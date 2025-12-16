Засідання "Рамштайну": партнери України оголосять про нові оборонні внески, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
Партнери України під час засідання у форматі "Рамштайн" оголосять про нові внески для посилення Сил оборони та військової підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони України.
"Сьогодні у форматі відеозв’язку відбудеться 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Вдячні кожному з партнерів, які беруть участь у цьому форматі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, у межах засідання міністр оборони Денис Шмигаль поінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою, а також ключові потреби України для зміцнення оборони та наближення тривалого миру. Водночас партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України.
Що відомо про "Рамштайн"
"Рамштайн" - це неофіційна назва формату міжнародних зустрічей партнерів України з питань оборони, офіційно - Контактна група з питань оборони України.
Формат створили у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ. Перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині, звідси й назва.
На "Рамштайні" узгоджують:
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постачання озброєння і боєприпасів;
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ППО, артилерію, ракети, танки, авіацію;
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навчання українських військових;
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ремонт техніки, логістику;
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довгострокову підтримку ЗСУ.
Рішення, оголошені після засідань "Рамштайну", часто означають:
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нові пакети військової допомоги;
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передачу критично важливих систем (Patriot, HIMARS, танки, F-16);
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посилення обороноздатності України.
"Рамштайн" - це головний міжнародний майданчик, де партнери координують військову допомогу Україні.
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