Шмигаль на Рамштайні: Україна для оборони у 2026 році потребує 60 млрд дол. від партнерів

Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Потреби у фінансуванні від партенрів у 2026

Очільник Міноборони висловив вдячність за підтримку у 2025 році, який став рекордним роком за обсягами допомоги. За його словами, Україна цього року може залучити 45 мільярдів доларів – більше, ніж у будь-якому році від початку повномасштабної війни.

"Загальний обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить 120 млрд доларів. Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами. Але 60 млрд доларів має надійти від партнерів", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання "Рамштайну": партнери України оголосять про нові оборонні внески, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Приорітети України на 2026 рік

Міністр проінформував учасників засідання про головні пріоритети України:

Стабільне та прогнозоване фінансування оборони. Саме тому звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України

Протиповітряна оборона. росія продовжує повітряний терор, і Україні потрібні спроможності, щоб захистити людей

Підтримка українського виробництва дронів та інших зразків озброєння, які довели ефективність на полі бою

Постачання боєприпасів, зокрема далекобійних

Механізм PURL. Цей ключовий елемент співпраці між Європою і США має надалі отримувати фінансування. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів.

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Шмигаль наголосив, що Україна залишається відданою відновленню миру. Однак для його досягнення потрібно посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України.