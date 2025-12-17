РУС
Британия даст "последний шанс" для перевода $3,5 млрд Абрамовича от продажи "Челси" на помощь Украине, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что правительство предоставит официальные инструкции по переводу 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,5 млрд), полученных Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.

Об этом сообщает The Guardian

Стармер заявил в Палате общин, что это последний шанс для Абрамовича выполнить взятые на себя обязательства. "Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина", - подчеркнул премьер.

Ранее Абрамович продал "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства после полномасштабного вторжения России в Украину. Продажа происходила по лицензии правительства, которая предусматривала использование средств на поддержку жертв войны в Украине. Полученные от продажи 2,5 млрд фунтов были размещены на контролируемом компанией Абрамовича Fordstam счете в Великобритании.

Теперь британское правительство официально определит механизм перевода этих средств на гуманитарные нужды, чтобы обеспечить их целевое использование для поддержки пострадавших от войны.

Что предшествовало?

Напомним, Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в мае 2022 года за $5,4 млрд. Часть этих средств он собирается отдать на помощь украинцам.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания спорят о том, как именно нужно использовать эти деньги для помощи Украине.

Комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться разморозки 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" и которые должны были потратить на помощь украинцам.

Топ комментарии
+4
він хоч і еврей але русскій - нічого він не перекаже, або менше, або буде судитись, або обманювати
17.12.2025 15:28 Ответить
+1
Такі гібриди особливо мерзенні і цинічні!
17.12.2025 15:33 Ответить
+1
Подзвонить агрохімії і той все порішає
17.12.2025 15:33 Ответить
він хоч і еврей але русскій - нічого він не перекаже, або менше, або буде судитись, або обманювати
17.12.2025 15:28 Ответить
Такі гібриди особливо мерзенні і цинічні!
17.12.2025 15:33 Ответить
До речі, хто ще пам'ятає як Абрамович з подачі фсб зламав кар'єру Андрію Шевченко. Той, звісно, теж не професор, але треба було розуміти чим ця афера закінчиться. А так в Мілані був ви національним героєм на віки.
17.12.2025 15:32 Ответить
В як він її зламав?
17.12.2025 15:34 Ответить
Скільки часу Шевченко провів на полі в складі "Челсі"?
17.12.2025 15:36 Ответить
А.Шевченко виявився ласим на гроші. Тоді.

Справді, в Мілані залишився б леґендарним і шанованим в Італії.

Гроші переважили. Не знаю, чи мав він хоч з того переходу бодай гроші. Бо слави точно не здобув.
17.12.2025 15:43 Ответить
Подзвонить агрохімії і той все порішає
17.12.2025 15:33 Ответить
В 10 комент.За недорого арахамія любу довідку намалює
17.12.2025 15:41 Ответить
Если Абромович передаст, то про многомлрд.-е доходы на Чукотки, он может забыть. Факт.
17.12.2025 15:38 Ответить
Артисти.
17.12.2025 15:47 Ответить
А за шо он Юлечку Пересильд содержать будет?
17.12.2025 16:26 Ответить
Міндіч гарячково думае...
17.12.2025 16:31 Ответить
 
 