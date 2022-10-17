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В жилом доме Киева взрыв из-за атаки дрона. 18 человек спасены, двое под завалами, - Кличко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие - уточняем информацию", - говорится в сообщении.

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Также смотрите: Киевлянин с винтовкой пытался уничтожить дрон-камикадзе в небе над столицей. ФОТО
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Топ комментарии
+20
А ви розумієте що пропаганда під час війни це також зброя. Так от Арестович і компанія пропагували, що ці дрони це пшик який не вартий уваги. Тобто, направлено робили з людей дурнів.
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17.10.2022 10:28
+16
Оперативно Антошка рашці доповіді видає...
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17.10.2022 10:26
+16
дядя Байден, ви зекономите десятки мільярдів доларів, якщо зразу знищете йбнутого кремлівського виродка.
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17.10.2022 10:32
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Мапед із гавна і палок. Закидаєм шароварами. Так, Арестовичеподібні?
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17.10.2022 10:16 Ответить
а чем тебе шаровары не нравятся кацап?
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17.10.2022 11:03 Ответить
ПНХ, ************.
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17.10.2022 15:27 Ответить
до чого тут арестович
він може язиком молоть що попало
а за оборону відповідальний Залужний
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17.10.2022 10:23 Ответить
А ви розумієте що пропаганда під час війни це також зброя. Так от Арестович і компанія пропагували, що ці дрони це пшик який не вартий уваги. Тобто, направлено робили з людей дурнів.
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17.10.2022 10:28 Ответить
З військової точки зору так і є: пшик. З контртерористичної точки зору не пшик.
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17.10.2022 10:32 Ответить
розповіси це десяткам знищених одиниць арти та людям які там загинули, пшикун інтернетний
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17.10.2022 10:52 Ответить
Я ще до їхнього приходу до влади розумів що вони вороги України. Але, нажаль, 73 відсотки таких як я не слухали.
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17.10.2022 10:51 Ответить
Антиохе лавры Абдрыстовича не дают покоя?
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17.10.2022 10:26 Ответить
Оперативно Антошка рашці доповіді видає...
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17.10.2022 10:26 Ответить
где посол ирана.
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17.10.2022 10:27 Ответить
не на часі
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17.10.2022 10:29 Ответить
Та вроде как хз где, сбежал из Украины еще в феврале.
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17.10.2022 10:33 Ответить
Тут є робота для Мельника, та чогось мовчить він....
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17.10.2022 10:33 Ответить
мельник ссцыкун ливерный - гавкает только по указке дЕрмака
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17.10.2022 11:04 Ответить
Позбавлений акредитації. В Україні він тепер-ніхто.
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17.10.2022 10:47 Ответить
Спочатку насміхалися над цими дронами,казали що це примітивна фігня.Вона то примітивна,але робить руйнації і вбивства,коштує порівняно дешево.
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17.10.2022 10:32 Ответить
Фігня малась наувазі у військовому плані. У терористичному плані і саморобний вибуховий пакет із цвяхами не фігня, це й так зрозуміло.
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17.10.2022 10:36 Ответить
Ці безпілотники можуть використовуватись,для виявляння ппо.Війна це також терор.Цю хрінь явно не можна порівнювати з пакетом набитим цвяхами.
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17.10.2022 12:22 Ответить
насміхались Арестовичі з Подоляками..що вже подієш якщо клоунів навибирали
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17.10.2022 10:38 Ответить
кто насмехался а ну-ка приведи доказательства? или не трепись
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17.10.2022 11:05 Ответить
Загалом тi,що кацапською ромовляють..Саме вони й "насмЕхаються"..Паприколу...
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17.10.2022 12:08 Ответить
дядя Байден, ви зекономите десятки мільярдів доларів, якщо зразу знищете йбнутого кремлівського виродка.
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17.10.2022 10:32 Ответить
Аби ж тільки він один той ***** був винний. Там 95-98% країни один колективний ***** та раби.
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17.10.2022 11:57 Ответить
По посольству ірана - вогонь, уламки підкинуть послу ...і пятак свинячий
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17.10.2022 10:32 Ответить
Ти того посла щє знайди, в якій він зараз країні)
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17.10.2022 10:34 Ответить
СССР готовился для атаки истребителями со стороны Запада, а границу Москвы пересек примитивный легкомоторный самолет, так же и сейчас. Размер этого шахида - 3 м. Нам нужна ПВО со сплошным радиолокационным полем и автоматизированной системой уелеуказания и целераспределения для отражения как одиночных, так и массированных атак. Для целераспределения хорошо использовать генетические алгоритмы с фитенс-функцией оптимального соответствия цель-средство поражения по многим параметрам.
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17.10.2022 10:36 Ответить
Як переможемо, то багато ппо можна буде повернути з полів бою у міста.
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17.10.2022 10:38 Ответить
Перший крок в організації ППО проти мопедів - знищення заводу в Ірані. Зе - вимагай від штатів, Буданов - організувати диверсійні підрозділи. Про виконання доповісти.
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17.10.2022 10:37 Ответить
какой иран заводы в китае а в иране только наклейки лепят
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17.10.2022 11:07 Ответить
адресу в студію як що знаєш на 100. Чи в довіднику ольгіно адрес не є?
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17.10.2022 11:44 Ответить
Завод для іранського лайна зробили в Таджикистані.
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17.10.2022 12:46 Ответить
Іран ці дрони на Ізраїль запускав?
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17.10.2022 10:38 Ответить
После такого количества попаданий по киевской инфраструктуре, возможно, замолчат те, кто писал, что все системы ПВО якобы сразу тащат в Киев "прикрывать жопу власти". Как видим, ПВО над столицей такое же дырявое, как и по всей Украине.

Почему кацапы до сих пор не взорвали здания центральных органов власти (Кабмин, ВР, офис Zеленского)?
Потому что им это не нужно! Совсем наоборот, кацапы через своих шлюх (Турцию, Венгрию) вот уже несколько месяцев проталкивают идею переговоров, потому и высшее руководство Украины они не обстреливают, особенно ОП (в случае с ОП есть и другая причина - там кацапская агентура сидит во главе с Ермаком).
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17.10.2022 10:38 Ответить
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Выскажись, в чём я ошибаюсь и как оно на самом деле.
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17.10.2022 11:10 Ответить
СССР готовился для атаки бомбардировщиками и истребителями со стороны Запада, а границу Москвы пересек примитивный легкомоторный самолет, так же и сейчас. Размер этого шахида - 3 м. Нам нужна ПВО со сплошным радиолокационным полем и автоматизированной системой уелеуказания и целераспределения для отражения как одиночных, так и массированных атак. Для целераспределения хорошо использовать генетические алгоритмы с фитенс-функцией оптимального соответствия цель-средство поражения по многим параметрам.
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17.10.2022 10:40 Ответить
Люди дивляться з вікон, виходять на дахи та знімають відоси як повільно летять невеликі літачки які не помітити неможливо завдяки їх характерному деркотінню. Поліція стріляє з автоматів, пролітають поодинокі ракети ПВО. Збити вдається не всі. По-моєму декілька груп на дахах з ПЗРК Стінгер можуть вирішити проблему. Але їх немає. Очевидно велика проблема підготувати з тероборони якої у Києві достатньо такі мобільні групи. Хоча скоріше за все не бачать доцільності. Руйнування від таких дронів невеликі і їх застосування скоріше психологічне. Хоча і нашій армії ще дуже далеко до професіоналізму. Було тут відео вчора як коригували рух механізованої колони за допомогою безпілотника на херсонському напрямку, сказати що це жах це нічого не сказати.
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17.10.2022 10:40 Ответить
Тільки відосики дивишся, стратег мамкін ?
Йди до армії і підвищуй її професіональність, які ти тут критикуєш. Але сумніваюсь, бо тобі не вистачить ні духу, ні моральної сили, ні впевненості наших Захисників.
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17.10.2022 10:48 Ответить
дроны камикадзе не желательно сбивать в городе их нужно валить за периметром ..
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17.10.2022 11:09 Ответить
Такий великий воєнспец що мама не горюй (( навіщо тобі стінгери - вали балалайки асфальтом із даху і не лізь до коментарів про фронт , там без тебе розберуться !
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17.10.2022 22:11 Ответить
антоніна до цих пір українську не вивчила?
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17.10.2022 10:40 Ответить
Воно тупе.... що воно вивчіть....
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17.10.2022 12:00 Ответить
В кончу не прилетит?
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17.10.2022 10:41 Ответить
на яких частотах працює це лайно? Заглушити важко? Йдете в Житомипський політех і вам там відразу зроблять "глушилку" за пару днів, колись на телефони таке робили.
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17.10.2022 10:42 Ответить
Дрон заздалегідь програмується по маршруту. Маршрут коригується по GPS. Більше нічого там немає.
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17.10.2022 10:46 Ответить
Для GPS теж потрібні радіосигнали на прийом, тож їх можна забити "білим шумом". Проблема, мені здається в іншому: перешкоду ТРЕБА СТАВИТИ ПРИЦІЛЬНО (не заб'єш же весь етер над всією Україною -- по-перше, яка ж потужність передавачів для цього потрібно, а по-друге, постановлювач перешкод не діє вибірково, він глушить абсолютно всіх).
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17.10.2022 11:09 Ответить
эти дроны летят не по прямой -они суки заходят по кругу типа с юга хотя вылетели с беларашки
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17.10.2022 11:11 Ответить
оно летит по GPS .
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17.10.2022 10:47 Ответить
Хреново що ти в Житомирі вчився , а то б знав що балалайка стійка до глушилок , ну хіба що глушилки у космос запустиш , але такого тебе у Житомирі не вчили робити , такі як ти випускники он нещасну "Січ" так і не змогли запустити ((
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17.10.2022 22:15 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 10:44 Ответить
Начорта ти цю хрєнь всюди постиш, шоб тобі такі ж хворі на голову як ти лайкнули?!
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17.10.2022 10:52 Ответить
Око за око, зуб за зуб
Біблія
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17.10.2022 11:16 Ответить
Зустрічне питання.
Боїшся, що кацапам всеремо повернеться, чи з чого цей звіздьЄш?
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17.10.2022 11:30 Ответить
За вісім місяців війни нікому ще нічого не повернулося, вмирають тільки діти в Україні від рашистських ракет, так до кого ти взиваєш? Скільки ще невинних людей має померти щоб то до тебе дійшли що тебе ніхто не чує?!
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17.10.2022 11:38 Ответить
Тебе бісить що у людей є віра? Ну то що ти їм порадиш на заміну? Якщо ти її втратив або зовсім немав ніколи, бо такий розумний і все знаїш, то може хай всі також проведуть своє життя у сірому депресняку без надії на добро і краще майбутнє? Якщо людям це психологічно допомагає справлятися в скрутні часи то твоя зневіра цьому не альтернатива.
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17.10.2022 12:03 Ответить
Не вернулось? Серйозно?
То українська армія, яку три роки нищили, скорочували, роззброювали, якій давали три дні на супровтив, не вистояла, а й погнала кацапів з України?
То це Бог мав розвивати ракетну програму, яка б захистила Україну від кацського нападу, а не зЕзідент Боневтік? До плісняви питань немає?
Ви б, хоч з логікою потоваришували, для початку.
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17.10.2022 12:51 Ответить
Держслужбовець високого рангу коментує новини на рашистській мові. Доки це буде тривати. чому його не змушують перейти на державну мову ?
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17.10.2022 10:44 Ответить
какой он держслужбовець?
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17.10.2022 11:12 Ответить
Дiйсно-нiякий,бо толян же "государственный служащий"..
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17.10.2022 12:17 Ответить
Він тільки мене дратує? У Києва є мер, він все скаже. Геращенко виглядає як дешевий журналюга пропагандон
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17.10.2022 10:53 Ответить
так он не для вас а для своего телеграм канала - это снимает - типа кто первый выложит тот и больше хайпа соберет
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17.10.2022 11:14 Ответить
Жопа геращенка могла б послужити куполом і прикрити хоча б центр Києва
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17.10.2022 10:54 Ответить
Іранські дрони-камікадзе мають дуже невелику швидкість (180 км/год) та висоту польоту (до 2 км).
А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм авіаційною гарматою, або пару касет НУРС і вперед.

Ці літачки та вертольотики могли б патрулювати повітряний простір над містами та стратегічними об'єктами або в режимі нон-стоп, або при наданні інформації, що десь біля лінії фронту помічено дрони. І атакувати дрони з візуальним прицілюванням (підлетів практично на тій самій швидкості та розстріляв в притул).

Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).
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17.10.2022 11:03 Ответить
ты подумай головой своей какое патрулирование? что ты несешь? периметр города огромный не хватит ни вертолетов ни солярки тем более их сразу обнаружат кацапы
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17.10.2022 11:16 Ответить
Де виявлять, над Києвом? А якщо і так, то радіус дії С-300 70 км -- навіть з білоруського кордону не дістануть, при цьому наблизившись на відстань досягнення якогось нашого "граду".
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17.10.2022 11:29 Ответить
Який вертоліт на солярці працює ? (( Вік спеца у студію !!!!!!!
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17.10.2022 22:17 Ответить
Навіть постійного патрулювання не треба: просто декілька команд з легкомоторними літачками чекають на виліт та вилітають після повідомлення. Натренувати підльот впритул, та чимось знищувати. Військові зможуть вирішити, чим саме знищувати найоптимальніше.
Час спливає, а така ідея, схоже, нікому в голову не прийшла. Чи не на часі?
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17.10.2022 11:26 Ответить
Мені, ще місяць тому тут на Цензорі.
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17.10.2022 15:33 Ответить
Работа для теробороны:конкретные пулемёты или зенитки времён 2 мировой на ключевых высотках и мобилка.Летыть и хлопчики дывлятся в сторону прилёта.
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17.10.2022 11:06 Ответить
а-га сбить с одной высотки что бы он упал на стоящую рядом -"круто"
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17.10.2022 11:17 Ответить
чьмо гандошка и здесь пиаритя- где ты падло было когда нужно было ВСУ вооружать...- воровало с такими как хаваков....
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17.10.2022 11:15 Ответить
Це пісець! Аое існує одне питання....за все й цей час ні один снаряд не поцілив у Кончу-заспу....???? Дивовижно!
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17.10.2022 11:24 Ответить
Михаил Дужик 7acbc3a9 Поверьте , дрон действительно Говно , настоящий дрон очень трудно обнаружить и сбить , для начала он летит бесшумно . А это Говно надо приспособиться вовремя обнаруживать , а дальше дело техники , нужны дозоры , везде вдоль границы с русней
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17.10.2022 11:35 Ответить
Его легче по звуку засекать. Нужны вышки с микрофонами которые засекут звук именно этого дрона. Да блин на воздушные шары прикрутить провод с микрофоном!
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17.10.2022 12:04 Ответить
Сегодня небо ясное,видимость на хрен знает сколько км. Дрон шумный и медленный. Сбить можно простой примитивной зенитной пушкой или пулеметом. Почему на крышах киевских высоток не стоят зенитные расчеты по периметру города? Почему не сделать легкий самолет с пулеметом для перехвата этих дронов?
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17.10.2022 12:02 Ответить
От чому ти не президент , а тільки його у 2019 своїм голосуванням обрав ? Потому і не стоят по періметру ((
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17.10.2022 22:19 Ответить
В поля вокруг Киева пикапы с пулемётами и стингерами
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17.10.2022 12:14 Ответить
Літак другої світової з кулеметом міг би легко збити ці мопєди.
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17.10.2022 12:14 Ответить
Сбу, кінчай перекур, доякого часу Антоніна буде в москалів коригувальником працювати? Чи він відкупне заніс?
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17.10.2022 12:31 Ответить
Геращенко - *андон! Не воже вивчити державної мови, говорить мовою вбивць!
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17.10.2022 12:39 Ответить
treba spytaty u Ameryky yakyis dron-antidron.
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17.10.2022 13:04 Ответить
******* ВОВА, а где же тысячи наших дронов - неужели за 8 месяцев нельзя было наладить производство???
Хотя, какое военное производство - для КЛОУНА - главное небритым ****** в телевизоре каждый день торговать.
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17.10.2022 13:09 Ответить
воюють люди.

не влада.

якби влада воювала то вже б давно розірвала б дипстосунки з іраном.

а ви продовжуйте відосики дивитися як владі гнівно стискаються кулаки.

де*ли, б??дь.
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17.10.2022 17:48 Ответить
 
 