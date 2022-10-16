Иран намерен передать России баллистические ракеты для войны против Украины, - Washington Post
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Американская газета The Washington Post заявила, что Иран собирается передать России баллистические ракеты класса "земля – земля" для войны против Украины. К такому выводу пришла разведка одного из союзных США государств, рассказали изданию два американских чиновника.
Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Лига.нет.
Первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах в Иране. Это баллистические ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.
Иран владеет одним из самых больших и разнообразных арсеналов ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке.
"Новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели", - пишет WP.
Ранее Иран уже передавал такие ракеты в зоны боевых действий, в частности, боевикам-хуситам в Йемене. Силы Хуситов использовали иранские ракеты для нападений на нефтеперерабатывающие заводы и другие гражданские объекты в соседних странах Персидского залива.
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Просто нужно смотреть правде в глаза, а не выбирать себе преза членограя, главкома который разминировал сонгар а потом бегать усравшись с протянутой рукой клянча вооружение, потому что свое разворовали через асфальт? И при это ещё регулярно оскорблять вообще всех кто помогает.
Так давай ка со своей Мрией разберись и кто ее бросил у Гостомеле обрекая на уничтожение.
А я со своими мечтами сам разберусь, в любом случае они лежат не в политической или военно плоскости ...
Денег им за Мотор Сич никто не должен у них были намерения и всев им отказали.
Росия ***** не кому не нада уже . Это игрок который просрал все свои козыри ，что осталось ядерка запоржская АЭС ну так мир сожрет их первыми если они только подумают об этом .
Так или иначе китай уже получил росию себе на растерзание , сибирь на завтрак ，дальний восток на обед и тд . Армия которая обосралась в Украине и за 7 мемяцев не смогла взять ни Славянск ни Краматорск ни прости господи Марьинку не представляет вообше нечего против аримии китая . Росия уже китайская колония .
Вы все кричите что америка враги , да америка ваш лучший друг на самом деле ，только из-за китая америка не дает вооружение которое привело украину к быстрой победе . 200-300 хаймарсов с ракетами на 300 + = война кончается за месяц и + 100 тысяч убитых русских ванек .
Но вы не переживайте Украина справится и той удочкой которая есть ，рыба большая ну значит больше людей будут тянуть эту рыбу на сушу ，но то что ее вытянут уже понимают все .
Останнім часом нічого не чут про ці перемовини. Остання надія - на тих дівчаток.
У кацапів іще простіше - чмобіків навіть більше, ніж в Ірані махмудів, і вони ще дурніші...
Чорний гумор, звісно. Хоча... Знаючи москалів - навіть не здивуюся.
Щось згадався "Омон Ра" Пелевіна
"Что-то кололо ногу. Он достал из кармана неизвестно как там оказавшуюся булавку с зеленой горошиной на конце, кинул ее в сугроб и поднял глаза..." (а навколо - зкріпна антиреальність із ******, могилізацією і ворогами по всьому світу).
))))) ще згадав, як на початку нульових під враженням від "Дня бульдозериста" з друзями використовували у спілкуванні "маюги" замість матюків. "Три вымпела тебе на первомай через Розу Люксембург, труд твоему ударнику производства в Рот Фронт" 😂🤣
- какого х.. Иран продает паРаше ракеты на 700 км, а мы 7 месяцев просим АТАКМС на 200 км!?
- та які там дрони у ірана!
- та ізраїль всі дрони роздовбав коли вдарив по заводу!
- та там максимум 20 дронів передали!
- та ті дрони не долетять!
Тепер знову байки абдрістовіча? Перестаньте дурити людей, гніди подоляцькі!
Мільярди замороженних долярів Ірану повернув ще кіт Леопольд Обама-бей, а більше нічого нема.
Але постривайте, ще можна відповісти потужним глибоким занепокоєням.
Отак і буде.
ці ракети керуються на останньому етапі. Здається, саме тут і можливо втрутитись, і попрактикуватитаке керування.
і як це іран, який так ненавидить єврейський сраїль допомагає єврею пукіну??
Помітьте, в усьому світі «хазяйників» ніхто не обирає. Ні Обама, ні Байден, ні Меркель, ні Оланд, ні Макрон - хазяйниками ніколи не були. На заході дано зв'язували, що хазяйникам ніколи не можна довіряти керувати країною. Тому корпорації, і їх керівників завжди примають як тільки можуть від втручання в справи країни. А українці самі їх на трон посадили.
Ющенко був першим, зеленський другим "не хазяйником" в історії України. То ж надія ще жива.
Тримається курс гривні і будуються дороги з шаленими відкатами
Чому в підсанкційного Ірану є ракети здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів, а в України немає?
Головне - дороги підлатати, да буба? А там хай летить. Аби батальон монако і ігарьвалеріч лічна не бідствували.