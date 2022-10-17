За час вечера 16 октября на южном направлении уничтожено 11 дронов-камикадзе, - Воздушные силы

Командование Воздушных Сил Украины обнародовало информацию о количестве уничтоженных дронов-камиикадзе вечером 16 октября.

Яук сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136". И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных подразделений Воздушное командование "Південь" и подчиненных им подразделений Воздушных Сил ВС Украины".

В течение часа – с 21.30 по 22.30 16 октября воинами Воздушных Сил уничтожены 9 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Кроме того, приятны новости и от ПВО других составляющих сил обороны. По одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

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