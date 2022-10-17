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В жилом доме Киева взрыв из-за атаки дрона. 18 человек спасены, двое под завалами, - Кличко. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие - уточняем информацию", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+20 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий17.10.2022 10:28
+16 Виктор Ле
показать весь комментарий17.10.2022 10:26
+16 Yakov Yakov
показать весь комментарий17.10.2022 10:32
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він може язиком молоть що попало
а за оборону відповідальний Залужний
Почему кацапы до сих пор не взорвали здания центральных органов власти (Кабмин, ВР, офис Zеленского)?
Потому что им это не нужно! Совсем наоборот, кацапы через своих шлюх (Турцию, Венгрию) вот уже несколько месяцев проталкивают идею переговоров, потому и высшее руководство Украины они не обстреливают, особенно ОП (в случае с ОП есть и другая причина - там кацапская агентура сидит во главе с Ермаком).
Выскажись, в чём я ошибаюсь и как оно на самом деле.
Йди до армії і підвищуй її професіональність, які ти тут критикуєш. Але сумніваюсь, бо тобі не вистачить ні духу, ні моральної сили, ні впевненості наших Захисників.
Біблія
Боїшся, що кацапам всеремо повернеться, чи з чого цей звіздьЄш?
То українська армія, яку три роки нищили, скорочували, роззброювали, якій давали три дні на супровтив, не вистояла, а й погнала кацапів з України?
То це Бог мав розвивати ракетну програму, яка б захистила Україну від кацського нападу, а не зЕзідент Боневтік? До плісняви питань немає?
Ви б, хоч з логікою потоваришували, для початку.
А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм авіаційною гарматою, або пару касет НУРС і вперед.
Ці літачки та вертольотики могли б патрулювати повітряний простір над містами та стратегічними об'єктами або в режимі нон-стоп, або при наданні інформації, що десь біля лінії фронту помічено дрони. І атакувати дрони з візуальним прицілюванням (підлетів практично на тій самій швидкості та розстріляв в притул).
Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).
Час спливає, а така ідея, схоже, нікому в голову не прийшла. Чи не на часі?
Хотя, какое военное производство - для КЛОУНА - главное небритым ****** в телевизоре каждый день торговать.
не влада.
якби влада воювала то вже б давно розірвала б дипстосунки з іраном.
а ви продовжуйте відосики дивитися як владі гнівно стискаються кулаки.
де*ли, б??дь.