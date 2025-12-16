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Новини Засідання Рамштайну Оборонні витрати України
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Шмигаль на Рамштайні: Україна для оборони у 2026 році потребує 60 млрд дол. від партнерів

Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Потреби у фінансуванні від партенрів у 2026

Очільник Міноборони висловив вдячність за підтримку у 2025 році, який став рекордним роком за обсягами допомоги. За його словами, Україна цього року може залучити 45 мільярдів доларів – більше, ніж у будь-якому році від початку повномасштабної війни.

участь у засіданні Рамштайн

"Загальний обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить 120 млрд доларів. Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами. Але 60 млрд доларів має надійти від партнерів", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання "Рамштайну": партнери України оголосять про нові оборонні внески, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Приорітети України на 2026 рік

Міністр проінформував учасників засідання про головні пріоритети України:

  • Стабільне та прогнозоване фінансування оборони. Саме тому звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України
  • Протиповітряна оборона. росія продовжує повітряний терор, і Україні потрібні спроможності, щоб захистити людей
  • Підтримка українського виробництва дронів та інших зразків озброєння, які довели ефективність на полі бою
  • Постачання боєприпасів, зокрема далекобійних
  • Механізм PURL. Цей ключовий елемент співпраці між Європою і США має надалі отримувати фінансування. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів.

участь у засіданні Рамштайн

Також читайте: Шмигаль підсумував результати "Рамштайн": $422 млн на ініціативу PURL, $715 млн на закупівлі БпЛА, РЕБ і дронів-перехоплювачів, 5 пакетів військової допомоги

Шмигаль наголосив, що Україна залишається відданою відновленню миру. Однак для його досягнення потрібно посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України.

Автор: 

Шмигаль Денис (4946) Рамштайн (226) війна в Україні (8632)
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Топ коментарі
+8
У прокурора пенсія 216 тис грн - а він кошти просить! Стидоба!
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16.12.2025 17:26 Відповісти
+7
Потребує, :"але ми збільшили зп депутатів та робимо парки, не бажаєте подивитися?"😸
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16.12.2025 17:40 Відповісти
+6
ГОЛОВА МАФІОЗНОГО УРЯДУ, РОЗКРАДАВШОГО РОКАМИ ДОПОМОГУ ПАРТНЕРІВ КАЖЕ- дайте ще , я не справлявся як бувший керівник, але зараз уряд той же , керівник на більшій довірі у МАФІЇ - справляться...
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16.12.2025 17:28 Відповісти

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