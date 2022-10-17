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За час вечера 16 октября на южном направлении уничтожено 11 дронов-камикадзе, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса,дрон

Командование Воздушных Сил Украины обнародовало информацию о количестве уничтоженных дронов-камиикадзе вечером 16 октября.

Яук сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136". И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных подразделений Воздушное командование "Південь" и подчиненных им подразделений Воздушных Сил ВС Украины".

В течение часа – с 21.30 по 22.30 16 октября воинами Воздушных Сил уничтожены 9 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Кроме того, приятны новости и от ПВО других составляющих сил обороны. По одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Также смотрите: Обломок одного из атаковавших утром Киев дронов-камикадзе. ФОТО
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Топ комментарии
+7
«НАТО незабаром передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників, - генсек НАТО Столтенберг. Зокрема, це допоможе зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру»…

І херак!Почали гусей щипати
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17.10.2022 00:31
+5
Их запускают с установки, замаскированной под фуру, одновременно 5-6 штук.
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17.10.2022 00:45
+4
6 ч Укропы подслушивают российские анальные скрепы и подло ржут
https://twitter.com/i/status/1581684605832560642
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17.10.2022 01:34
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«НАТО незабаром передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників, - генсек НАТО Столтенберг. Зокрема, це допоможе зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру»…

І херак!Почали гусей щипати
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17.10.2022 00:31 Ответить
Оце вам те ж саме, що притулин супутник-невидимка, при тому що США надає безкоштовні якісні знімки. Щипачів розвелось більш, ніж гусей
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17.10.2022 00:44 Ответить
чим кругліші цифри, тим більше це наріду подобається.
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17.10.2022 00:52 Ответить
Чому ви хвилюєтесь за чужі гроші? Понабігли тут зрадойоби.
1. Знімки США не безкоштовно надають (в США взагалі нема нічого безкоштовного).
2. Байрактари на які збирали гроші на місці? На місці.
3. Супутник, який купили - радіолокаційний. Що ти хочиш побачити на тих знімках?
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17.10.2022 01:24 Ответить
І що ви думаєте? Такі зібрали величезну суму.
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17.10.2022 06:44 Ответить
Вони клином летіли, чи що? Це ж кожні 5 хвилин один дрон.
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17.10.2022 00:41 Ответить
Их запускают с установки, замаскированной под фуру, одновременно 5-6 штук.
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17.10.2022 00:45 Ответить
Дякую
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17.10.2022 00:46 Ответить
My pleasure, Ma'am.
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17.10.2022 00:48 Ответить
🙂
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17.10.2022 00:49 Ответить
Пора принимать меры! Иран вступает в войну на стороне роssии!

https://www.youtube.com/watch?v=ksYIyr72ftU
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17.10.2022 00:47 Ответить
орки пишуть, що цими шахідами вдень влучили в нафтобазу в Миколаєвському порту, що сильно досі горить.
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17.10.2022 00:51 Ответить
Мене бентежить бездіяльність ОПи і мін.оборони в сфері виготовлення важких стратегічних носіїв бавовни за парєбрік (ракет: крилатих, балістичних; дронів). Доречі, кокошников вже відзвітівав (після бавовни в криму під саками) що знищили місця виготовлення ракет Гром-2, а ми, я так розумію, їх навіть не намагалися організувати виробництво. За парєбріком бововнити роботи, не початий край.
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17.10.2022 00:58 Ответить
6 ч Укропы подслушивают российские анальные скрепы и подло ржут
https://twitter.com/i/status/1581684605832560642
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17.10.2022 01:34 Ответить
язык Пушкина и Достоевского во всей красе.
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17.10.2022 07:03 Ответить
 
 