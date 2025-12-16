Засідання "Рамштайну": партнери України оголосять про нові оборонні внески, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Партнери України під час засідання у форматі "Рамштайн" оголосять про нові внески для посилення Сил оборони та військової підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони України.

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"Сьогодні у форматі відеозв’язку відбудеться 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Вдячні кожному з партнерів, які беруть участь у цьому форматі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, у межах засідання міністр оборони Денис Шмигаль поінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою, а також ключові потреби України для зміцнення оборони та наближення тривалого миру. Водночас партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України.

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Що відомо про "Рамштайн"

"Рамштайн" - це неофіційна назва формату міжнародних зустрічей партнерів України з питань оборони, офіційно - Контактна група з питань оборони України.

Формат створили у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ. Перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині, звідси й назва.

На "Рамштайні" узгоджують:

постачання озброєння і боєприпасів;

ППО, артилерію, ракети, танки, авіацію;

навчання українських військових;

ремонт техніки, логістику;

довгострокову підтримку ЗСУ.

Рішення, оголошені після засідань "Рамштайну", часто означають:

нові пакети військової допомоги;

передачу критично важливих систем (Patriot, HIMARS, танки, F-16);

посилення обороноздатності України.

"Рамштайн" - це головний міжнародний майданчик, де партнери координують військову допомогу Україні.

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