у нас були, то все одно вони при Зелі не працювали би.
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14.10.2022 08:08 Відповісти
Були, але зруйновані російськими ракетними обстрілами
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14.10.2022 08:26 Відповісти
Как уже зае...ли эти ваЗЕлиновские пи...болы!!!
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14.10.2022 07:19 Відповісти
Добре що ми в Україні клепаем кожного дня нові рокети.
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14.10.2022 08:07 Відповісти
Считают только свое. Что а кармане. Даже семечки. А чужому, если честно или в душе, только завидуют. Вот бы нам столько выпустить по тем тварям!
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14.10.2022 08:10 Відповісти
у Нас главное точность
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14.10.2022 08:17 Відповісти
Россияне всю ночь обстреливали белгородскую область, В РФ после падения обломков ракет остановились поезда - соцсети
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14.10.2022 08:14 Відповісти
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14.10.2022 08:15 Відповісти
З якого дива у кацапів мають закінчитись ракети, якщо ЖОДЕН російський ракетний завод не зруйнований і не припинив виробництво?!
Авангард (москва) - С300, С350, С400
Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ, удмуртія) - іскандер

Новатор (єкатеринбург)- калібри
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14.10.2022 08:25 Відповісти
Там много импортных комплектующих используется, которые кацапа сами не осилили, а доступ к ним перекрыт санкциями.
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14.10.2022 08:50 Відповісти
Це я чув ще в березні .
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14.10.2022 08:27 Відповісти
Советское дерьмо закончилась по факту,а сегодняшние тугодумв путлера не смогли запустить в серию АналоГовнет СУ-57,не говоря о Сармате...типа 28 махов...все просрано до нитки, авиапром ваше полна Дура🤣🤣вторая армия Третьего мира...😆 после Зимбабве с Гондурасом,зато СкреПонос прёт со всех дыр вместе с лишней Хромосомой 🤣🤣🤣
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14.10.2022 08:32 Відповісти
Искандер приземлился недавно в Белгородской области,,представляю если туда же прилетит ядренная бонба...
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14.10.2022 08:34 Відповісти
Брехня.
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14.10.2022 08:35 Відповісти
чистая правда !
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14.10.2022 08:39 Відповісти
Черговий зелений пізд.абол вирішив заспокоіти нас! Так шо, льоша данілов, вже пора знову у автошляхи вкладатися?
Шось останнім часом дохєра в Украіні "успакаітєлів" украінців розвелося: подоляк, тімошенко, агент "козирь"--головні "спасатєлі" Держави на щоденному телемарафоні. А останнім часом туди вже підтягуються ***********--головні союзники зелених у Раді.
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14.10.2022 08:38 Відповісти
автошляхи щас используются как взлетные полосы для военных самолетов
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14.10.2022 08:41 Відповісти
Тю, та Арестович то ще в березні казав)
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14.10.2022 08:46 Відповісти
десь в травні говорили що вже 90% використали...продовжуємо самозаспокоєння????
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14.10.2022 09:07 Відповісти
Десь я щось подібне вже чув... Кілька місяців тому
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14.10.2022 09:36 Відповісти
Ідеться саме про високоточні ракети, які для нас мають найбільший клопіт

Высокоточные ракеты несут угрозу важным объектам. Остальные ракеты несут угрозу здоровью и жизни мирных жителей, потому что могут попадать, куда попало, не только по сараям и полям, но и по жилым домам.
Вдобавок, иранские террористы передали кацапам сотни "шахидов".

Нужно любыми средствами производить свои ракеты, например, Вільха-М, а ещё лучше - забить на лицензионные обязательства перед Саудовской Аравией и произвести Гром-2, баллистические ракеты с дальностью 280 км эффективно заменят ATACMS и можно будет нанести кацапам урон в ответ на всё, что они творят.
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14.10.2022 09:38 Відповісти
Хм ... Я його не захищаю у цьому питанні. Але ... якщо у людини 2-3 дипломи про вищі освіти ?
Це що, погано ?
Якщо він ветеринаром ніколи не працював ?
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14.10.2022 14:27 Відповісти
Московія--відвічний ворог України. ця війна для нас найзапекліша і найкровопролитна. Але винувати не тільки фашисти--росіяни,а і ми Ми завжди вірили цим варварам.завжди ішли на якісь компроміси.Виросли ціли покоління,які облизували московитів І це привело до того ,що народ вибирає собі в керманичі дважди зека, лоха,недоучку.і україноненависника Країною керують зрадникі і кухарки--тому ми і пожинаємо,що путін напав на слобого і розброєного . За 2.5 років було знищено все що до цього зроблено Тільки за допомоги (всупереч нашим правителям) ЄС НАТО, СШа інш. країн,да титанічної героїчної боротьби наших ЗС,народу--ми даємо відсіч рашці. Але якою ціною. Це могло і не бути,як би ми вибрали під час війни не чотирижди ухилянта від призиву в ЗСУ,а патріота і професіонала. Слава ЗСУ і героїчному народу .
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14.10.2022 10:42 Відповісти
цієї кількості вистачить, щоб залишити Україну без світла, води та тепла.
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14.10.2022 10:59 Відповісти
Краще б з єрмаками та татаровими розбирався та всіма зрадниками України, які заселилися в ОП, а не ракети рахував!
Вашу обізнаність ми вже побачили перед війною, ветеренар хренів..
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14.10.2022 11:11 Відповісти
А откуда Данилов знает, он что считал? Сколько ракет у москалей даже они сами точно не знают. Вероятно, что количество москальских ракет значительно уменьшилось со дня вторжения в Украину, но и то не секрет что клепают они новые в три смены. Надеятся на то что вот-вот ракеты закончатся это самообман.
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14.10.2022 12:03 Відповісти
Економічна ситуація у них реально погіршується.
Працюють санкції - комплектуючих західного виробництво різко зменшилось.
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14.10.2022 14:29 Відповісти
А цей що, бухгалтером у рашистів пристроївся?
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14.10.2022 13:41 Відповісти
рахівником на складі, не ображайте ...
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14.10.2022 14:30 Відповісти
 
 