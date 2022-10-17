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У центрі Києва перекрито рух на кількох вулицях. Не виїжджайте у середмістя без гострої потреби, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Будьмо свідомими і дбаємо про власну безпеку! Разом вистоїмо!", - пише Кличко.
Топ коментарі
+4 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.10.2022 09:48
+2 Роман Марушка 5978a8d4
показати весь коментар17.10.2022 10:00
+1 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар17.10.2022 09:56
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У мобиков под Казанью: 6 повесившихся,приехала прокуратура.
Оставшимся провели психологический тест.Оружие не стали выдавать(Белгород).Утром не досчитались нескольких- убежали.
Почему не бегут все- ответить не могут. Их уже водили в цирк,сейчас приехали артисты к ним.