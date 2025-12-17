Стармер инициировал срочный пересмотр иностранного вмешательства в политику Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер инициировал срочный пересмотр масштабов иностранного вмешательства в британскую политику на фоне подготовки изменений в законодательство по ужесточению правил политических пожертвований.

Проверка политического финансирования

Руководителем пересмотра назначен Филипп Райкрофт — бывший постоянный секретарь департамента по вопросам Brexit. Ему поручено проанализировать эффективность действующего законодательства в сфере политического финансирования и предложить возможные изменения для уменьшения рисков внешнего влияния.

По словам представителей правительства, полный отчет планируют обнародовать публично после завершения работы, чтобы обеспечить прозрачность процесса и доверие общества к будущим реформам.

Что стало поводом для пересмотра

Решение о запуске проверки приняли после вынесения приговора Натану Гилллу — бывшему лидеру партии Reform UK в Уэльсе. Он признал, что получал десятки тысяч фунтов наличными за распространение пророссийских заявлений в СМИ и структурах Европейского парламента.

Правоохранительные органы заявили, что отдельные фигуранты дела могли иметь прямые связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об инициативе официально объявил в Палате общин министр жилищного хозяйства, общин и местного самоуправления Стив Рид. Он назвал дело Хилла "пятном на британской демократии" и подчеркнул необходимость устранения уязвимостей в системе политического финансирования.

"Независимый пересмотр должен закрыть лазейки, которые позволяют внешнее влияние на нашу политику", — подчеркнул министр.

Напомним, 15 декабря Совет ЕС ввел ограничительные меры еще против двенадцати человек и двух организаций на фоне продолжения Россией гибридной деятельности, включая манипуляции и информационное вмешательство, а также кибератаки против Евросоюза, его государств-членов и партнеров.

