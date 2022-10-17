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Атака дронами на Київ: 3 особи загинули, 4 постраждали, 19 врятовано (оновлено)

богачук,київ

Зранку 17 жовтня рашисти атакували Київ дронами-камікадзе.

Станом на зараз врятовано 19 осіб, 4 постраждали, 2 особи загинуло. Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ліквідація наслідків триває.

Пізніше Тимошенко повідомив, що кількість жертв збільшилася до 3.

"Київ. Станом на зараз кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають", - зазначив він.

Читайте також: Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Автор: 

Київ (19431) жертви (1785) Тимошенко Кирило (558) дрони (4648) Повітряні атаки на Київ (755)


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17.10.2022 12:46 Відповісти
Для чого заявляти про кількість загиблих до того як розібрали всі завали? Щоб потім 20 разів уточняти?!!
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17.10.2022 12:56 Відповісти
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17.10.2022 13:03 Відповісти
 
 