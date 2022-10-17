В жилом доме Киева взрыв из-за атаки дрона. 18 человек спасены, двое под завалами, - Кличко. ВИДЕО

В результате атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие - уточняем информацию", - говорится в сообщении.

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