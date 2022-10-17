Міністри ЄС планують ухвалити санкції проти Ірану

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу, які зустрічаються 17 жовтня у Люксембурзі, мають намір ухвалити пакет санкцій проти Ірану у зв’язку із порушенням прав людини та розглянуть свідчення щодо залучення Ірану до поставок зброї Росії.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Водночас міністри ухвалять, рішення щодо виділення Україні чергового траншу європейської військової допомоги та про розгортання тренувальної місії для ЗСУ.

"Першим питанням порядку денного буде Україна. Ми бачили погані новини – цього ранку Росія атакувала дронами Київ, центр міста. Ми обговоримо ситуацію в Україні та здійснимо певні заходи… Найбільш важливі рішення будуть пов’язані із новим, шостим, траншем військової допомоги для України з Європейського фонду миру та із застосуванням тренувальної місії. Це останній етап нашого обговорення. Сподіваюся, що наприкінці всі з цим погодяться", - сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції ЄС на поставки Іраном до Росії дронів для здійснення атак на Україну, високий представник ЄС зауважив, що міністри розглянуть сьогодні докази такого залучення та зважать на можливі заходи.

"Це буде обговорюватися. Ми розглянемо конкретні свідчення про участь Ірану, яку сам Іран рішуче спростовує. Тож давайте подивимося, якою є інформація. Кулеба братиме участь у зустрічі. Але санкції проти Ірану, які, сподіваюсь, сьогодні приймуть міністри, мають на меті підтримати хоробрих жінок в Ірані, будуть прийняті у відповідь на репресії проти демонстрантів", – повідомив Боррель.

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