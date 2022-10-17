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Новини Війна
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Міністри ЄС планують ухвалити санкції проти Ірану

боррель

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу, які зустрічаються 17 жовтня у Люксембурзі, мають намір ухвалити пакет санкцій проти Ірану у зв’язку із порушенням прав людини та розглянуть свідчення щодо залучення Ірану до поставок зброї Росії.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Водночас міністри ухвалять, рішення щодо виділення Україні чергового траншу європейської військової допомоги та про розгортання тренувальної місії для ЗСУ.

"Першим питанням порядку денного буде Україна. Ми бачили погані новини – цього ранку Росія атакувала дронами Київ, центр міста. Ми обговоримо ситуацію в Україні та здійснимо певні заходи… Найбільш важливі рішення будуть пов’язані із новим, шостим, траншем військової допомоги для України з Європейського фонду миру та із застосуванням тренувальної місії. Це останній етап нашого обговорення. Сподіваюся, що наприкінці всі з цим погодяться", - сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції ЄС на поставки Іраном до Росії дронів для здійснення атак на Україну, високий представник ЄС зауважив, що міністри розглянуть сьогодні докази такого залучення та зважать на можливі заходи.

"Це буде обговорюватися. Ми розглянемо конкретні свідчення про участь Ірану, яку сам Іран рішуче спростовує. Тож давайте подивимося, якою є інформація. Кулеба братиме участь у зустрічі. Але санкції проти Ірану, які, сподіваюсь, сьогодні приймуть міністри, мають на меті підтримати хоробрих жінок в Ірані, будуть прийняті у відповідь на репресії проти демонстрантів", – повідомив Боррель.

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Автор: 

Іран (2017) санкції (11790) Євросоюз (13358) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Иран уже десятки лет под санкциями. Им это не помешало наклепать кучу дронов. Украине нужно свое производство. Зарывать в землю-бетон заводы и клепать, клепать, клепать.
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17.10.2022 12:07
+4
А можна планувати якось скоріше! Скільки ще життів українців треба, щоб пришвидшити ваші «планування»..І
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17.10.2022 11:53
+3
Полотенцям ці санкції до дупи
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17.10.2022 11:58
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А можна планувати якось скоріше! Скільки ще життів українців треба, щоб пришвидшити ваші «планування»..І
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17.10.2022 11:53 Відповісти
А хто заважав нормально голосувати всі ці роки, щоб підготуватися?
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17.10.2022 12:13 Відповісти
а им похер
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17.10.2022 12:26 Відповісти
Краще би дали Україні балістичні ракети та дрони камікадзе типу харопів (мопеди для багатих).
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17.10.2022 11:54 Відповісти
Полотенцям ці санкції до дупи
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17.10.2022 11:58 Відповісти
Ухвалюйте вже швидше.І потрясіть тих,хто комплектуючі іранцям продає.У себе не забудьте перевірити наявність "бізнесменів" на крові.І з Китаєм щось вирішуйте,досить вже робити вигляд,що все під контролем.Втрата ринку ЄС ,в разі підкилимної підтримки кацапів для Китаю буде вирішальним гальмом.Бо роздухарилится щось китайці останнім часом,вже закликають своїх громадян терміново покинути Україну.Не лишнім буде нагадати ,що Китай теж є гарантом по Будапештському меморандуму.
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17.10.2022 11:58 Відповісти
Там в Китаї зараз шабаш якийсь з обранням нового лідера компартіі. Після його обрання, я думаю, Китай щось конкретніше скаже з приводу України. Хоча їм все вигідно: програє Україна - китайці мигом попруть на Тайвань, програє росія - частина Сибіру йде в Китай. То такі мудаки, що як не крути в плюс
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17.10.2022 12:04 Відповісти
Аналітики прогнозують,що Сі Цзіньпін буде втретє генсеком китайських комуняк
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17.10.2022 12:11 Відповісти
Если все комплектующие из Китая , разработка Китая и якобы собирают в Иране он не становится иранским . Там видимо из иранского только название, которые чалмы клеят или рисуют. Просто кто-то не хочет видеть явного. Китай и роиссе. А пусть будет Иран , он злодей.
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17.10.2022 13:04 Відповісти
Санкції схвалять проти Ірану але це не стане перешкодою для передачі Росії іранських беспілотників (дронів- камікадзе) а також баллістичних ракет .
Санкції можна вводити скільки завгодно але Іран компенсує свої втрати заподіяні санкціями тому він і надалі буде постачати в Росію зброю -точніше продавати.
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17.10.2022 12:03 Відповісти
Иран уже десятки лет под санкциями. Им это не помешало наклепать кучу дронов. Украине нужно свое производство. Зарывать в землю-бетон заводы и клепать, клепать, клепать.
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17.10.2022 12:07 Відповісти
барель хоче атаку дронів на брюсель відчути на своїй сраці
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17.10.2022 12:09 Відповісти
Найкраще санкції вводять В-1, F-16...
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17.10.2022 12:26 Відповісти
А Україна не хоче розірвати дип. відносини з Іраном та винати посла?
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17.10.2022 14:03 Відповісти
уроды!иран-страна террорист такая же как рашка!они в шаге от получения ядерного оружия.и это оружие они хотят применить по Израилю!
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17.10.2022 14:27 Відповісти
А ці тут,які не українці щось будуть вирішувати з іраном,вже ракети збирається постачати,щось підказує,що-нє,бо коли показово для нього, збили літак,чомусь вони дуже д"якували за співпрацю вбивчій владі ірану.Ой,після війни падли з пазлами зійдуться.
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17.10.2022 14:49 Відповісти
 
 