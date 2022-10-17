Кулеба из бомбоубежища попросил министров ЕС о ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД попросил страны ЕС предоставить больше ПВО Украине и ввести санкции против Ирана.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 октября, обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища. Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, глава МИД отметил, что он, вероятно, первый министр иностранных дел, который к совету обратился из бомбоубежища из-за продолжавшейся воздушной тревоги в момент его обращения.
"Попросил о дополнительной противовоздушной обороне и поставках боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников", - отметил министр и добавил, что девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным.
I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022
Напомним, в МИД Ирана сегодня снова отрицали поставки дронов России.
Как сообщалось, сегодня на собрании министров иностранных дел стран ЕС будут рассматриваться конкретные доказательства участия Ирана. Во встрече примет участие глава МИД Украины.
Пожалуйста, подождите...
укриття! бл...
притуши пердак.
бомбосховище - місце, де бомби ЗБЕРІГАЮТЬСЯ.
овочесховище - місце, де овочі зберігаються, а не де від овочів ховаються.
хоча... для тих, хто свої підручники з української мови скурив, це всерівно "китайська грамота"
Министр попрошания подачек ***** ))
Хочу думати, що росіяни, а не з продажної опи зеленського.
Прекратите уже думать что США - друг.
Они - ситуативный союзник, преследующий в первую очередь СВОИ интересы, и только идиоту не понятно какие именно: а) Ослабить военный потенциал РФии, не разрушая при этом саму РФию, чтобы не пришлось потом собирать ЯО по задворкам; б) Продавать в Европу газ\нефть втридорога; в) Опционально продать\разрекламировать\обновить вооружение.
И даже с ПВО я их понимаю: если его окажется слишком много и оно окажется слишком эффективным, РФия перестанет расходовать на нас ракеты, а значит они останутся на вооружении, что не есть гут.
Поэтому, если не случится чуда, то эта война будет продолжаться очень долго, ни победить ни проиграть нам не дадут, а в это время будет расходоваться самая главная ценность Украины - украинцы.
чтобы помнили
После войны в Германии многие простые люди плакали когда увидели кадры зверств фашистов.
Сомневаюсь, что российское 90% стадо способно хоть на какую-то эмпатию. У них вытравленно всё -способность мыслить, любовь к сыновьям, и даже к самим себе. Это какая то новая порода двуногих.
Укроборонпром натякає українцям на сюрприз
2. Единственным действенным методом давления на западных политиков является общественное мнение граждан Запада.
3. Для формирования этого (правильного) мнения необходима системная, кропотливая и не простая работа власти.
4. Власть выполняет эту работу на 5% от того что можно и дОлжно сделать. Результат - соответствующий.
Но мы этого не слышали, не слышим и не услышим от Кулебы ... ибо п. № 1.
Я ще й досі не маю реального укриття.
Але влада в бомбосховищах.
Я пам'ятаю Лівобережж Києва, коли ці ******** замінували і перекрили мости, залишивши нас на призволяще.
Ніколи не забуду.
Ще живе в мені той час, як ми сами виходили і копали траншеї, бо влада срати на всіх хотіла.
І вони *****, вещают з бомбосховищ. Суки.