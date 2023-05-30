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Київ (13837) обстріл (21411) дрони (2597) Повітряні атаки на Київ (418)

Станом на 9.00 у Києві 4 прильоти. Підтверджено влучання по житловому будинку, - військова адміністрація

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон

Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти внаслідок атаки ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Просимо, залишайтеся в укритті", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціль дронів - об’єкт критичної інфраструктури неподалік вокзалу в Києві. Влучило поруч, об’єкт функціонує , - Геращенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Лайно казали вони, пара сотень казали вони, місяці було відомо про тисячу яку вже кацапня закупила, підготувались? - дивіз нашої влади - воно якось само.
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17.10.2022 09:45
+6
це прильоти бульбоШахідів? Членограї знову зроблять вигляд,що це їх не стосується? Правильно,по Кончі-Заспі ж ніхто не б"є!
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17.10.2022 09:44
+5
А вы представляете, какова должна быть плотность насыщения этими пулемётами для прикрытия городов или даже объектов критической инфраструктуры и на каком направлении?
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17.10.2022 09:40
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17.10.2022 09:33 Відповісти
підсказка для тупих
один з варіантів боротьби з шахідами

Українське приватне підприємство створило власну модифіковану версію великокаліберного радянського кулемета НСВ. Кулемет дістав власну назву УМК-12,7. Має піхотний варіант, може бути встановленим на різну техніку та морські засоби.
встановляєш на вертоліт
і гайда крошить шахідів слабе місце яких -крила
я так думаю там паливні баки
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17.10.2022 09:34 Відповісти
Я розумію, що воно збивається важко, але чого-чого, а кулеметів ЗСУ і нацгвардії з поліцією у Києві вистачає. + у Києві роздали тисячі АК. Шахід - це ворожа атака, а її можна відбивати викрстовуючи і власну зброю.
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17.10.2022 09:39 Відповісти
чесно кажучи, стріляти з ак і кулеметів серед міста протяжністю в десятки кілометрів, навіть під кутом до горизонту, дуже небезпечно для людей.
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17.10.2022 09:48 Відповісти
Так у тому і справа, що це має бути організовано секторально на околицях міста. Вчора доповідали, що антидронний купол створюють, але на повне перекриття треба роки
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17.10.2022 10:04 Відповісти
А вы представляете, какова должна быть плотность насыщения этими пулемётами для прикрытия городов или даже объектов критической инфраструктуры и на каком направлении?
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17.10.2022 09:40 Відповісти
..ну нащо Ви так..Шановний!? Не заважайте *стратегам* захищати Київ ідіотськими ідеями..))) Там вішають кулемети на Мі-2..інші малу авіацію пропонують використовувати... Третій каже , що вночі фарами літаків відшуковуівти іранців..та збивати..))) Ви ж розумієте..з яким контрингентом з дитячим розумом спілкуєтеся....)))
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17.10.2022 10:09 Відповісти
Этим стратегам и тактикам надо выдать средство ПВО. Они дронов насбивают уууууууу сколько. И прицелами обеспечить.
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17.10.2022 10:25 Відповісти
Ну Ви даєте!? Ліва направляюча не відповідає ТТХ. Це у Вас трофейна, росіянська?
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17.10.2022 10:31 Відповісти
Ще радяньска.
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17.10.2022 15:13 Відповісти
Для чого кепкувати. Сьогодні ми свідки нездатності ППО Києва ефективно збити ці дрони. ..Схоже на відсутність ефективної доктрини. Виявляється, що малошвидкісні та дуже гучні ( тобто легкі для візуального виявлення) дешеві, по суті зроблені із лайна дрони застосовуються ворогом май же з таким же успіхом як і дорогущі ракети. Ми бачемо на відео, що за повною відсутністю хмар при ідеальній відомості не зуміли збити дрони, яки рухаються на невеликій швідкості . Хоча збивати ці дрони можна і автоматичною стрілковою зброєю , кулеметами , зенітними гарматами, ПЗРК та ЗРК малої та середньої дальності. Думаю що дуже ефективними стали б пересувні кулемети крупного калібру, встановлені на пікапи ..У мережі багато відео їх прольоту, але Лише 4 дні (!!) тому запустили "єППО" доступний у PlayMarket для Android. Не пробували піднімати винищувачи Міг-29, для яких у ПМУ це легка ціл зля збиття пушкою. І дійсно варто подумати (і попробувати) над можливістю їх збиття з літаків малої авіації на можна встановлювати кулемети чи вертолетів...Навколо Києва з усіх сторін в нас багато невеликих смуг для малої авіації..і вистачає пілотів , а також літаків, навіть українського виробництва..
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17.10.2022 10:53 Відповісти
Шановний! От я зараз прочитав написане людиною..яка абсоютно не розуміє простого!!! Як би Ви хоч раз піднялися у повітря на літаку..я вже не кажу про винищувач... Ви б НІКОЛИ більш не написали подібного. Ви НЕ ЗНАЙДЕТЕ ВІЗУАЛЬНО іранця на фоні земі! Від слова НІКОЛИ!!! Це настількі мала ціль... що оком Ви його НЕ ЗНАЙДЕТЕ!! Дуже просто бачити його з землі на фоні неба. І неможливо його знайти на фоні землі. А вже про винищувача... ну це взагаі смішно. Але винищувач ефективніше за вертоліт чи легкий літак. У його є РЛС.. з допомогою якого він може побачити цю ціль і знищити її ракетою. Але не гарматним озброєнням! Дуже мала вирогідність попадання снаряда у таку малу ціль. Навіть якщо і втілити в життя Вашу фантастичну ідею.... то задайте собі питання ...Скільки потрібно мати літаків малого класу... скільки потрібно мати КАНАЛІВ зв*язку..щоб надати інформацію екіпажу того ж вертоліта... та навести його на летячий дрон.? Чи Ви гадаєте.. що екіпажу треба верещати... Вася ..дрон у моста біля Вишгорода..летить на Київ.... Вася в вертушці... поки знайде міст... поки туди направиться..то дрон вже буде в іншому місці.І Вася НЕ ЗНАЙДЕ його на фоні лісу..чи поля без РЛС. Може випадково і побачить...)))) А може на вертольоти поставити РЛС та керовані ракети запропонуєте? Щоб вразити ціль з кулемета...який Ви пропонуєте ставити на легкі літаки...треба переробити всю конструкцію. Куди Ви його всунете? А попадання у бойову частину дрона....))) Чи Ви думаєте..що попасти в ціль 3 м. довжиною так легко з навіть 100 метрів.? Су-25 луплять по нерухомій цілі на земі з гармати с точністью 60 відсотків. . А тут рухома і мала. Дрон не летить на 2000 м. а на 50-70 метрів. Прочитайте принцип дії ПЗРК... щоб більш не писати маячню про використання ПЗРК по дронам класу іранських. . Тому все написане Вами... нічим не підкрипене ДИЛЕТАНТСЬКЕ мислення. Наше ППО на сьогодні працює на краю можливості. Пропустити всього 4 дрона з 30 запущених..це НАЙВИЩИЙ класс ефективності. НАМ НЕ ВИСТАЧАЄ ******** СТАНЦІЙ РЕБ!!! Які будут глушити канали керування іранцями та іншим озброєнням такого типу. Тому і кепкуємо..бо писати треба ..розуміючи тему...а не надивившись кінофантастики. З Повагою!
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17.10.2022 12:40 Відповісти
по пунктам. 1. "яка абсоютно не розуміє простого" це лише ваше оціночне судження, не бачу сенсу спростовувати. 2. "Ви хоч раз піднялися у повітря на літаку." Так піднимався не раз, і навіть був раніше саме винищувачем , але давно..до речі у 87-89 роках після "комплекса Руста" ми шукали візуально і ЗНАХОДИЛИ (!)малорозмірні цілі навіть на літаку міг-31 разом та у співпраці із вертушками..а він цілі бачить лише зі швидкістю більше 120-150 км,год. Для Міг-29 чи Су-27 в ПМУ це на порядок легше! бо і обзор краще і мінімальна швидкість меньше... наводити можна і треба і голосом і по кординатам. На міг-31 я готувався і працював саме по крилатим ракетам на фоні землі..і не раз. 3. "У його є РЛС.. з допомогою якого він може побачити цю ціль і знищити її ракетою. Але не гарматним озброєнням! Дуже мала вирогідність попадання снаряда у таку малу ціль" Чому пропоную саме пушкою, бо ракети чи з ТГ або з РЛголовкою повинні ціль захопити, а ній, як пишуть двигун внутрішнього згорання та мало теплового сигналу також мала площа профілю та мало металу, а пластік та дерево ..візуально її пілот Міг29 побачить швидче та відпрацює навіть по коліматору...навіть Су-25 зможе НУРСом. Окрім того пріцил Міг-29 вирішує задачу прицілівання для кожного снаряду(!) а не для черги...думаю розумієте що це означає. дальність стрільби ГШ-30-1 по повітряним цілям 200-800 м Ефективна дальність по дрону, думаю буде 400 -200 м.4. Малорозмірних літаків у нас багато , навіть дуже багато тому вистачить. Кулемети та навіть пушки, за звичай підвішуються в гондолі на пілон...Колись перші модифікації су-15 та та міг-21 не мали пушки...думали за часів Хрущова -що ракети - це ВСЕ...і ці літаки навіть називали "голуб миру"..так от пушки на них підвішували в стройових полках в гондолах..це не проблема .... Щодо каналів наведення..саме так і відбувається "Вася прикрий - атакую і т.п." зараз навіть деякі по мобілам спілкуються...
Здається чи не ви колись тут на ЦН критикувалу мою ідею не відмовлятися від страгегічної бомбордувальної авіації? А от май би ми зараз хоч пару дестяків стратегічних бомбардувальників..та ракети до них))) До речі в кінці 90 х ми віддали на росію за борги за газ близько 600 ракет х-55 та ще близько 500 самі знищили за угодою..яка виявилась не угодою а папецем)) І головне, це поки що за логікою пристрілка, якщо вони побачуть що їм вдалося...то таких дронів полетять на Київ десятки

з .я вже не кажу про винищувач.
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17.10.2022 13:24 Відповісти
Шановний! Не треба мені розповідати про моживості відшукування візуально цілі ..на кштат іранця. Вони для винищувача МІНІМАЛЬНІ!!! А просто кажучи...ніякі. Не треба розказувати казки. Я на Ан-12 очима ЧОТИРЬОХ людей та ще й розрахунку ПСС у грузовій кабіні без наведення з землі не могли зразу знайти на фоні лісу впавший Міг-29... Він злився з земею. Дві години шукали. А це рухома ціль і значно меншого розміру. На фоні землі Ан-12 знайти тяжкувато..якщо не знаєш де він. Сотні разів вилітав на ПСС..і завжди тяжко знайти..якщо не маєш точних координат. І не розказуйте казок. У далекі 80-ті пара Міг-21 не могла знайти на фоні монгольських степів Ан-12..який з цілью перевірки ППО вийшов на ПМВ з монгольського Налайха на Читу. Не розказуйте мені казок..що знайти візуально ціль ..як іранець.. на винищувачі легко..))) По крилатим на Міг-31 Ви візуально працювали? Ви навіть НЕ БАЧИЛИ цю крилату візуально. Тим більш ..на Міг-31.))) Про задачу приціювання на Міг-29 для кожного снаряда..Ви відверто насмішили..))) Навіть казати про цю маячню не буду.І про Су-25 з НУРСОм...)))) Я вже починаю задумуватися..чи не Су-25 збив В-777 на Даунбасії...))) Ви звідки..Шановний? Ви хоч бачили ..як Су-25 працюють по наземним цілям? Там вирогідність 60 відсотків ураження.! Все на *А може і попаду?***))) На яку Сесну..чи щось інше Ви задумали вішати контейнери? Ви про аеродинаміку щось чули?... Ви хоть розумієте...що таке для С-172 з вагою 700 кг. контейнер з кулеметом... боєкомплектом.. ? Куди Ви його там чіпляти задумали? Хто буде це робити? Як він буде літати та стріляти? КУДИ СТРІЛЯТИ? Може на кросовер почнете 155 мм. гаубиці прилаштовувати? А про Васю... Так це моживо..коли Вася на землі бачить дрон а Василь на вертоьоті теж у полі зору Васі на земі... А таке моживе навколо Києва з тисячами квадратних кілометрів? Отож!!
І Шановний!! А не скажете..чому русняві Ту-95 ..22...160 пускають ракети з району Каспія і півночі Білорусі... навіть не намагаючи прибизитися до зони враження.? І це при тому...що вони ЗНАЮТЬ... що у нас нема таких ПП комплексів і ми їх там не достанемо. Звідки Ви зібралися запускати зі стратегів ракети? Не з Прилук...? Чи то Прилуки у нас десь у районі Ітаії? Вам навіть злетіти би НЕ ДАЛИ!!! Повторно наголошую..що Ви так і не зрозуміли..чи то не знали... що ДА нам не була потрібна...бо ми б її банально би не могли б використати. От якби воювали з Вірменією... от тоді ми були б майстрами! І я от думаю..чому німці... французи... поляки НЕ МАЮТЬ СТРАТЕГІВ? Може Ви поясните? Ну і як військовий... доведіть мені тут..як би Ви використали Ту-95... які б стояли у тому ж Узині? Давайте..вбийте мене своєю стратегією? Чи може ми б їх десь на *українській авіабазі* на Криті базували б??? І поясніть..будь ласка..чим же наші ППО посбивали з 30 випущених 26....?))) Невже гарматами Міг-29 ..чи ПЗрК?)))) Як військовий... зрозумієте чим збивають...І розумієте ..що це не для ЦН,,,))))
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17.10.2022 14:42 Відповісти
тест
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22.10.2022 11:00 Відповісти
..пройшли..умовно..)))
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22.10.2022 11:09 Відповісти
тест
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26.10.2022 08:20 Відповісти
знову забанили та розбанили, бэспредельнычают ..порохоботи, мабть знову заблокують)))
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26.10.2022 08:22 Відповісти
..то настрочіть скаргу до зеленої падалі!!! Вони з радістью допоможуть...)))
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26.10.2022 10:01 Відповісти
не думаю. Та і про що скаржитись..і для чого? До речі для мене обидва були перед виборами однакові, але після 8 місяців війни багато націоналістів змінили свою думку
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26.10.2022 19:45 Відповісти
до речі сьогодні особисто бачив чим збивають дрони))
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26.10.2022 19:47 Відповісти
..невже це був Міг-29 з * Плёночки*? ))) Чи вже дослухалися Ваших пропозицій і Ви бачили НАРП-1 з кулеметом на борту... ?)))) І питання про националістів!! Невже ..ті що змінили думку..стали підтримувати зелених потвор? Може вони вже і Зе вважають захисником України?
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26.10.2022 19:58 Відповісти
і ще, до речі два раза запитав у ФБ у Бутусова, за що мене його адміни постійно блокують на його ресурсі ЦН))) не відповів))
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26.10.2022 19:49 Відповісти
до речі..мене теж неодноразово блокували... Так що нічого страшного! Може Ви так любите зелену владу..що іншого і не передбачити.? Доречі на фейсбуці цілі збіговиська на Зе працюють. Більшість правда жіночки бальзаківського віку..але злющі..як собаки. Відповідають одиниці. От наші хлопчики і просканували IP адреси цього зброду. Виявилось..що Марія Кіндратьївна з Глухова лупить з однїєї адреси разом з бабою Дунею з Коломиї..а ціла група з Конотопа..Одеси та Коростеня на цей час не стидаючись луплять з однієї еміратівської адреси...))) Поїхали воочевидь відпочити під час війни..)) А залізе туди порохобот..щось напише..і вже з попередженням..на 30 діб..))) Так що не беріть дурного в голову.... Якщо Ви не не повністью позеленіли (не дай Боже)...
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26.10.2022 20:09 Відповісти
вони мають рацію ...нестандартна загроза потребує нестандартних рішень у відповідь. Пояснення, що в нас все добре і під контролем- не потрібно, бо не росія...тим більше дурних пояснень Кличка. А потрібні креативні рішення
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17.10.2022 10:55 Відповісти
Нужно организовать мобильные зенитные установки, например типа ДШК на пикапе с прицельными приспособлениями для стрельбы по низколетящим целям, и по периметру городов поставить наблюдение или автоматические звуковые станции. И все это обеспечить хорошей связью. И еще максимально привлечь население к информированию о пролете дронов, допустим на 102, может даже поощрить бонусами на тлф счет за правильную своевременную информацию.
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17.10.2022 11:11 Відповісти
С таким же успехом можно монтировать пулемёты на дронах.
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17.10.2022 18:58 Відповісти
Шкода, людям тепер де зимувати, чогось під час льоту до Києва ці дрони ніхто не збив, а відстань з півдня до столиці немала.
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17.10.2022 09:40 Відповісти
На Киев дроны летят скорее с *********. Пора уже и *бнуть в ответ по ябацькам.
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17.10.2022 09:47 Відповісти
Шли над Бориспольским районом. Значит с Юга.
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17.10.2022 10:00 Відповісти
це прильоти бульбоШахідів? Членограї знову зроблять вигляд,що це їх не стосується? Правильно,по Кончі-Заспі ж ніхто не б"є!
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17.10.2022 09:44 Відповісти
Лайно казали вони, пара сотень казали вони, місяці було відомо про тисячу яку вже кацапня закупила, підготувались? - дивіз нашої влади - воно якось само.
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17.10.2022 09:45 Відповісти
Ті дрони які впали на столицю, запускали ще вчора.
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17.10.2022 09:47 Відповісти
схоже таваріщ Сі нафарширував ***** сотнями цих "мопедів". лише за минулу добу їх збито більше 3-х десятків, це не рахуючи ті, що влучили.
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17.10.2022 09:54 Відповісти
У Києві небезпечно зараз жити.
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17.10.2022 09:58 Відповісти
Розкажи це жителям прифронтових міст, які усі ці місяці так живуть.
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17.10.2022 10:13 Відповісти
но ты же не в Киеве - чего зря бакланишь
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17.10.2022 10:48 Відповісти
Мопеди літають великими партіями і безперервно ,виявляючи ППО України. До речі, є попадання і іменно в ППО. Якщо Іран і надалі буде передавати тисячами, то біда.
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17.10.2022 10:05 Відповісти
откуда ты знаешь что есть попадания в ппо? спалилась..
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17.10.2022 10:49 Відповісти
Обговорення проблем про дрони,захисту і протидії є на анонсі редактора. Читайте, а не шукайте ворогів на Цензорі. Літак також не повернувся із за мопеда чи думаєте захисники України не гинуть?! Альтернатива повинна бути, а не фіксація
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17.10.2022 11:35 Відповісти
Кияни відбиваються -
https://t.me/voynareal/39029
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17.10.2022 10:09 Відповісти
Коли в Києві було багато батальонів ТрО із автоматами то за звичай всі всі дрони збивали автоматичними чергами. Зараз більшість ТрО направили на фронт або ліквідували, а зброю повилучали, поліція проводить багато обшуків для вилучення зброї та розслідує багато справ по факту зберігання зброї навіть тими хто захищав столицю у лютому-березні. Якби на руках і далі було багато зброї то дрони б збили всі
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17.10.2022 11:02 Відповісти
і головне чого не розумію, це чому(?!) сотні таких (чи подібних) дронів не летять масово на росію та нищать їх інфроструктуру? На росії зима завжди більш сувора і прохолодна ніж в нас, може ми чекаємо похолодання і потім почнемо? чи чому?
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17.10.2022 11:26 Відповісти
 
 