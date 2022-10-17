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Новини Війна
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Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На місці ударів тривають рятувальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"17 жовтня 2022 року збройні сили РФ з використанням дронів-камікадзе здійснили удари по об’єктах житлової та цивільної інфраструктури у центрі Києва. Є влучання у житловий будинок у Шевченківському районі. В результаті атаки у житловій будівлі стався вибух", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, загинула жінка, 18 мешканців будинку врятовано. Наразі рятувальні роботи тривають. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

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Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора 01
Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора 02
Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора 03
Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора 04
Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора 05
Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора 06

Автор: 

Київ (19431) дрони (4648) Офіс Генпрокурора (3245)


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17.10.2022 12:14 Відповісти
сейчас по тв раши товорят что мирное население не страдает. я уже много раз писал что нужно писать фамилии погибших. Израиль так делает всегда. тогда у пуйла не будет оправдания что стреляют по центрам нациков.
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17.10.2022 12:29 Відповісти
Як поживають іранці? Товаріщь і друг Володі чи то сирієць, чи то іранець живе собі спокійно в Одесі і не один, з ним разом велика діаспора. А чиї вони друзі, що вони там будують?
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17.10.2022 13:56 Відповісти
Тварі кацапські.... Ці орки не мають права жити на планеті, скільки біди та зла вони принесли у мирні міста та містечка України , і не тільки України 😡
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17.10.2022 15:06 Відповісти
 
 