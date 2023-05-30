Атака дронами на Киев: 3 человека погибли 4 пострадали, 19 спасены (обновлено)

Утром 17 октября рашисты атаковали Киев дронами-камикадзе.

По состоянию на данный момент спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли. Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ликвидация последствий продолжается.

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Позже Тимошенко сообщил , что количество жертв увеличилось до 3.

"Киев. По состоянию на данный момент количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3. Спасены 19 человек. Работы продолжаются", - отметил он.

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Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.