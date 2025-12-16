РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10290 посетителей онлайн
Новости Заседание Рамштайна Оборонные расходы Украины
481 11

Шмыгаль на Рамштайне: Украина для обороны в 2026 году нуждается в 60 млрд долл. от партнеров

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потребности в финансировании от партнеров в 2026 году

Глава Минобороны выразил благодарность за поддержку в 2025 году, который стал рекордным годом по объемам помощи. По его словам, Украина в этом году может привлечь 45 миллиардов долларов – больше, чем в любом году с начала полномасштабной войны.

участие в заседании Рамштайн

"Общий объем оборонных потребностей Украины в 2026 году составляет 120 млрд долларов. Украина может покрыть половину этой суммы собственными ресурсами. Но 60 млрд долларов должно поступить от партнеров", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание "Рамштайна": партнеры Украины объявят о новых оборонных взносах, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Приоритеты Украины на 2026 год

Министр проинформировал участников заседания о главных приоритетах Украины:

  • Стабильное и прогнозируемое финансирование обороны. Именно поэтому обратился к партнерам с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины
  • Противовоздушная оборона. Россия продолжает воздушный террор, и Украине нужны возможности, чтобы защитить людей
  • Поддержка украинского производства дронов и других образцов вооружения, которые доказали свою эффективность на поле боя
  • Поставка боеприпасов, в частности дальнобойных
  • Механизм PURL. Этот ключевой элемент сотрудничества между Европой и США должен и в дальнейшем получать финансирование. Общая потребность Украины для получения пакетов PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов.

участие в заседании Рамштайн

Читайте также: Шмыгаль подытожил результаты "Рамштайна": $422 млн на инициативу PURL, $715 млн на закупки БПЛА, РЭБ и дронов-перехватчиков, 5 пакетов военной помощи

Шмыгаль подчеркнул, что Украина остается приверженной восстановлению мира. Однако для его достижения необходимо усиливать давление на агрессора, ограничивать его ресурсы и расширять оборонные возможности Украины.

Автор: 

Шмыгаль Денис (2923) Рамштайн (192) война в Украине (7235)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
У прокурора пенсія 216 тис грн - а він кошти просить! Стидоба!
показать весь комментарий
16.12.2025 17:26 Ответить
+3
ГОЛОВА МАФІОЗНОГО УРЯДУ, РОЗКРАДАВШОГО РОКАМИ ДОПОМОГУ ПАРТНЕРІВ КАЖЕ- дайте ще , я не справлявся як бувший керівник, але зараз уряд той же , керівник на більшій довірі у МАФІЇ - справляться...
показать весь комментарий
16.12.2025 17:28 Ответить
+3
Таких пенсій як в Україні у судій та у прокурорів нема нема ніде в світі.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У прокурора пенсія 216 тис грн - а він кошти просить! Стидоба!
показать весь комментарий
16.12.2025 17:26 Ответить
ГОЛОВА МАФІОЗНОГО УРЯДУ, РОЗКРАДАВШОГО РОКАМИ ДОПОМОГУ ПАРТНЕРІВ КАЖЕ- дайте ще , я не справлявся як бувший керівник, але зараз уряд той же , керівник на більшій довірі у МАФІЇ - справляться...
показать весь комментарий
16.12.2025 17:28 Ответить
Таких пенсій як в Україні у судій та у прокурорів нема нема ніде в світі.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:35 Ответить
Потребує, :"але ми збільшили зп депутатів та робимо парки, не бажаєте подивитися?"😸
показать весь комментарий
16.12.2025 17:40 Ответить
95% на міндіч-схеми?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:41 Ответить
Норм апетит
показать весь комментарий
16.12.2025 17:48 Ответить
"Ви нам дайте грошей побільше а міндічів ми найдемо".
показать весь комментарий
16.12.2025 18:04 Ответить
марафони закривайте і Раду
показать весь комментарий
16.12.2025 18:38 Ответить
 
 