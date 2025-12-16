На "Рамштайне" Украина получила важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке: взносы стран, - Шмыгаль
2025 год стал рекордным по объемам помощи, и Украина рассчитывает на сохранение динамики в 2026 году. В частности, во время заседания "Рамштайна" ряд стран объявил о своих обязательствах по поддержке нашей страны.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"В 2025 году партнеры взяли на себя обязательства направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины. Оба показателя стали рекордными, и мы стремимся поддерживать такую динамику в 2026 году", – говорится в сообщении.
Так, сегодня в рамках заседания формата "Рамштайн" Украина получила важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке.
Германия
- 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Фокус - ПВО, БПЛА, артиллерийские выстрелы.
- Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.
Великобритания
- Усиление возможностей ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов за счет замороженных активов РФ, средств партнеров и собственного бюджета в целом в 2025 году.
Канада
- Дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны.
- Ракеты AIM-9.
- Поставки электрооптических сенсоров и другой военной помощи.
Нидерланды
- 700 млн евро на БПЛА, в том числе 400 млн евро на продукцию украинского производства
Черногория
- Готовит взнос в PURL и фонд NSATU в поддержку Украины.
Дания
- Новый взнос в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины.
- Передача 29-го пакета поддержки на 250 млн евро – дроны, ПВО и поддержка украинской авиации.
Эстония
- Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро).
- Взнос в IT-Коалицию в размере 9 млн евро.
Латвия
- Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БПЛА, РЭБ, PURL
Литва
- Более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, в частности взносы на PURL, программу Patriot для Украины, "чешскую инициативу" и коалицию по разминированию.
Люксембург
- 100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины.
- Второй взнос в размере 15 млн евро на PURL.
Новая Зеландия
- 15 млн долларов на PURL.
Норвегия
- Около 7 млрд долларов общей военной помощи в 2026 году
- Взносы в поддержку американских систем ПВО и "чешской инициативы"
Польша
- Поставки 155-мм снарядов.
- Реализация совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.
Португалия
- Вклад в "чешскую инициативу".
- 10 млн евро на БПЛА.
Чехия
- В рамках "чешской инициативы" на 2026 год уже профинансирована поставка 760 тысяч артиллерийских снарядов.
"Спасибо партнерам за эти взносы, которые спасают жизни, укрепляют всю Европу и приближают настоящий мир", - добавил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль