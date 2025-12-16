РУС
На "Рамштайне" Украина получила важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке: взносы стран, - Шмыгаль

участие в заседании Рамштайн

2025 год стал рекордным по объемам помощи, и Украина рассчитывает на сохранение динамики в 2026 году. В частности, во время заседания "Рамштайна" ряд стран объявил о своих обязательствах по поддержке нашей страны.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В 2025 году партнеры взяли на себя обязательства направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины. Оба показателя стали рекордными, и мы стремимся поддерживать такую динамику в 2026 году", – говорится в сообщении.

Так, сегодня в рамках заседания формата "Рамштайн" Украина получила важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке.

Германия

  • 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Фокус - ПВО, БПЛА, артиллерийские выстрелы.
  • Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.

Великобритания

  • Усиление возможностей ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов за счет замороженных активов РФ, средств партнеров и собственного бюджета в целом в 2025 году.

Канада

  • Дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны.
  • Ракеты AIM-9.
  • Поставки электрооптических сенсоров и другой военной помощи.

Нидерланды

  • 700 млн евро на БПЛА, в том числе 400 млн евро на продукцию украинского производства

Черногория

  • Готовит взнос в PURL и фонд NSATU в поддержку Украины.

Дания

  • Новый взнос в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины.
  • Передача 29-го пакета поддержки на 250 млн евро – дроны, ПВО и поддержка украинской авиации.

Эстония

  • Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро).
  • Взнос в IT-Коалицию в размере 9 млн евро.

Латвия

  • Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БПЛА, РЭБ, PURL

Литва

  • Более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, в частности взносы на PURL, программу Patriot для Украины, "чешскую инициативу" и коалицию по разминированию.

Люксембург

  • 100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины.
  • Второй взнос в размере 15 млн евро на PURL.

Новая Зеландия

  • 15 млн долларов на PURL.

Норвегия

  • Около 7 млрд долларов общей военной помощи в 2026 году
  • Взносы в поддержку американских систем ПВО и "чешской инициативы"

Польша

  • Поставки 155-мм снарядов.
  • Реализация совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.

Португалия

  • Вклад в "чешскую инициативу".
  • 10 млн евро на БПЛА.

Чехия

  • В рамках "чешской инициативы" на 2026 год уже профинансирована поставка 760 тысяч артиллерийских снарядов.

"Спасибо партнерам за эти взносы, которые спасают жизни, укрепляют всю Европу и приближают настоящий мир", - добавил Шмыгаль.

Великобритания (5232) Германия (7443) Канада (2159) Нидерланды (1685) помощь (8257) Шмыгаль Денис (2923) Рамштайн (192)
