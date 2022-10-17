По состоянию на 9:00 в Киеве 4 прилета. Подтверждено попадание по жилому дому, - военная администрация

По состоянию на 9.00 по Киеву зафиксировано 4 прилета в результате атаки вражеских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Пока информация о пострадавших уточняется. Просим, оставайтесь в укрытии", - говорится в сообщении.

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