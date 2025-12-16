На "Рамштайне" Украина получила важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке: взносы стран, - Шмыгаль

2025 год стал рекордным по объемам помощи, и Украина рассчитывает на сохранение динамики в 2026 году. В частности, во время заседания "Рамштайна" ряд стран объявил о своих обязательствах по поддержке нашей страны.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В 2025 году партнеры взяли на себя обязательства направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины. Оба показателя стали рекордными, и мы стремимся поддерживать такую динамику в 2026 году", – говорится в сообщении.

Так, сегодня в рамках заседания формата "Рамштайн" Украина получила важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке.

Германия

11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Фокус - ПВО, БПЛА, артиллерийские выстрелы.

Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.

Читайте также: Шмыгаль на Рамштайне: Украина для обороны в 2026 году нуждается в 60 млрд долл. от партнеров

Великобритания

Усиление возможностей ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов за счет замороженных активов РФ, средств партнеров и собственного бюджета в целом в 2025 году.

Канада

Дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны.

Ракеты AIM-9.

Поставки электрооптических сенсоров и другой военной помощи.

Нидерланды

700 млн евро на БПЛА, в том числе 400 млн евро на продукцию украинского производства

Читайте также: Германия передаст Украине большое количество ракет Sidewinder из своих запасов, - Писториус

Черногория

Готовит взнос в PURL и фонд NSATU в поддержку Украины.

Дания

Новый взнос в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины.

Передача 29-го пакета поддержки на 250 млн евро – дроны, ПВО и поддержка украинской авиации.

Эстония

Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро).

Взнос в IT-Коалицию в размере 9 млн евро.

Читайте также: Великобритания выделит 600 млн фунтов на ПВО Украины, - Гилли

Латвия

Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БПЛА, РЭБ, PURL

Литва

Более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, в частности взносы на PURL, программу Patriot для Украины, "чешскую инициативу" и коалицию по разминированию.

Люксембург

100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины.

Второй взнос в размере 15 млн евро на PURL.

Читайте также: Канада выделит еще $50 млн на поддержку Украины в рамках "Коалиции дронов"

Новая Зеландия

15 млн долларов на PURL.

Норвегия

Около 7 млрд долларов общей военной помощи в 2026 году

Взносы в поддержку американских систем ПВО и "чешской инициативы"

Польша

Поставки 155-мм снарядов.

Реализация совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.

Читайте также: Ничто не указывает на готовность Путина к миру: важно продолжать давление на РФ и военную поддержку Украины, - Схооф

Португалия

Вклад в "чешскую инициативу".

10 млн евро на БПЛА.

Чехия

В рамках "чешской инициативы" на 2026 год уже профинансирована поставка 760 тысяч артиллерийских снарядов.

"Спасибо партнерам за эти взносы, которые спасают жизни, укрепляют всю Европу и приближают настоящий мир", - добавил Шмыгаль.