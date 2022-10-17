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В центре Киева перекрыто движение по нескольким улицам. Не выезжайте в центр без острой необходимости, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стоп,перекрытие,ограничение

В центре столицы перекрыто движение транспорта по участкам нескольких улиц.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим!", - пишет Кличко.

Читайте также: В жилом доме Киева взрыв из-за атаки дрона. 18 человек спасены, двое под завалами, - Кличко
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Топ комментарии
+4
OlgaБезумцы в очередь и на#



У мобиков под Казанью: 6 повесившихся,приехала прокуратура.
Оставшимся провели психологический тест.Оружие не стали выдавать(Белгород).Утром не досчитались нескольких- убежали.
Почему не бегут все- ответить не могут. Их уже водили в цирк,сейчас приехали артисты к ним.
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17.10.2022 09:48
+2
Росія буде обстрілювати Україну до кінця війни.
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17.10.2022 10:00
+1
У вас дуже актуальний нік- прощай немытая раССея.
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17.10.2022 09:56
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OlgaБезумцы в очередь и на#



У мобиков под Казанью: 6 повесившихся,приехала прокуратура.
Оставшимся провели психологический тест.Оружие не стали выдавать(Белгород).Утром не досчитались нескольких- убежали.
Почему не бегут все- ответить не могут. Их уже водили в цирк,сейчас приехали артисты к ним.
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17.10.2022 09:48 Ответить
У вас дуже актуальний нік- прощай немытая раССея.
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17.10.2022 09:56 Ответить
В 2014 году паРашкинцы писали, что этот ник "отвратительный" и "мерзкий"...
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17.10.2022 10:01 Ответить
так это же классика их великого поэта - сами на себя не могут обижаться
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17.10.2022 10:42 Ответить
Самое смешное, что я им говорил то же самое, но они не так чтобы знали свою классику...
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17.10.2022 11:46 Ответить
В цій ситуації Україна не має інших варіантів крім масованих ударів не тільки по Бєлгороду чи Брянську, але головне по Москві.👈
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17.10.2022 09:57 Ответить
главное рогатку взять по больше что-бы до москвы достало
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17.10.2022 10:43 Ответить
ну да. ЗСУ только рогатками и воюет
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17.10.2022 10:44 Ответить
до москвы только рогаткой - так как ракетные программы зеленский заблокировал
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17.10.2022 10:45 Ответить
ну пусть разблокирует
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17.10.2022 10:48 Ответить
а зачем это зеленскому? ему похер на простых граждан - у него бункер арестович с гранатометом и с тушей ермака в бронежилете
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17.10.2022 10:52 Ответить
ну да , он х*й на всех положил
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17.10.2022 10:55 Ответить
Росія буде обстрілювати Україну до кінця війни.
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17.10.2022 10:00 Ответить
хрен вам - не будет - мы ее раньше добьем
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17.10.2022 10:44 Ответить
А якщо не дай Боже з ними почнемо домовлятись - то і після її закінчення.
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17.10.2022 10:52 Ответить
Мисливці кияни,чудна новина!! Скасована ліцензія на відстріл іранських мопедів.
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17.10.2022 10:07 Ответить
 
 