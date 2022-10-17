У центрі Києва перекрито рух на кількох вулицях. Не виїжджайте у середмістя без гострої потреби, - Кличко

У центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Будьмо свідомими і дбаємо про власну безпеку! Разом вистоїмо!", - пише Кличко.

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