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Новости Война в Украине
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Иран (1561) ПВО (1508) Кулеба Дмитрий (2657)

Кулеба из бомбоубежища попросил министров ЕС о ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Глава МИД попросил страны ЕС предоставить больше ПВО Украине и ввести санкции против Ирана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 октября, обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища. Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, глава МИД отметил, что он, вероятно, первый министр иностранных дел, который к совету обратился из бомбоубежища из-за продолжавшейся воздушной тревоги в момент его обращения.

"Попросил о дополнительной противовоздушной обороне и поставках боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников", - отметил министр и добавил, что девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным.

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Напомним, в МИД Ирана сегодня снова отрицали поставки дронов России.

Как сообщалось, сегодня на собрании министров иностранных дел стран ЕС будут рассматриваться конкретные доказательства участия Ирана. Во встрече примет участие глава МИД Украины.
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Топ комментарии
+15
Оливия



После войны в Германии многие простые люди плакали когда увидели кадры зверств фашистов.

Сомневаюсь, что российское 90% стадо способно хоть на какую-то эмпатию. У них вытравленно всё -способность мыслить, любовь к сыновьям, и даже к самим себе. Это какая то новая порода двуногих.
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17.10.2022 15:08
+10
Це можна припинити тільки перенісши війну на територію рф.
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17.10.2022 15:10
+6
Хорошо Кулебе... Бомбоубежище рядом, министерскую пайку прямо в бункер притаранят. Хорошо быть министром.
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17.10.2022 15:03
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*****, які бомбосховища?!!

укриття! бл...
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17.10.2022 15:01 Ответить
что у тебя с пердаком? у кого-то укрытие, как у меня в коридоре, а у него -бомбоубежище, ибо под зданием МИДа стопудово есть бомбоубежище.
притуши пердак.
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17.10.2022 15:13 Ответить
хто чим думає...

бомбосховище - місце, де бомби ЗБЕРІГАЮТЬСЯ.

овочесховище - місце, де овочі зберігаються, а не де від овочів ховаються.

хоча... для тих, хто свої підручники з української мови скурив, це всерівно "китайська грамота"
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17.10.2022 16:24 Ответить
Ольга якось некрасиво хамити. При чому Вас не ображали. Розумію, емоції, але так хамити - це притаманно хіба що расеянам, але аж ніяк представнику європейської нації
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17.10.2022 17:03 Ответить
Хорошо Кулебе... Бомбоубежище рядом, министерскую пайку прямо в бункер притаранят. Хорошо быть министром.
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17.10.2022 15:03 Ответить
Ахахаха.

Министр попрошания подачек ***** ))
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17.10.2022 15:05 Ответить
А ты, *****, чего министр? Ой, сорри, какой ты министр, так, прыщ на ******.
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17.10.2022 15:42 Ответить
Западные партнеры не дадут ПВО, пока их не даст США, а США их не даст из-за маразматика байдена, который по непонятным причинам блокирует почти всю помощь Украине, дают крапаль.
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17.10.2022 15:06 Ответить
***, звідки вилазять такі уроди?
Хочу думати, що росіяни, а не з продажної опи зеленського.
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17.10.2022 15:35 Ответить
А что собственно он не так сказал ?
Прекратите уже думать что США - друг.

Они - ситуативный союзник, преследующий в первую очередь СВОИ интересы, и только идиоту не понятно какие именно: а) Ослабить военный потенциал РФии, не разрушая при этом саму РФию, чтобы не пришлось потом собирать ЯО по задворкам; б) Продавать в Европу газ\нефть втридорога; в) Опционально продать\разрекламировать\обновить вооружение.

И даже с ПВО я их понимаю: если его окажется слишком много и оно окажется слишком эффективным, РФия перестанет расходовать на нас ракеты, а значит они останутся на вооружении, что не есть гут.

Поэтому, если не случится чуда, то эта война будет продолжаться очень долго, ни победить ни проиграть нам не дадут, а в это время будет расходоваться самая главная ценность Украины - украинцы.
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17.10.2022 15:49 Ответить
Пруфы дашь на свои утверждения?
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17.10.2022 15:43 Ответить
да ******* вы по белкоруссии - разок, но хорошенько
чтобы помнили
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17.10.2022 15:07 Ответить
да, и с инфраструктурой для населения - один раз, но накануне зимы
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17.10.2022 15:09 Ответить
Оливия



После войны в Германии многие простые люди плакали когда увидели кадры зверств фашистов.

Сомневаюсь, что российское 90% стадо способно хоть на какую-то эмпатию. У них вытравленно всё -способность мыслить, любовь к сыновьям, и даже к самим себе. Это какая то новая порода двуногих.
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17.10.2022 15:08 Ответить
Це можна припинити тільки перенісши війну на територію рф.
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17.10.2022 15:10 Ответить
"Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку."

Укроборонпром натякає українцям на сюрприз
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17.10.2022 15:17 Ответить
Намного эффективнее было бы вытащить Кулебе свой язык из жопы Зеленского (это п.№ 1) и НЕ ПРОСИТЬ в стотысячный раз, а сказать о том, что:
2. Единственным действенным методом давления на западных политиков является общественное мнение граждан Запада.
3. Для формирования этого (правильного) мнения необходима системная, кропотливая и не простая работа власти.
4. Власть выполняет эту работу на 5% от того что можно и дОлжно сделать. Результат - соответствующий.

Но мы этого не слышали, не слышим и не услышим от Кулебы ... ибо п. № 1.
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17.10.2022 15:24 Ответить
А ви звідти вилазите?
Я ще й досі не маю реального укриття.
Але влада в бомбосховищах.
Я пам'ятаю Лівобережж Києва, коли ці ******** замінували і перекрили мости, залишивши нас на призволяще.
Ніколи не забуду.
Ще живе в мені той час, як ми сами виходили і копали траншеї, бо влада срати на всіх хотіла.
І вони *****, вещают з бомбосховищ. Суки.
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17.10.2022 15:31 Ответить
це той самий антиукраїнський Кулєба , котрий за пів-року до війни агітував , щоб ВЗРада не проголосувала звернення до США за налання Україні статусу основного союзника поза НАТО, позаяк це за його словами це "не несло ніякої додатковою цінності для України" (((https://www.dsnews.ua/ukr/politics/kuleba-poprosil-nardepov-ne-podderzhivat-obrashchenie-k-ssha-po-statusu-soyuznika-vne-nato-08092021-436284)))йшов би у відставку
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17.10.2022 15:47 Ответить
Тоді ми вимушени б були віддавти Беню до Делаверської в'язниці.
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17.10.2022 18:36 Ответить
Досить скиглити... НЕ ДА ДУТЬ!
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17.10.2022 16:30 Ответить
 
 