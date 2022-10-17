Кулеба із бомбосховища попросив міністрів ЄС про ППО
Очільник МЗС попросив країни ЄС надати більше ППО Україні і запровадити санкції проти Ірану.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 17 жовтня, звернувся до засідання ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища. Про це Кулеба розповів у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, голова МЗС зазначив, що він, ймовірно, перший міністр закордонних справ, який до ради звернувся з бомбосховища через повітряну тривогу, яка тривала у момент його звернення.
"Попросив про додаткову протиповітряну оборону і постачання боєприпасів. Закликав ЄС ввести санкції проти Ірану за надання Росії безпілотників", – зазначив міністр і додав, що дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним.
I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022
Нагадаємо, у МЗС Ірану сьогодні знову заперечували постачання дронів Росії.
Як повідомлялося, сьогодні на зібранні міністрів закордонних справ країн ЄС розглядатимуть конкретні докази участі Ірану. У зустрічі візьме участь голова МЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
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укриття! бл...
притуши пердак.
бомбосховище - місце, де бомби ЗБЕРІГАЮТЬСЯ.
овочесховище - місце, де овочі зберігаються, а не де від овочів ховаються.
хоча... для тих, хто свої підручники з української мови скурив, це всерівно "китайська грамота"
Министр попрошания подачек ***** ))
Хочу думати, що росіяни, а не з продажної опи зеленського.
Прекратите уже думать что США - друг.
Они - ситуативный союзник, преследующий в первую очередь СВОИ интересы, и только идиоту не понятно какие именно: а) Ослабить военный потенциал РФии, не разрушая при этом саму РФию, чтобы не пришлось потом собирать ЯО по задворкам; б) Продавать в Европу газ\нефть втридорога; в) Опционально продать\разрекламировать\обновить вооружение.
И даже с ПВО я их понимаю: если его окажется слишком много и оно окажется слишком эффективным, РФия перестанет расходовать на нас ракеты, а значит они останутся на вооружении, что не есть гут.
Поэтому, если не случится чуда, то эта война будет продолжаться очень долго, ни победить ни проиграть нам не дадут, а в это время будет расходоваться самая главная ценность Украины - украинцы.
чтобы помнили
После войны в Германии многие простые люди плакали когда увидели кадры зверств фашистов.
Сомневаюсь, что российское 90% стадо способно хоть на какую-то эмпатию. У них вытравленно всё -способность мыслить, любовь к сыновьям, и даже к самим себе. Это какая то новая порода двуногих.
Укроборонпром натякає українцям на сюрприз
2. Единственным действенным методом давления на западных политиков является общественное мнение граждан Запада.
3. Для формирования этого (правильного) мнения необходима системная, кропотливая и не простая работа власти.
4. Власть выполняет эту работу на 5% от того что можно и дОлжно сделать. Результат - соответствующий.
Но мы этого не слышали, не слышим и не услышим от Кулебы ... ибо п. № 1.
Я ще й досі не маю реального укриття.
Але влада в бомбосховищах.
Я пам'ятаю Лівобережж Києва, коли ці ******** замінували і перекрили мости, залишивши нас на призволяще.
Ніколи не забуду.
Ще живе в мені той час, як ми сами виходили і копали траншеї, бо влада срати на всіх хотіла.
І вони *****, вещают з бомбосховищ. Суки.