Стармер инициировал срочный пересмотр иностранного вмешательства в политику Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер инициировал срочный пересмотр масштабов иностранного вмешательства в британскую политику на фоне подготовки изменений в законодательство по ужесточению правил политических пожертвований.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил телеканал Sky News.
Проверка политического финансирования
Руководителем пересмотра назначен Филипп Райкрофт — бывший постоянный секретарь департамента по вопросам Brexit. Ему поручено проанализировать эффективность действующего законодательства в сфере политического финансирования и предложить возможные изменения для уменьшения рисков внешнего влияния.
По словам представителей правительства, полный отчет планируют обнародовать публично после завершения работы, чтобы обеспечить прозрачность процесса и доверие общества к будущим реформам.
Что стало поводом для пересмотра
Решение о запуске проверки приняли после вынесения приговора Натану Гилллу — бывшему лидеру партии Reform UK в Уэльсе. Он признал, что получал десятки тысяч фунтов наличными за распространение пророссийских заявлений в СМИ и структурах Европейского парламента.
Правоохранительные органы заявили, что отдельные фигуранты дела могли иметь прямые связи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об инициативе официально объявил в Палате общин министр жилищного хозяйства, общин и местного самоуправления Стив Рид. Он назвал дело Хилла "пятном на британской демократии" и подчеркнул необходимость устранения уязвимостей в системе политического финансирования.
"Независимый пересмотр должен закрыть лазейки, которые позволяют внешнее влияние на нашу политику", — подчеркнул министр.
- Напомним, 15 декабря Совет ЕС ввел ограничительные меры еще против двенадцати человек и двух организаций на фоне продолжения Россией гибридной деятельности, включая манипуляции и информационное вмешательство, а также кибератаки против Евросоюза, его государств-членов и партнеров.
- Также мы сообщали, что в Румынии задержан наемник, который планировал антизападный переворот.
В Україні "двушка пошла " й що, багато Зе призначив перевірок, хоча якщо й призначить то буде профанація скорійше за все.
Дебіли фріпалістайнери не ростуть самі, як гриби.
Як і російські "опозіціонери", що борюттся за "прекрасну Роісю майбутнього".