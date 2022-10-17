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У центрі Києва перекрито рух на кількох вулицях. Не виїжджайте у середмістя без гострої потреби, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стоп,перекрытие,ограничение

У центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Будьмо свідомими і дбаємо про власну безпеку! Разом вистоїмо!", - пише Кличко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
OlgaБезумцы в очередь и на#



У мобиков под Казанью: 6 повесившихся,приехала прокуратура.
Оставшимся провели психологический тест.Оружие не стали выдавать(Белгород).Утром не досчитались нескольких- убежали.
Почему не бегут все- ответить не могут. Их уже водили в цирк,сейчас приехали артисты к ним.
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17.10.2022 09:48
+2
Росія буде обстрілювати Україну до кінця війни.
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17.10.2022 10:00
+1
У вас дуже актуальний нік- прощай немытая раССея.
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17.10.2022 09:56
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OlgaБезумцы в очередь и на#



У мобиков под Казанью: 6 повесившихся,приехала прокуратура.
Оставшимся провели психологический тест.Оружие не стали выдавать(Белгород).Утром не досчитались нескольких- убежали.
Почему не бегут все- ответить не могут. Их уже водили в цирк,сейчас приехали артисты к ним.
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17.10.2022 09:48 Відповісти
У вас дуже актуальний нік- прощай немытая раССея.
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17.10.2022 09:56 Відповісти
В 2014 году паРашкинцы писали, что этот ник "отвратительный" и "мерзкий"...
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17.10.2022 10:01 Відповісти
так это же классика их великого поэта - сами на себя не могут обижаться
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17.10.2022 10:42 Відповісти
Самое смешное, что я им говорил то же самое, но они не так чтобы знали свою классику...
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17.10.2022 11:46 Відповісти
В цій ситуації Україна не має інших варіантів крім масованих ударів не тільки по Бєлгороду чи Брянську, але головне по Москві.👈
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17.10.2022 09:57 Відповісти
главное рогатку взять по больше что-бы до москвы достало
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17.10.2022 10:43 Відповісти
ну да. ЗСУ только рогатками и воюет
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17.10.2022 10:44 Відповісти
до москвы только рогаткой - так как ракетные программы зеленский заблокировал
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17.10.2022 10:45 Відповісти
ну пусть разблокирует
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17.10.2022 10:48 Відповісти
а зачем это зеленскому? ему похер на простых граждан - у него бункер арестович с гранатометом и с тушей ермака в бронежилете
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17.10.2022 10:52 Відповісти
ну да , он х*й на всех положил
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17.10.2022 10:55 Відповісти
Росія буде обстрілювати Україну до кінця війни.
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17.10.2022 10:00 Відповісти
хрен вам - не будет - мы ее раньше добьем
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17.10.2022 10:44 Відповісти
А якщо не дай Боже з ними почнемо домовлятись - то і після її закінчення.
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17.10.2022 10:52 Відповісти
Мисливці кияни,чудна новина!! Скасована ліцензія на відстріл іранських мопедів.
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17.10.2022 10:07 Відповісти
 
 