США готують санкції проти Ірану через постачання зброї Росії, - Politico

За даними видання Politico, США планують посилити санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", - заявив чиновник адміністрації президента США.

Видання повідомляє, що адміністрація Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до Росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.

Чиновник не повідомив, про які санкції йде мова, але скоріш за все, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю. Це має бути спрямовано проти третіх сторін, які допомагають Ірану та Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post