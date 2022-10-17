Кулеба из бомбоубежища попросил министров ЕС о ПВО

Глава МИД попросил страны ЕС предоставить больше ПВО Украине и ввести санкции против Ирана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 октября, обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища. Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, глава МИД отметил, что он, вероятно, первый министр иностранных дел, который к совету обратился из бомбоубежища из-за продолжавшейся воздушной тревоги в момент его обращения.

"Попросил о дополнительной противовоздушной обороне и поставках боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников", - отметил министр и добавил, что девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным.

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I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022

Напомним, в МИД Ирана сегодня снова отрицали поставки дронов России.

Как сообщалось, сегодня на собрании министров иностранных дел стран ЕС будут рассматриваться конкретные доказательства участия Ирана. Во встрече примет участие глава МИД Украины.