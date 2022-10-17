Посольство США в Україні назвало ранкові атаки РФ на Київ "відчайдушними та ганебними"

Посольство США в Україні відреагувало на ранкові атаки РФ на Київ та наголосило, що буде поряд з українським народом стільки, скільки потрібно.

Про це йдеться в повідомленні посольства США у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - йдеться в повідомленні.

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Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.