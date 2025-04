Кулеба із бомбосховища попросив міністрів ЄС про ППО

Очільник МЗС попросив країни ЄС надати більше ППО Україні і запровадити санкції проти Ірану.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 17 жовтня, звернувся до засідання ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища. Про це Кулеба розповів у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, голова МЗС зазначив, що він, ймовірно, перший міністр закордонних справ, який до ради звернувся з бомбосховища через повітряну тривогу, яка тривала у момент його звернення.

"Попросив про додаткову протиповітряну оборону і постачання боєприпасів. Закликав ЄС ввести санкції проти Ірану за надання Росії безпілотників", – зазначив міністр і додав, що дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним.

Також читайте: Україна працює над тим, щоб ускладнити Ірану логістику через його допомогу РФ, - "слуга народу" Арахамія

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm