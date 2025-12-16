Шмыгаль на Рамштайне: Украина для обороны в 2026 году нуждается в 60 млрд долл. от партнеров

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Потребности в финансировании от партнеров в 2026 году

Глава Минобороны выразил благодарность за поддержку в 2025 году, который стал рекордным годом по объемам помощи. По его словам, Украина в этом году может привлечь 45 миллиардов долларов – больше, чем в любом году с начала полномасштабной войны.

"Общий объем оборонных потребностей Украины в 2026 году составляет 120 млрд долларов. Украина может покрыть половину этой суммы собственными ресурсами. Но 60 млрд долларов должно поступить от партнеров", - отметил министр.

Приоритеты Украины на 2026 год

Министр проинформировал участников заседания о главных приоритетах Украины:

Стабильное и прогнозируемое финансирование обороны. Именно поэтому обратился к партнерам с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины

Противовоздушная оборона. Россия продолжает воздушный террор, и Украине нужны возможности, чтобы защитить людей

Поддержка украинского производства дронов и других образцов вооружения, которые доказали свою эффективность на поле боя

Поставка боеприпасов, в частности дальнобойных

Механизм PURL. Этот ключевой элемент сотрудничества между Европой и США должен и в дальнейшем получать финансирование. Общая потребность Украины для получения пакетов PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина остается приверженной восстановлению мира. Однако для его достижения необходимо усиливать давление на агрессора, ограничивать его ресурсы и расширять оборонные возможности Украины.