УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7966 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 334 15
дрони (2597) Повітряні сили (1305)

За годину вечора 16 жовтня на південному напрямку знищено 11 дронів-камікадзе, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса,дрон

Командування Повітряних Сил України оприлюднило інформацію про кількість знищених дронів-каміікадзе ввечері 16 жовтня.

Яук інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "На півдні України знову атака дронів-камікадзе "Shahed-136". І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони, зокрема зенітних ракетних підрозділів Повітряне командування "Південь" та підпорядкованих їм підрозділів Повітряних Сил ЗС України.

Протягом години – з 21.30 по 22.30 16 жовтня воїнами Повітряних Сил знищено 9 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Крім того, приємні новини і від ППО інших складових Сил оборони. По одному "шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України".

Читайте також: Сили ППО збили над Миколаївщиною 2 дрони-камікадзе, - Кім

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
«НАТО незабаром передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників, - генсек НАТО Столтенберг. Зокрема, це допоможе зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру»…

І херак!Почали гусей щипати
показати весь коментар
17.10.2022 00:31
+5
Их запускают с установки, замаскированной под фуру, одновременно 5-6 штук.
показати весь коментар
17.10.2022 00:45
+4
6 ч Укропы подслушивают российские анальные скрепы и подло ржут
https://twitter.com/i/status/1581684605832560642
показати весь коментар
17.10.2022 01:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«НАТО незабаром передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників, - генсек НАТО Столтенберг. Зокрема, це допоможе зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру»…

І херак!Почали гусей щипати
показати весь коментар
17.10.2022 00:31 Відповісти
Оце вам те ж саме, що притулин супутник-невидимка, при тому що США надає безкоштовні якісні знімки. Щипачів розвелось більш, ніж гусей
показати весь коментар
17.10.2022 00:44 Відповісти
чим кругліші цифри, тим більше це наріду подобається.
показати весь коментар
17.10.2022 00:52 Відповісти
Чому ви хвилюєтесь за чужі гроші? Понабігли тут зрадойоби.
1. Знімки США не безкоштовно надають (в США взагалі нема нічого безкоштовного).
2. Байрактари на які збирали гроші на місці? На місці.
3. Супутник, який купили - радіолокаційний. Що ти хочиш побачити на тих знімках?
показати весь коментар
17.10.2022 01:24 Відповісти
І що ви думаєте? Такі зібрали величезну суму.
показати весь коментар
17.10.2022 06:44 Відповісти
Вони клином летіли, чи що? Це ж кожні 5 хвилин один дрон.
показати весь коментар
17.10.2022 00:41 Відповісти
Их запускают с установки, замаскированной под фуру, одновременно 5-6 штук.
показати весь коментар
17.10.2022 00:45 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
17.10.2022 00:46 Відповісти
My pleasure, Ma'am.
показати весь коментар
17.10.2022 00:48 Відповісти
🙂
показати весь коментар
17.10.2022 00:49 Відповісти
Пора принимать меры! Иран вступает в войну на стороне роssии!

https://www.youtube.com/watch?v=ksYIyr72ftU
показати весь коментар
17.10.2022 00:47 Відповісти
орки пишуть, що цими шахідами вдень влучили в нафтобазу в Миколаєвському порту, що сильно досі горить.
показати весь коментар
17.10.2022 00:51 Відповісти
Мене бентежить бездіяльність ОПи і мін.оборони в сфері виготовлення важких стратегічних носіїв бавовни за парєбрік (ракет: крилатих, балістичних; дронів). Доречі, кокошников вже відзвітівав (після бавовни в криму під саками) що знищили місця виготовлення ракет Гром-2, а ми, я так розумію, їх навіть не намагалися організувати виробництво. За парєбріком бововнити роботи, не початий край.
показати весь коментар
17.10.2022 00:58 Відповісти
6 ч Укропы подслушивают российские анальные скрепы и подло ржут
https://twitter.com/i/status/1581684605832560642
показати весь коментар
17.10.2022 01:34 Відповісти
язык Пушкина и Достоевского во всей красе.
показати весь коментар
17.10.2022 07:03 Відповісти
 
 