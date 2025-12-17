Британия даст "последний шанс" для перевода $3,5 млрд Абрамовича от продажи "Челси" на помощь Украине, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что правительство предоставит официальные инструкции по переводу 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,5 млрд), полученных Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.

Стармер заявил в Палате общин, что это последний шанс для Абрамовича выполнить взятые на себя обязательства. "Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина", - подчеркнул премьер.

Ранее Абрамович продал "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства после полномасштабного вторжения России в Украину. Продажа происходила по лицензии правительства, которая предусматривала использование средств на поддержку жертв войны в Украине. Полученные от продажи 2,5 млрд фунтов были размещены на контролируемом компанией Абрамовича Fordstam счете в Великобритании.

Теперь британское правительство официально определит механизм перевода этих средств на гуманитарные нужды, чтобы обеспечить их целевое использование для поддержки пострадавших от войны.

Что предшествовало?

Напомним, Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в мае 2022 года за $5,4 млрд. Часть этих средств он собирается отдать на помощь украинцам.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания спорят о том, как именно нужно использовать эти деньги для помощи Украине.

Комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться разморозки 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" и которые должны были потратить на помощь украинцам.

