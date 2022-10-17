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Новини
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Кулеба із бомбосховища попросив міністрів ЄС про ППО

кулеба

Очільник МЗС попросив країни ЄС надати більше ППО Україні і запровадити санкції проти Ірану.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 17 жовтня, звернувся до засідання ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища. Про це Кулеба розповів у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, голова МЗС зазначив, що він, ймовірно, перший міністр закордонних справ, який до ради звернувся з бомбосховища через повітряну тривогу, яка тривала у момент його звернення.

"Попросив про додаткову протиповітряну оборону і постачання боєприпасів. Закликав ЄС ввести санкції проти Ірану за надання Росії безпілотників", – зазначив міністр і додав, що дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним.

Також читайте: Україна працює над тим, щоб ускладнити Ірану логістику через його допомогу РФ, - "слуга народу" Арахамія

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022

Нагадаємо, у МЗС Ірану сьогодні знову заперечували постачання дронів Росії.

Як повідомлялося, сьогодні на зібранні міністрів закордонних справ країн ЄС розглядатимуть конкретні докази участі Ірану. У зустрічі візьме участь голова МЗС України.

Автор: 

Іран (2017) ППО (3164) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
Оливия



После войны в Германии многие простые люди плакали когда увидели кадры зверств фашистов.

Сомневаюсь, что российское 90% стадо способно хоть на какую-то эмпатию. У них вытравленно всё -способность мыслить, любовь к сыновьям, и даже к самим себе. Это какая то новая порода двуногих.
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17.10.2022 15:08
+10
Це можна припинити тільки перенісши війну на територію рф.
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17.10.2022 15:10
+6
Хорошо Кулебе... Бомбоубежище рядом, министерскую пайку прямо в бункер притаранят. Хорошо быть министром.
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17.10.2022 15:03
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*****, які бомбосховища?!!

укриття! бл...
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17.10.2022 15:01 Відповісти
что у тебя с пердаком? у кого-то укрытие, как у меня в коридоре, а у него -бомбоубежище, ибо под зданием МИДа стопудово есть бомбоубежище.
притуши пердак.
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17.10.2022 15:13 Відповісти
хто чим думає...

бомбосховище - місце, де бомби ЗБЕРІГАЮТЬСЯ.

овочесховище - місце, де овочі зберігаються, а не де від овочів ховаються.

хоча... для тих, хто свої підручники з української мови скурив, це всерівно "китайська грамота"
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17.10.2022 16:24 Відповісти
Ольга якось некрасиво хамити. При чому Вас не ображали. Розумію, емоції, але так хамити - це притаманно хіба що расеянам, але аж ніяк представнику європейської нації
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17.10.2022 17:03 Відповісти
Хорошо Кулебе... Бомбоубежище рядом, министерскую пайку прямо в бункер притаранят. Хорошо быть министром.
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17.10.2022 15:03 Відповісти
Ахахаха.

Министр попрошания подачек ***** ))
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17.10.2022 15:05 Відповісти
А ты, *****, чего министр? Ой, сорри, какой ты министр, так, прыщ на ******.
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17.10.2022 15:42 Відповісти
Западные партнеры не дадут ПВО, пока их не даст США, а США их не даст из-за маразматика байдена, который по непонятным причинам блокирует почти всю помощь Украине, дают крапаль.
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17.10.2022 15:06 Відповісти
***, звідки вилазять такі уроди?
Хочу думати, що росіяни, а не з продажної опи зеленського.
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17.10.2022 15:35 Відповісти
А что собственно он не так сказал ?
Прекратите уже думать что США - друг.

Они - ситуативный союзник, преследующий в первую очередь СВОИ интересы, и только идиоту не понятно какие именно: а) Ослабить военный потенциал РФии, не разрушая при этом саму РФию, чтобы не пришлось потом собирать ЯО по задворкам; б) Продавать в Европу газ\нефть втридорога; в) Опционально продать\разрекламировать\обновить вооружение.

И даже с ПВО я их понимаю: если его окажется слишком много и оно окажется слишком эффективным, РФия перестанет расходовать на нас ракеты, а значит они останутся на вооружении, что не есть гут.

Поэтому, если не случится чуда, то эта война будет продолжаться очень долго, ни победить ни проиграть нам не дадут, а в это время будет расходоваться самая главная ценность Украины - украинцы.
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17.10.2022 15:49 Відповісти
Пруфы дашь на свои утверждения?
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17.10.2022 15:43 Відповісти
да ******* вы по белкоруссии - разок, но хорошенько
чтобы помнили
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17.10.2022 15:07 Відповісти
да, и с инфраструктурой для населения - один раз, но накануне зимы
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17.10.2022 15:09 Відповісти
Оливия



После войны в Германии многие простые люди плакали когда увидели кадры зверств фашистов.

Сомневаюсь, что российское 90% стадо способно хоть на какую-то эмпатию. У них вытравленно всё -способность мыслить, любовь к сыновьям, и даже к самим себе. Это какая то новая порода двуногих.
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17.10.2022 15:08 Відповісти
Це можна припинити тільки перенісши війну на територію рф.
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17.10.2022 15:10 Відповісти
"Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку."

Укроборонпром натякає українцям на сюрприз
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17.10.2022 15:17 Відповісти
Намного эффективнее было бы вытащить Кулебе свой язык из жопы Зеленского (это п.№ 1) и НЕ ПРОСИТЬ в стотысячный раз, а сказать о том, что:
2. Единственным действенным методом давления на западных политиков является общественное мнение граждан Запада.
3. Для формирования этого (правильного) мнения необходима системная, кропотливая и не простая работа власти.
4. Власть выполняет эту работу на 5% от того что можно и дОлжно сделать. Результат - соответствующий.

Но мы этого не слышали, не слышим и не услышим от Кулебы ... ибо п. № 1.
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17.10.2022 15:24 Відповісти
А ви звідти вилазите?
Я ще й досі не маю реального укриття.
Але влада в бомбосховищах.
Я пам'ятаю Лівобережж Києва, коли ці ******** замінували і перекрили мости, залишивши нас на призволяще.
Ніколи не забуду.
Ще живе в мені той час, як ми сами виходили і копали траншеї, бо влада срати на всіх хотіла.
І вони *****, вещают з бомбосховищ. Суки.
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17.10.2022 15:31 Відповісти
це той самий антиукраїнський Кулєба , котрий за пів-року до війни агітував , щоб ВЗРада не проголосувала звернення до США за налання Україні статусу основного союзника поза НАТО, позаяк це за його словами це "не несло ніякої додатковою цінності для України" (((https://www.dsnews.ua/ukr/politics/kuleba-poprosil-nardepov-ne-podderzhivat-obrashchenie-k-ssha-po-statusu-soyuznika-vne-nato-08092021-436284 )))йшов би у відставку
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17.10.2022 15:47 Відповісти
Тоді ми вимушени б були віддавти Беню до Делаверської в'язниці.
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17.10.2022 18:36 Відповісти
Досить скиглити... НЕ ДА ДУТЬ!
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17.10.2022 16:30 Відповісти
 
 