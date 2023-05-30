Станом на 9.00 у Києві 4 прильоти. Підтверджено влучання по житловому будинку, - військова адміністрація

Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти внаслідок атаки ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Просимо, залишайтеся в укритті", - йдеться у повідомленні.

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