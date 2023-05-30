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Станом на 9.00 у Києві 4 прильоти. Підтверджено влучання по житловому будинку, - військова адміністрація
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Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти внаслідок атаки ворожих дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Просимо, залишайтеся в укритті", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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показати весь коментар17.10.2022 09:45
+6 Юра Малко
показати весь коментар17.10.2022 09:44
+5 Старый зольдат
показати весь коментар17.10.2022 09:40
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Будь ласка, зачекайте...
один з варіантів боротьби з шахідами
Українське приватне підприємство створило власну модифіковану версію великокаліберного радянського кулемета НСВ. Кулемет дістав власну назву УМК-12,7. Має піхотний варіант, може бути встановленим на різну техніку та морські засоби.
встановляєш на вертоліт
і гайда крошить шахідів слабе місце яких -крила
я так думаю там паливні баки
Здається чи не ви колись тут на ЦН критикувалу мою ідею не відмовлятися від страгегічної бомбордувальної авіації? А от май би ми зараз хоч пару дестяків стратегічних бомбардувальників..та ракети до них))) До речі в кінці 90 х ми віддали на росію за борги за газ близько 600 ракет х-55 та ще близько 500 самі знищили за угодою..яка виявилась не угодою а папецем)) І головне, це поки що за логікою пристрілка, якщо вони побачуть що їм вдалося...то таких дронів полетять на Київ десятки
з .я вже не кажу про винищувач.
І Шановний!! А не скажете..чому русняві Ту-95 ..22...160 пускають ракети з району Каспія і півночі Білорусі... навіть не намагаючи прибизитися до зони враження.? І це при тому...що вони ЗНАЮТЬ... що у нас нема таких ПП комплексів і ми їх там не достанемо. Звідки Ви зібралися запускати зі стратегів ракети? Не з Прилук...? Чи то Прилуки у нас десь у районі Ітаії? Вам навіть злетіти би НЕ ДАЛИ!!! Повторно наголошую..що Ви так і не зрозуміли..чи то не знали... що ДА нам не була потрібна...бо ми б її банально би не могли б використати. От якби воювали з Вірменією... от тоді ми були б майстрами! І я от думаю..чому німці... французи... поляки НЕ МАЮТЬ СТРАТЕГІВ? Може Ви поясните? Ну і як військовий... доведіть мені тут..як би Ви використали Ту-95... які б стояли у тому ж Узині? Давайте..вбийте мене своєю стратегією? Чи може ми б їх десь на *українській авіабазі* на Криті базували б??? І поясніть..будь ласка..чим же наші ППО посбивали з 30 випущених 26....?))) Невже гарматами Міг-29 ..чи ПЗрК?)))) Як військовий... зрозумієте чим збивають...І розумієте ..що це не для ЦН,,,))))
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