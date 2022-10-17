УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10236 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 217 32

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки РФ на Київ "відчайдушними та ганебними"

київ

Посольство США в Україні відреагувало на ранкові атаки РФ на Київ та наголосило, що буде поряд з українським народом стільки, скільки потрібно.

Про це йдеться в повідомленні посольства США у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Автор: 

Київ (19431) обстріл (28303) дрони (4648) Повітряні атаки на Київ (755)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Досить говорити! Дайте вже ракети на 300 км, скільки можна боятись русню!
показати весь коментар
17.10.2022 12:07
+9
Ганебними потрібно назвати дії, які перешкоджають надати Україні дальньобійні ракети зараз, а не через кілька місяців...
показати весь коментар
17.10.2022 12:15
+8
Обычная тактика кацапов. В бою эти выб..ля..дки всегда получают по полной программе от ВСУ, а отигрывается эта дикая орда на гражданских, которые не могут ответить.
Поэтому каждый раз убеждаешься, что хороший кацап - это дохлый кацап.
показати весь коментар
17.10.2022 12:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Досить говорити! Дайте вже ракети на 300 км, скільки можна боятись русню!
показати весь коментар
17.10.2022 12:07 Відповісти
Нужно исходить из того, что США нам ничего не должны. А относительно дальнобойных ракет и других средств, следует спрашивать у законноизбранной власти.
показати весь коментар
17.10.2022 12:10 Відповісти
в 1938 вони і Чехії нічого не були далжни. А потім по всьому світу клали десятки мільйонів трупів
показати весь коментар
17.10.2022 12:13 Відповісти
І не тільки ЯЗ, Україну фактично змусили приєднатись до договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, та заборонили розробку і прийняття на озброєння.
показати весь коментар
17.10.2022 12:48 Відповісти
А кому її було лишати? Кримінальним кланам, що були (і є) у владі? Це щоб багато не писати. І
показати весь коментар
17.10.2022 12:51 Відповісти
А на Расії не кримінальні клани були при владі тоді? Але щось чесні та справедливі америкоси, які ніколи з бандитами справ не мають, в дьосна з ними цілувались.
показати весь коментар
17.10.2022 13:06 Відповісти
Ми обговорюємо кацапів чи Україну? Так, американці, допустилася помилки, припустивши, що з ростом рівня життя у кацапів станеться цивілізаційний прогрес.
Тепер треба щось з цим робити, як і з Китаєм. Але питання скорочення/не розповсюдження ЯЗ цього не стосується
показати весь коментар
17.10.2022 13:41 Відповісти
Ти обговорював причини, по яким америкоси вирішили нас роззброїти.

Ніби то були якісь міфічний крімінал. Так от, якщо вони при цьому мають справу з іншими бандитами та озброюють їх, то справа точно не у "криміналі".
показати весь коментар
17.10.2022 13:45 Відповісти
Що не зрозуміло у політичному устрої України в 90-х? А громадянське суспільство тільки но має шанс народитися, і почати формувати нормальну політичну систему.
ще раз, мені похріну як у когось, я знаю як повинно бути у нас.
Стосовно рашки написав вище.
показати весь коментар
17.10.2022 14:37 Відповісти
Який там був політичний устрій то взагалі не американців собаче діло. У Саудівській Аравії взагалі нафтовий феодалізм, що не заважало їм бути важливим союзником США. Хусейн був диктатором та людожером, що не заважало допомагати йому зброєю. Про Бен Ладена взагалі промовчу.
Тож нема у америкосів ніяких білик перчаток у політиці, співпрацюють на накачують кого вигідно.

У 90-их було вигідно роззброїти Україну, от і все. І не потрібно зараз шукати за них виправдовування, воно завжди і у всіх знайдеться.
А зараз вигідно затягувати війну, роззброюючи Парашку за наш рахунок.
показати весь коментар
17.10.2022 14:45 Відповісти
Якщо ти навіть не хочеш зрозуміти, то мені додати нічого.
показати весь коментар
17.10.2022 15:08 Відповісти
Я все розумію і не шукаю якихось виправдань. Їм було вигідно скорочувати кількість ядерних країн та знищувати військовий потенціал Україні. От і все.
Інше вже лірика або другорядне.
показати весь коментар
17.10.2022 15:14 Відповісти
Так щодо ЯЗ, інше ми знищили самі, не без сприяння рашки.
показати весь коментар
17.10.2022 15:22 Відповісти
Та ні, ракетоносії та стратегічні бомбардувальники майже до 0 нам америкоси теж весело допомагали нищити.
показати весь коментар
17.10.2022 15:30 Відповісти
Так, тому що це носії ЯЗ. Було настільки багато іншого, що… І не хто не заважав робити заміну у вигляді інших видів озброєнь.. з літаками там був ще якийсь обмін за газ. коротше хтось добре нагрівруки, тепер змушені благати про допомогу.
показати весь коментар
17.10.2022 15:36 Відповісти
💯
показати весь коментар
17.10.2022 13:38 Відповісти
Після ядерного удару: "Посольство США в Україні назвало ядерні атаки РФ відчайдушними та ганебними" 🙄
показати весь коментар
17.10.2022 12:11 Відповісти
Саркастично, але десь так і буде.
показати весь коментар
17.10.2022 12:17 Відповісти
Це все ж таке посольство, а не Пентагон.
показати весь коментар
17.10.2022 12:24 Відповісти
Справедливо. Не втримався від сарказму
показати весь коментар
17.10.2022 12:39 Відповісти
Це вам лавров розповів?
показати весь коментар
17.10.2022 12:52 Відповісти
Обычная тактика кацапов. В бою эти выб..ля..дки всегда получают по полной программе от ВСУ, а отигрывается эта дикая орда на гражданских, которые не могут ответить.
Поэтому каждый раз убеждаешься, что хороший кацап - это дохлый кацап.
показати весь коментар
17.10.2022 12:12 Відповісти
Слово "терористичні" перед "атаки" в цьому повідомленні виглядало б досить доречно, але, чомусь, відсутнє... Вже пора, як на мене...
показати весь коментар
17.10.2022 12:15 Відповісти
Ганебними потрібно назвати дії, які перешкоджають надати Україні дальньобійні ракети зараз, а не через кілька місяців...
показати весь коментар
17.10.2022 12:15 Відповісти
Ще раз, вони нам нічого не винні. Винна ганебна зелена так звана "влада" клоунів та зрадників
показати весь коментар
17.10.2022 12:35 Відповісти
Досить розводити зраду на порожньому місті, це як бачимо має тільки зворотньопропорційні наслідки.
показати весь коментар
17.10.2022 12:40 Відповісти
Одно слово: ATACMS.
Решайтесь.
показати весь коментар
17.10.2022 12:24 Відповісти
Та вже місяця 3 звучить це слово. Ніхера ця сциклива адміністрація не дасть.
показати весь коментар
17.10.2022 13:01 Відповісти
Після адміністрації Буша-молодшого всі наступні були або занадто м'якотілими (Обама), або латентно проросійськими (руда потвора).
Часи, коли США діяли дуже рішуче, не зважаючи на жодну ядерну зброю у супротивників, далеко позаду.

Світу потрібні нові Черчиллі та Тетчери. Світ розм'якнув і виявився не готовим до серйозних викликів, замість боротьби та самопожертви заради захисту спільних ідеалів, свободи та демократії, світ підійшов ближче до захисту власного благополуччя, тому ризик початку Третьої світової через передачу Україні більш серйозного озброєння для них значить більше, аніж ризик жити у світі, де одна мавпа з ядерною зброєю робить, що заманеться.
показати весь коментар
17.10.2022 13:17 Відповісти
"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно" Джерело: ....только вот ЭТО в "HIMARS" не зарядишь....
показати весь коментар
17.10.2022 13:18 Відповісти
 
 