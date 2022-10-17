США готують санкції проти Ірану через постачання зброї Росії, - Politico
За даними видання Politico, США планують посилити санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", - заявив чиновник адміністрації президента США.
Видання повідомляє, що адміністрація Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до Росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.
Чиновник не повідомив, про які санкції йде мова, але скоріш за все, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю. Це має бути спрямовано проти третіх сторін, які допомагають Ірану та Росії.
Топ коментарі
+16 Линкин Парк
показати весь коментар17.10.2022 21:34
+15 andriy niki1
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+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.10.2022 21:36
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Атиповий журналіст
Чому в підсанкційного Ірану є ракети здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів, а в України немає?
Багато хто це або не знає або взагалі про це не чув і думає що ядерку в нас забрали.Ні не забрали.Ми пішли тим шляхом що пішли і ядерку рашці не віддали.А ось гарантії знову ж таки Кравчуку дякую просрали .Та й взагалі 30 років вбивали свою армію.Так що про ЯЗ взагалі немає вже сенсу говорити.
І обох потрібно стратити !!😡
Подумала, вот если в каждую российскую воинскую часть добавить по три таджика, война могла бы быстро закончиться.
Бач - планують! А ще як зберуться та посилять - то хай персюки трусяться!
Чи вони не дуже труситимуться?