Посольство США в Україні назвало ранкові атаки РФ на Київ "відчайдушними та ганебними"
Посольство США в Україні відреагувало на ранкові атаки РФ на Київ та наголосило, що буде поряд з українським народом стільки, скільки потрібно.
Про це йдеться в повідомленні посольства США у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - йдеться в повідомленні.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.
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Тепер треба щось з цим робити, як і з Китаєм. Але питання скорочення/не розповсюдження ЯЗ цього не стосується
Ніби то були якісь міфічний крімінал. Так от, якщо вони при цьому мають справу з іншими бандитами та озброюють їх, то справа точно не у "криміналі".
ще раз, мені похріну як у когось, я знаю як повинно бути у нас.
Стосовно рашки написав вище.
Тож нема у америкосів ніяких білик перчаток у політиці, співпрацюють на накачують кого вигідно.
У 90-их було вигідно роззброїти Україну, от і все. І не потрібно зараз шукати за них виправдовування, воно завжди і у всіх знайдеться.
А зараз вигідно затягувати війну, роззброюючи Парашку за наш рахунок.
Інше вже лірика або другорядне.
Поэтому каждый раз убеждаешься, что хороший кацап - это дохлый кацап.
Решайтесь.
Часи, коли США діяли дуже рішуче, не зважаючи на жодну ядерну зброю у супротивників, далеко позаду.
Світу потрібні нові Черчиллі та Тетчери. Світ розм'якнув і виявився не готовим до серйозних викликів, замість боротьби та самопожертви заради захисту спільних ідеалів, свободи та демократії, світ підійшов ближче до захисту власного благополуччя, тому ризик початку Третьої світової через передачу Україні більш серйозного озброєння для них значить більше, аніж ризик жити у світі, де одна мавпа з ядерною зброєю робить, що заманеться.