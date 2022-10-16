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Иран намерен передать России баллистические ракеты для войны против Украины, - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ракета

Американская газета The Washington Post заявила, что Иран собирается передать России баллистические ракеты класса "земля – земля" для войны против Украины. К такому выводу пришла разведка одного из союзных США государств, рассказали изданию два американских чиновника.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Лига.нет.

Первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах в Иране. Это баллистические ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.

Иран владеет одним из самых больших и разнообразных арсеналов ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке.

"Новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели", - пишет WP.

Также читайте: Оборонная промышленность РФ не может производить современные ракеты такими темпами, как они тратятся, - британская разведка

Ранее Иран уже передавал такие ракеты в зоны боевых действий, в частности, боевикам-хуситам в Йемене. Силы Хуситов использовали иранские ракеты для нападений на нефтеперерабатывающие заводы и другие гражданские объекты в соседних странах Персидского залива.
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Топ комментарии
+97
Що там з посольством Ірану в Україні? І з дипломатичними відносинами? Чи все це "не на часі"?
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16.10.2022 12:06
+68
Это не "красная линия"? Может нам тоже нужны ракеты на 700 км?
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16.10.2022 12:08
+48
Понимаю, что НАТО должно, в первую очередь, беспокоиться за безопасность собственных граждан, но на передачу рашке таких ракет надо бы всё-таки среагировать и не санкциями против ирана, а передачей более серьёзных ракет Украине.
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16.10.2022 12:09
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Страница 3 из 3
А розробляли ці ракети та дрони інженери що навчалися на факультеті авіаційних та ракетних технології КПІ. Може пора подумати та відрахували тих що зараз там навчаються.
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16.10.2022 14:35 Ответить
Ізраїль, міг би допомогти Україні, знищивши заводи по випуску цих ракет, але не той тепер Ізраїль, він став більше прорашистський
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16.10.2022 14:45 Ответить
Стал ? Обожди вот вот к власти вернётся Нетаньягу и ты увидишь реальный прорашисткий Израиль. Одновременно вернут конгресс республиканцы Трампа, и Лиз Трасс отправят в отставку а вместо нее возьмут прорашисткого индуса.
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16.10.2022 15:19 Ответить
В Тебе такі ж мрії, як в куйла і меркель із запуском "північних газових рашистських труб" , трампоном, котрий в США призвав прорашистських дурнів,що проживають у США повторити те ж саме,що вчиняли прорашистські холуї в Донецьку і Ліз Трасс котра відправила прорашистського індуса за рашистським кораблем.
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16.10.2022 15:58 Ответить
Откуда ты знаешь какие у меня мечты ?
Просто нужно смотреть правде в глаза, а не выбирать себе преза членограя, главкома который разминировал сонгар а потом бегать усравшись с протянутой рукой клянча вооружение, потому что свое разворовали через асфальт? И при это ещё регулярно оскорблять вообще всех кто помогает.
Так давай ка со своей Мрией разберись и кто ее бросил у Гостомеле обрекая на уничтожение.
А я со своими мечтами сам разберусь, в любом случае они лежат не в политической или военно плоскости ...
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16.10.2022 16:06 Ответить
давай проходи с мечтами,которые Тебя выдают -"Обожди вот вот к власти вернётся Нетаньягу и ты увидишь реальный прорашисткий Израиль. Одновременно вернут конгресс республиканцы Трампа, и Лиз Трасс отправят в отставку а вместо нее возьмут прорашисткого индуса."они лежат не в политической или военно плоскости ...от них еще и лицемерием потянуло.
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16.10.2022 16:11 Ответить
Ты путаешь аналитику с мечтами. Не знаю злонамеренно или по недоумию. Каждое утверждение в моем анализе подкреплено фактами.
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16.10.2022 19:05 Ответить
Ви слабкі по аналітиці Британії, тож більше ніколи не робіть й не пишіть свою аналітику з приводу Британії бо Ви дуУже некомпетентні у цьому питанні.
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17.10.2022 01:04 Ответить
Не тратьте время на дискуссию с этим рашистским троллем. Он вас специально провоцирует.
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17.10.2022 07:04 Ответить
В твоем случае, кацап, аналитика от слова АНАЛ. ******-ка в спам, отдохни.
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17.10.2022 10:30 Ответить
откуда знаем про твои мечты? догадываемся только о политических препочтениях твоих. из того что ты пишешь. мол вот они сделают тот то и то то прорашисткое. начинаешь про самолет разбитый россиянцами, укорять украинцев. это в тебе и выдает зароссиянца. это в тебе и выдает твои политические мрии.
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17.10.2022 08:53 Ответить
А ми по них бітумом, бітумом
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16.10.2022 14:57 Ответить
Иран сбил нам самолет, поставил беспилотники, которые привели к блекауту уже. Теперь дальнобойные ракеты. У власти должны быть яйца. Выгоните этот Иран нахрен из Украины. Им здесь не место.
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16.10.2022 14:57 Ответить
хотелось бы услышать внятную позицию США и НАТО по этому вопросу....
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16.10.2022 15:21 Ответить
Пока у руля маразматик Байден, никакой внятной позиции не будет, так же как и ПВО.
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16.10.2022 20:29 Ответить
Китай -головна падаль, його треба обкласти санкціями і тоді одразу псячий іран перестане виробляти ракети та дрони.
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16.10.2022 15:59 Ответить
Это еще вопрос кто кого хотели обворовать с Мотор Сич насколько известно Китай этот завад не строил, а хотел купить технологии при том ворованные у народа и государства олигархами ну да ладно, - интересно другое чем же Китай нам хотел помочь? когда воздержался при голосовонии в ООН по вопросу анексии территорий четырех областей, зато когда Украина отказалась от третьегои ядерного потенциала бывшего СССР в обмен на гарантии безопастноси и территориальной целостности все это приветствовали в том числе и Китай .
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16.10.2022 22:55 Ответить
Насчет Китая Вы плохо понимаете их цели и всеобщее мировозрение. Китайцы проникают везде куда только могут чтоб украсть технологии, образование, взять в оренду навечно территории и т.д. причем украсть они это хотят за небольшие деньги. Конкретный пример завод по ремонту двигателей к истребителям в Луцке, сначала куча обещанийобещаний типа будущих инвестиций, особенно обещали вложиться в инфраструктуру, построить детский садик и т.д. В итоге приехавшие китайские специалисты просто ******** технологии и все. Авианосец Варяг когда китайцы купили, просто сделали такую же копию у себя и все.
Денег им за Мотор Сич никто не должен у них были намерения и всев им отказали.
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17.10.2022 12:36 Ответить
Херова новина
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16.10.2022 17:12 Ответить
Вот так "сверхдержава" : закупает ракетное вооружение у страны 3-его мира...
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17.10.2022 02:12 Ответить
Купувати комерційні комплектуючі,метали та хімію начебто для виробництва добрив ніхто нікому не забороняє,але в одних це йде на побутове виробництво,а в інших на впк...
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16.10.2022 17:37 Ответить
Байрактары отлично показали себя в начале войны уничтожая русские колонны на маршах ，то что сейчас сложнее использовать ударные безпилотники из-за развернутой ПВО другой вопрос，даже если байрактар уничтожит 1 танк он уже окупился ，на годы уже расписаны поставки байрактаров . Насчет Ирана ，почему иранские беспилотники массово используют против городов ? Да потому что ПВО скорее всего развернуто на линии фронта для защиты от самолетов и прочего .Даже старая советская ПВО сбивает их на ура ，более того их спокойно сбивают старые зенитки . Это оружие способное переломить хож войны ?Может как то влияети на фронт ? Не черта оно не влияет ! Да убьет мирных жителей разрушит магазин или дорого ，дальше что ? Ирану предлагали сделку разморощить поставки нефти в обмен на адекватную политику ，но те обкурились наверное и решили поддерживать хай путлера . Дальше что ? А дальше Иран закопают с Росией санкциями ， дальше Европа сократила поставки росийского газа с 40 + % до 6-7% вот что дальше. Дальше россия собиралась у Турции купить 200 тысяч комплектов зимней одежды и бронежилетов ，а почему не у Ирана ?Почему не китая ?А почему китай не поддержал росии в вопросе референдумов и остался нейтрален ? А может потому что товарооборот китая с сша триллион с копейками ，а китая с россией в лучшем случае сто ярдов . А сколько процентов китай обеспечивает себя чипами ? **** китай чипы в сша и тайване покупает .
Росия ***** не кому не нада уже . Это игрок который просрал все свои козыри ，что осталось ядерка запоржская АЭС ну так мир сожрет их первыми если они только подумают об этом .
Так или иначе китай уже получил росию себе на растерзание , сибирь на завтрак ，дальний восток на обед и тд . Армия которая обосралась в Украине и за 7 мемяцев не смогла взять ни Славянск ни Краматорск ни прости господи Марьинку не представляет вообше нечего против аримии китая . Росия уже китайская колония .
Вы все кричите что америка враги , да америка ваш лучший друг на самом деле ，только из-за китая америка не дает вооружение которое привело украину к быстрой победе . 200-300 хаймарсов с ракетами на 300 + = война кончается за месяц и + 100 тысяч убитых русских ванек .
Но вы не переживайте Украина справится и той удочкой которая есть ，рыба большая ну значит больше людей будут тянуть эту рыбу на сушу ，но то что ее вытянут уже понимают все .
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16.10.2022 18:48 Ответить
А США Україні х*й шо передае бо "ПуТиН і ЯдЕРнАЯ БімБа!!" такіми темпами на Україну любий ішак може що хоче скидувати...китай теж не сліпий і бачить цю без карність такщо сцикливість і безхребетність США на жаль приведе до дуже жахливих наслідків...
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16.10.2022 18:32 Ответить
Вихід є, але чомусь гальмує. Переговори йшли що США знімуть санкціі і дозволять Ірану продавати нафту. Це робилося, щоб забезпечити Європу нафтою (замість Російської). Іран може поставляти великі обсяги. Ізраїль був проти. Якщо б цієї угоди було б досягнено, то багато питань вирішилося б самі собою: і нафти і озброєнь.

Останнім часом нічого не чут про ці перемовини. Остання надія - на тих дівчаток.
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16.10.2022 18:40 Ответить
І головне, що іран самостійно позробляє і виготовляє електроніку, двигуни та інші деталі для цих ракет! Чи не так, наші західні друзі?..
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16.10.2022 18:57 Ответить
Я вас прошу. Яка в писюна електроніка? Посадили у дрін якогось Махмуда з дерєвні Верблюжий *** - і "вперёд, шахид! убьёшься об цель - 72 девки твои!"
У кацапів іще простіше - чмобіків навіть більше, ніж в Ірані махмудів, і вони ще дурніші...

Чорний гумор, звісно. Хоча... Знаючи москалів - навіть не здивуюся.
Щось згадався "Омон Ра" Пелевіна
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16.10.2022 19:56 Ответить
Так і в мене ж юмор))) Щодо "Омона Ра", згодна. Пелевін взагалі у своїх творах дуже добре передавав атмосферу абсурду, маразму, безвиході, які властиві тоталітарним режимам, особливо у стадії розкладання. І все-таки Омон Ра на прикінці книги почав щось розуміти... на відміну від нинішніх мешканців кацапстану.
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17.10.2022 19:14 Ответить
Абсолютно правильно. От тільки ******* кацапи вже давно пройшли ту страшну точку неповернення з новели "Спи" - і шансів прокинутись ніт.
"Что-то кололо ногу. Он достал из кармана неизвестно как там оказавшуюся булавку с зеленой горошиной на конце, кинул ее в сугроб и поднял глаза..." (а навколо - зкріпна антиреальність із ******, могилізацією і ворогами по всьому світу).
))))) ще згадав, як на початку нульових під враженням від "Дня бульдозериста" з друзями використовували у спілкуванні "маюги" замість матюків. "Три вымпела тебе на первомай через Розу Люксембург, труд твоему ударнику производства в Рот Фронт" 😂🤣
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17.10.2022 22:32 Ответить
Так😁. Я теж на прикінці дев'яностих - початку нульових теж дуже захоплювалася Пелевіним! Його книги тоді мали просто ефект вибуху у свідомості і сприйнятті реальности! Це дійсно вражало!
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18.10.2022 07:23 Ответить
А бубочка чому не може закупити такі ракети в Ірані? Чи 90мільярдів на дороги важливіше
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16.10.2022 19:14 Ответить
Бобочка вже просрав все. Залишилося тільки медальки роздавати та ї....лом на ТБ торгувати. Все інше робить Армія та народ України. А воно на цьому всьому лише рейтинги свої покращує, падлота.
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16.10.2022 20:27 Ответить
було б справедливо, якби хтось наніс удар по заводах в Ірані!
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16.10.2022 19:28 Ответить
- какого х.. посольство Ирана еще в Киеве!?
- какого х.. Иран продает паРаше ракеты на 700 км, а мы 7 месяцев просим АТАКМС на 200 км!?
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16.10.2022 19:31 Ответить
Десь я вже таке чув, зовсім недавно!

- та які там дрони у ірана!
- та ізраїль всі дрони роздовбав коли вдарив по заводу!
- та там максимум 20 дронів передали!
- та ті дрони не долетять!

Тепер знову байки абдрістовіча? Перестаньте дурити людей, гніди подоляцькі!
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17.10.2022 13:19 Ответить
Що з себе являють іранські дрони, ми повною мірою відчуваємо вже 2 тижні. Наскільки нікчемно б воно б не виглядало, свою справу ці адські машинки роблять - тероризують цивільних.
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17.10.2022 17:22 Ответить
На жаль, Заходу нема чим відповісти Ірану на цей хід.

Мільярди замороженних долярів Ірану повернув ще кіт Леопольд Обама-бей, а більше нічого нема.
Але постривайте, ще можна відповісти потужним глибоким занепокоєням.

Отак і буде.
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16.10.2022 19:59 Ответить
Ці ракети насамперед розроблені проти Ізраїлю. Зараз є змога удосконалити захист, або лише перевірити як він працює.

ці ракети керуються на останньому етапі. Здається, саме тут і можливо втрутитись, і попрактикуватитаке керування.
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16.10.2022 20:39 Ответить
прийшов час почати поставляти Україні ракети на 500 км!

і як це іран, який так ненавидить єврейський сраїль допомагає єврею пукіну??
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16.10.2022 21:06 Ответить
якщо після цього нам не дадуть Атакамси та Ріпери, а Ізраїль Купол та Барак, то це буде позор з позорів
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16.10.2022 21:15 Ответить
Не дадуть
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17.10.2022 04:10 Ответить
Имея одно из лучших ракетных производств в мире остаться без ракет,у разбитого корыта с голой задницей это надо было еще умудриться, так все похерить и здать за 30 лет. Да раньше только взгляда Украины было достаточно в сторону Ирана, что бы тот под лавку залез, а теперь прийдется Украине умыться кровью и потерять наших людей противно смотреть на этих безмозглых президентов и депутатов, олигархов которые сейчас роскошно живут в своих маетках в Монако которые только грабили страну и ни чего для ее не сделали,находясь у власти, думали что грабеж будет продолжаться вечно даже не побеспокоились о безопастности объекта грабежа , какие конченые и безмозлые создания, а теперь стоим с протянутой рукой и просим ракет , а партнеры вынужденны подставляясь под третью мировую поставлять все с нуля.
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16.10.2022 22:31 Ответить
Дело в том что на той стороне не адекватный человек и не адекватная страна, для их разбомбить здание с детьми ни чего не стоит или влупить по электростанции это понятно что они проиграют даже не 100%, а 300%, но все же вреда могут сделать много, а беспокоюсь я в первую очередь за себя и Украину но так как за нас подписались то и за всех тоже.
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17.10.2022 01:26 Ответить
Люди тридцять років обирали бариг ( за винятком Ющенка ). Одного за одним. І не хотіли ні бачити, ні вчитися. Було багато гарних інших кандидатів, aле українці вперто обирали лише «хазяйників". Ось вони і нахазяювали. А що з них можна було чекати?

Помітьте, в усьому світі «хазяйників» ніхто не обирає. Ні Обама, ні Байден, ні Меркель, ні Оланд, ні Макрон - хазяйниками ніколи не були. На заході дано зв'язували, що хазяйникам ніколи не можна довіряти керувати країною. Тому корпорації, і їх керівників завжди примають як тільки можуть від втручання в справи країни. А українці самі їх на трон посадили.

Ющенко був першим, зеленський другим "не хазяйником" в історії України. То ж надія ще жива.
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17.10.2022 02:21 Ответить
А ким були Ющенко та Зеленський? Перший - банкір, другий - шоу-бізнесмен. Жодним чином не "хазяйники".🤣
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17.10.2022 09:29 Ответить
И правда. Где Мельник с его матюками? Или он только может отношения с союзниками Украины подрывать???
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16.10.2022 23:31 Ответить
a teper na stzenu vyhodyt Izrail 🇮🇱
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16.10.2022 23:32 Ответить
Хтось потужно заблокував виробництво Сапсанів, Вільх і Нептунів. Вже півроку найбільш уразливі ланки їх виробництва мали бути переміщені у шахти і дружні країни. Натомість потужно клянчим і клянчим Атакмси під обстрілами. Це не логіка деокупації України, це логіка звільнення України від населення.
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16.10.2022 23:40 Ответить
Это ещё не третья мировая?
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17.10.2022 00:30 Ответить
І всі оці штучки-дрючки іранці умудряються виробляти попри санкції?
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17.10.2022 07:30 Ответить
А чому ми не купуємо?
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17.10.2022 08:50 Ответить
Всі гроші йдуть на популізм

Тримається курс гривні і будуються дороги з шаленими відкатами
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17.10.2022 09:36 Ответить
Атиповий журналіст



Чому в підсанкційного Ірану є ракети здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів, а в України немає?
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17.10.2022 08:53 Ответить
Формальна логіка вказує, що Україна ще під жорсткішими неоголошеними санкціями тіньової транснаціональної влади.
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17.10.2022 09:59 Ответить
Ірану мало ворогів США та Ізраїлю. Треба додати ще ряд країн центрально-східної Європи.
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17.10.2022 09:56 Ответить
Нужно просить у США Хаймерсы 500 км и больше в ответ
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17.10.2022 11:02 Ответить
На підлий вчинок Ірану відповімо новими кілометрами побудованих доріг!
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17.10.2022 11:12 Ответить
Якщо Іран продає ці ракети за гроші то чому б і нам їх не купити раз наші союзники бояться нам їх давати?
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17.10.2022 12:37 Ответить
Нічого.
Головне - дороги підлатати, да буба? А там хай летить. Аби батальон монако і ігарьвалеріч лічна не бідствували.
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17.10.2022 13:24 Ответить
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