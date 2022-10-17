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США готують санкції проти Ірану через постачання зброї Росії, - Politico

путін,іран

За даними видання Politico, США планують посилити санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", - заявив чиновник адміністрації президента США.

Видання повідомляє, що адміністрація Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до Росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.

Чиновник не повідомив, про які санкції йде мова, але скоріш за все, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю. Це має бути спрямовано проти третіх сторін, які допомагають Ірану та Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post

Автор: 

Іран (2017) санкції (11790) США (22634)


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Топ коментарі
+16
США! Лучшая санкция - удар по лабораториям обогащения урана на иСране и по **********. Иначе не понимают...
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17.10.2022 21:34
+15
Санкція яка дойде це томогавк в кубло цих підорів
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17.10.2022 21:34
+14


Атиповий журналіст

Чому в підсанкційного Ірану є ракети здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів, а в України немає?
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17.10.2022 21:36
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Санкція яка дойде це томогавк в кубло цих підорів
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17.10.2022 21:34 Відповісти
Проблема США І Європи в тому що вони самі зростили такого монстра як Китай і недали загнутись русні в 90тих
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17.10.2022 21:44 Відповісти
Бо Китай фактично став країною-фабрикою для США, а русня виявилася значно дальновиднішою за нашого кравчука, ЯЗ не віддала і амирикоси змушені були їх підгодовувати, щоб ядерка не потрапила до фанатиків типу ірану.
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17.10.2022 21:56 Відповісти
Ну зараз каша завариться)
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17.10.2022 21:34 Відповісти
США! Лучшая санкция - удар по лабораториям обогащения урана на иСране и по **********. Иначе не понимают...
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17.10.2022 21:34 Відповісти
Амінь
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17.10.2022 21:39 Відповісти


Атиповий журналіст

Чому в підсанкційного Ірану є ракети здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів, а в України немає?
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17.10.2022 21:36 Відповісти
а кому этот вопрос?
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17.10.2022 21:38 Відповісти
Вопрос не к США...
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17.10.2022 21:40 Відповісти
Тому що дивитися треба на світ, а не тільки в нашу країну.Йде по факту 3 світова.Якщо хтось думає що війна в Україні тільки за нас то він немає мізків.Питання просте і відповідь також момент стримування.Ми воюємо з ядерною країною.Якщо хтось забув також з дебілами в яких бозна-що в голові.Тому захід і США роблять все щоб допомогти, але і не викликати ядерну війну.При цьому зробити так щоб срашка згинула назавжди.Вони це хотіли зробити ще в 1992 році, але тоді не було таких умов і ядерний арсенал був дуже суттєвий.Зараз все інакше і можливість досягти мети, щоб уряд рашки пав які режим без застосування ядерки.Ба більше довести рашку до такого стану, щоб був переговорний процес нового типу і рашка здала свою ядерку.
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17.10.2022 21:44 Відповісти
Тому що в України забрали не тільки ЯЗ, а фактично змусили відмовитись від розробок та виробництва ракет малої та середньої дальності. Україна вийшла з цього договору лише в березні 2019 року.
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17.10.2022 21:47 Відповісти
В нас нічого не забирали.ЯЗ ми здали самі в обмін на гарантії і гроші.Гарантії які були нічого не варті, а гроші Кравчук просрав.Питання було просте 1992 році або ми віддаємо ЯЗ рашці або сдаємо.Центри управління ,ключі і фактично володіння всією системою ЯЗ були в Москві.Так що ЯЗ на нашій території ми не володіли.
Багато хто це або не знає або взагалі про це не чув і думає що ядерку в нас забрали.Ні не забрали.Ми пішли тим шляхом що пішли і ядерку рашці не віддали.А ось гарантії знову ж таки Кравчуку дякую просрали .Та й взагалі 30 років вбивали свою армію.Так що про ЯЗ взагалі немає вже сенсу говорити.
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17.10.2022 21:57 Відповісти
Бог з тим ЯЗ, я про носії. Поміняли заряд на звичайний і мали б свій умовний "тамагавк".
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17.10.2022 22:08 Відповісти
Ну це вже питання технічне і вольове.Тоді так вирішили США хотіли позбавити ЯЗ фактично всі країну совка.З нами домовилися з Єльциним ні.Він відмовив.Так згоден варіантів багато.Як би якось тримали армію і розвиток тоді зовсім друга була картина.Ми зараз платимо за свою недалекоглядність і за нерозуміння що ми отримали свободу.
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17.10.2022 22:14 Відповісти
Это второстепенные технические подробности. Все это легко и просто решается при небольшом желании.
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18.10.2022 08:59 Відповісти
А посмотреть на ВВП Ирана и сравнить с ВВП Украины не судьба?
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18.10.2022 08:53 Відповісти
А может вопрос не в ВВП?...
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18.10.2022 09:32 Відповісти
По-моему очень хороший пример подтверждающий мой тезис. Нет денег >> нет заказов >> завод банкрот.
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18.10.2022 19:34 Відповісти
Нет денег на ПВО, РЛС, "Стугны" и ракеты к ним, но есть на пиарный асфальт в воюющей с паРашкой стране....если коротко и без тезисов...
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18.10.2022 19:37 Відповісти
Санкції? Проти Ірану? Чергові сто перші? злякали їжака голою дупою . Вони аж тремтять
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17.10.2022 21:43 Відповісти
С одного боку так з іншого ні.Вони тільки недавно пару місяців потому послабили ці санкції в обмін на важливі речі як для Ірану, так і ринку Ірану.Але Іранські терористи дебіли яких зараз виносять громадяни Ірану думали що вони обхитрують США і зіграють на дві флейти.Ні так не буде.Тому ці санкції яку будуть дуже вдарять вже не тільки іміджово, але і торгово економічно.Їм буде не до рашки.Та й Ізраїль вже на пряму сказав що потрібно їх топити.А довести до такого стану Ізраїль це треба не знаю що трапитися, щоб так відверто вже казати.Іран вони кончені але не наглухо відбити як рашка і розуміють всі наслідки.Тим паче що наразі там коїться в країні.І навідміну від рашки там реально будуть вішати.
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17.10.2022 21:50 Відповісти
Санкции нужны посильнее. Потому что сейчас другие наблюдают и думают стоит ли им тоже рашке оружие поставлять
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17.10.2022 21:45 Відповісти
Один бидло - диктатор , підтримує іншого диктатора , у обох руки в крові

І обох потрібно стратити !!😡
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17.10.2022 21:45 Відповісти
Виконавці санкцій - дві батареї "Томагавк" і три ескадрильї Б-52.
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17.10.2022 21:46 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА



Подумала, вот если в каждую российскую воинскую часть добавить по три таджика, война могла бы быстро закончиться.
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17.10.2022 21:47 Відповісти
США планують посилити санкції проти Ірану

Бач - планують! А ще як зберуться та посилять - то хай персюки трусяться!
Чи вони не дуже труситимуться?
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17.10.2022 21:49 Відповісти
Да похрен иранцам на санкции, они в обмен на дроны получили технологии обогащения и изготовления ядерного оружия.
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17.10.2022 22:00 Відповісти
Какие санкции? Бомбить надо их заводы, а лидеров точечно уничтожать.
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17.10.2022 22:33 Відповісти
Пипец , **** , они куярят Украину , люди гибнут, будем санкции готовить. Эти мрази не понимают санкций , пора переодевать не в простыня ,а в мешки для мусора..
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17.10.2022 23:02 Відповісти
Оружие нужно больше дать Украине и ПВО, Эвенджеры на базе Хамви со стингер-ракетами зайдут просто идеально, ну включите же мозги американцы...
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17.10.2022 23:18 Відповісти
 
 