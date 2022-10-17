Министры ЕС планируют принять санкции против Ирана

Министры иностранных дел стран Евросоюза, встречающиеся 17 октября в Люксембурге, намерены принять пакет санкций против Ирана в связи с нарушением прав человека и рассмотрят показания о привлечении Ирана к поставкам оружия России.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время министры примут решение о выделении Украине очередного транша европейской военной помощи и о развертывании тренировочной миссии для ВСУ.

"Первым вопросом повестки дня будет Украина. Мы видели плохие новости – в это утро россия атаковала дронами Киев, центр города. Мы обсудим ситуацию в Украине и примем определенные меры… Наиболее важные решения будут связаны с новым, шестым, траншем военной помощи для Украины из Европейского фонда мира и с применением тренировочной миссии. Это последний этап нашего обсуждения. Надеюсь, что в конце все с этим согласятся", – сказал Боррель.

Отвечая на вопросы журналистов относительно реакции ЕС на поставки Ираном в россию дронов для осуществления атак на Украину, высокий представитель ЕС отметил, что министры рассмотрят сегодня доказательства такого привлечения и примут во внимание возможные меры.

"Это будет обсуждаться. Мы рассмотрим конкретные свидетельства об участии Ирана, которое сам Иран решительно опровергает. Поэтому давайте посмотрим, какой является информация. Кулеба будет принимать участие во встрече. Но санкции против Ирана, которые, надеюсь, сегодня примут министры, направленные на поддержку храбрых женщин в Иране, будут приняты в ответ на репрессии против демонстрантов", – сообщил Боррель.

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