РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11661 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
4 599 17
война (47303) Иран (1561) санкции (10627) Евросоюз (15956) Боррель (600)

Министры ЕС планируют принять санкции против Ирана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза, встречающиеся 17 октября в Люксембурге, намерены принять пакет санкций против Ирана в связи с нарушением прав человека и рассмотрят показания о привлечении Ирана к поставкам оружия России.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время министры примут решение о выделении Украине очередного транша европейской военной помощи и о развертывании тренировочной миссии для ВСУ.

"Первым вопросом повестки дня будет Украина. Мы видели плохие новости – в это утро россия атаковала дронами Киев, центр города. Мы обсудим ситуацию в Украине и примем определенные меры… Наиболее важные решения будут связаны с новым, шестым, траншем военной помощи для Украины из Европейского фонда мира и с применением тренировочной миссии. Это последний этап нашего обсуждения. Надеюсь, что в конце все с этим согласятся", – сказал Боррель.

Отвечая на вопросы журналистов относительно реакции ЕС на поставки Ираном в россию дронов для осуществления атак на Украину, высокий представитель ЕС отметил, что министры рассмотрят сегодня доказательства такого привлечения и примут во внимание возможные меры.

"Это будет обсуждаться. Мы рассмотрим конкретные свидетельства об участии Ирана, которое сам Иран решительно опровергает. Поэтому давайте посмотрим, какой является информация. Кулеба  будет принимать участие во встрече. Но санкции против Ирана, которые, надеюсь, сегодня примут министры, направленные на поддержку храбрых женщин в Иране, будут приняты в ответ на репрессии против демонстрантов", – сообщил Боррель.

Читайте также: Иран намерен передать России баллистические ракеты для войны против Украины, - Washington Post
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Иран уже десятки лет под санкциями. Им это не помешало наклепать кучу дронов. Украине нужно свое производство. Зарывать в землю-бетон заводы и клепать, клепать, клепать.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:07
+4
А можна планувати якось скоріше! Скільки ще життів українців треба, щоб пришвидшити ваші «планування»..І
показать весь комментарий
17.10.2022 11:53
+3
Полотенцям ці санкції до дупи
показать весь комментарий
17.10.2022 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна планувати якось скоріше! Скільки ще життів українців треба, щоб пришвидшити ваші «планування»..І
показать весь комментарий
17.10.2022 11:53 Ответить
А хто заважав нормально голосувати всі ці роки, щоб підготуватися?
показать весь комментарий
17.10.2022 12:13 Ответить
а им похер
показать весь комментарий
17.10.2022 12:26 Ответить
Краще би дали Україні балістичні ракети та дрони камікадзе типу харопів (мопеди для багатих).
показать весь комментарий
17.10.2022 11:54 Ответить
Полотенцям ці санкції до дупи
показать весь комментарий
17.10.2022 11:58 Ответить
Ухвалюйте вже швидше.І потрясіть тих,хто комплектуючі іранцям продає.У себе не забудьте перевірити наявність "бізнесменів" на крові.І з Китаєм щось вирішуйте,досить вже робити вигляд,що все під контролем.Втрата ринку ЄС ,в разі підкилимної підтримки кацапів для Китаю буде вирішальним гальмом.Бо роздухарилится щось китайці останнім часом,вже закликають своїх громадян терміново покинути Україну.Не лишнім буде нагадати ,що Китай теж є гарантом по Будапештському меморандуму.
показать весь комментарий
17.10.2022 11:58 Ответить
Там в Китаї зараз шабаш якийсь з обранням нового лідера компартіі. Після його обрання, я думаю, Китай щось конкретніше скаже з приводу України. Хоча їм все вигідно: програє Україна - китайці мигом попруть на Тайвань, програє росія - частина Сибіру йде в Китай. То такі мудаки, що як не крути в плюс
показать весь комментарий
17.10.2022 12:04 Ответить
Аналітики прогнозують,що Сі Цзіньпін буде втретє генсеком китайських комуняк
показать весь комментарий
17.10.2022 12:11 Ответить
Если все комплектующие из Китая , разработка Китая и якобы собирают в Иране он не становится иранским . Там видимо из иранского только название, которые чалмы клеят или рисуют. Просто кто-то не хочет видеть явного. Китай и роиссе. А пусть будет Иран , он злодей.
показать весь комментарий
17.10.2022 13:04 Ответить
Санкції схвалять проти Ірану але це не стане перешкодою для передачі Росії іранських беспілотників (дронів- камікадзе) а також баллістичних ракет .
Санкції можна вводити скільки завгодно але Іран компенсує свої втрати заподіяні санкціями тому він і надалі буде постачати в Росію зброю -точніше продавати.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:03 Ответить
Иран уже десятки лет под санкциями. Им это не помешало наклепать кучу дронов. Украине нужно свое производство. Зарывать в землю-бетон заводы и клепать, клепать, клепать.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:07 Ответить
барель хоче атаку дронів на брюсель відчути на своїй сраці
показать весь комментарий
17.10.2022 12:09 Ответить
Найкраще санкції вводять В-1, F-16...
показать весь комментарий
17.10.2022 12:26 Ответить
А Україна не хоче розірвати дип. відносини з Іраном та винати посла?
показать весь комментарий
17.10.2022 14:03 Ответить
уроды!иран-страна террорист такая же как рашка!они в шаге от получения ядерного оружия.и это оружие они хотят применить по Израилю!
показать весь комментарий
17.10.2022 14:27 Ответить
А ці тут,які не українці щось будуть вирішувати з іраном,вже ракети збирається постачати,щось підказує,що-нє,бо коли показово для нього, збили літак,чомусь вони дуже д"якували за співпрацю вбивчій владі ірану.Ой,після війни падли з пазлами зійдуться.
показать весь комментарий
17.10.2022 14:49 Ответить
 
 