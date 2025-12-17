РУС
Стармер инициировал срочный пересмотр иностранного вмешательства в политику Великобритании

Стармер поручил проверить масштабы иностранного вмешательства в политику Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер инициировал срочный пересмотр масштабов иностранного вмешательства в британскую политику на фоне подготовки изменений в законодательство по ужесточению правил политических пожертвований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил телеканал Sky News.

Проверка политического финансирования

Руководителем пересмотра назначен Филипп Райкрофт — бывший постоянный секретарь департамента по вопросам Brexit. Ему поручено проанализировать эффективность действующего законодательства в сфере политического финансирования и предложить возможные изменения для уменьшения рисков внешнего влияния.

По словам представителей правительства, полный отчет планируют обнародовать публично после завершения работы, чтобы обеспечить прозрачность процесса и доверие общества к будущим реформам.

Что стало поводом для пересмотра

Решение о запуске проверки приняли после вынесения приговора Натану Гилллу — бывшему лидеру партии Reform UK в Уэльсе. Он признал, что получал десятки тысяч фунтов наличными за распространение пророссийских заявлений в СМИ и структурах Европейского парламента.

Правоохранительные органы заявили, что отдельные фигуранты дела могли иметь прямые связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об инициативе официально объявил в Палате общин министр жилищного хозяйства, общин и местного самоуправления Стив Рид. Он назвал дело Хилла "пятном на британской демократии" и подчеркнул необходимость устранения уязвимостей в системе политического финансирования.

"Независимый пересмотр должен закрыть лазейки, которые позволяют внешнее влияние на нашу политику", — подчеркнул министр.

Найшли одного запроданця. А їх сотні в кожній європейській структурі. Якщо не тисячі, що ближче до істини.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:25 Ответить
Одного знайшли й зроблять перевірку - "чистку". Й зроблять Британці нормально не для "галочки".
В Україні "двушка пошла " й що, багато Зе призначив перевірок, хоча якщо й призначить то буде профанація скорійше за все.
показать весь комментарий
17.12.2025 02:00 Ответить
Їх неможливо зараз вирахувати. Ні в Британії, ні в Німеччині чи де завгодно.Це щодо аборигенів. А ще сотні тисяч уродзоних кацапів поїхали з росії на Захід. Вже інтегрувались. Подивіться відеороліки де ,,бувша,, кацапня розповідає про життя на Європі-Америці. Вони всі чомусь працюють ,,свободнимі художнікамі,, Це щоб мати можливість тусуватись по країні перебуття без перешкод. Щоб у час Х бути в потрібному місці. Це все основа 5 колони.
показать весь комментарий
17.12.2025 02:13 Ответить
Іран, Катар, РФ.

Дебіли фріпалістайнери не ростуть самі, як гриби.
Як і російські "опозіціонери", що борюттся за "прекрасну Роісю майбутнього".
показать весь комментарий
17.12.2025 00:50 Ответить
 
 